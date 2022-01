Experti volají po korekci německé politiky vůči Rusku

14. 1. 2022

Více než 70 expertů na východní Evropu a bezpečnost se obrací na vládu a politické strany: Německo už nesmí nečinně přihlížet agresivním akcím Ruska.

Zatímco asi 100 000 ruských vojáků nadále udržuje potenciál hrozby na hranici s Ukrajinou, rozhovory o ruském požadavku na bezpečnostní záruky tento týden nedokázaly situaci zmírnit. Nebezpečí invaze nebylo odvráceno, Západ nechce podkopat základní principy, Rusko zůstává agresivní – tato krize zjevně pro bezpečnost v Evropě představuje bod obratu.

73 expertů na východní Evropu a bezpečnostní politiku z oblasti vědy, politiky a společnosti proto nyní volá po zásadní korekci německé politiky vůči Rusku. Iniciátorem je ukrajinský expert Andreas Umland, analytik Stockholmského centra východoevropských studií. Podepsali ji mimo jiné Volker Beck (Zelení), Ruprecht Polenz (CDU) a historik východní Evropy Karl Schlögel.

Německo, jako největší evropská ekonomická velmoc, sleduje kroky Kremlu kriticky už tři desetiletí, ale do značné míry neaktivně," kritizují v otevřeném dopise. Jako klíčová země EU, NATO a západního společenství hodnot má Spolková republika Německo v tomto ohledu zvláštní odpovědnost. To platí "jak s ohledem na zadržování a sankce proti Rusku, tak s ohledem na podporu států rozdělených a pod tlakem Moskvy".

Ekonomické sankce EU po anexi Krymu však byly "mírnou a nedostatečnou reakcí na stále agresivnější kurz Kremlu" a Německo udělalo mnoho chyb. Zejména německo-ruské plynovody v Baltském moři "při zpětném pohledu prokázaly, že dláždí cestu pro ruskou invazi na Ukrajinu o dva roky později" (Nord Stream 1) a "zcela odstraní zbývající ekonomický vliv Ukrajiny na Rusko ... (Nord Stream 2). Signatáři uzavírají: "Putinův útok na Ukrajinu v roce 2014 se jeví jako logický důsledek ve světle předchozích 20 let pasivity německé politiky vůči ruskému neoimperialismu." Další "pouze verbální nebo symbolické reakce Berlína na ruská revizionistická dobrodružství" v těchto dnech by "pouze sváděly Kreml k dalším eskapádám".

Plné znění prohlášení:

Masivní, hrozivé koncentrace vojsk na východních a jižních hranicích Ukrajiny, zesílené protizápadní propagandistické útoky, které se nevyhýbají lžím, a zjevně nepřijatelné požadavky na NATO a jeho členské státy: V posledních týdnech Rusko zásadně zpochybnilo bezpečnostní řád, který v Evropě platí od konce studené války. Ve svém mezinárodním sebeobrazu se Rusko prezentuje jako ohrožený stát, který naléhavě potřebuje "bezpečnostní záruky" od Západu. Kreml záměrně posouvá význam bezpečnostních závazků. O potřebě takových záruk se diskutuje od jednání o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní v roce 1968, pokud jde o ochranu států bez jaderných zbraní a států, které nedisponují jadernými zbraněmi.

Dnes je v Rusku uloženo více jaderných hlavic než ve třech jaderných státech NATO USA, Velké Británii a Francii dohromady. Moskva udržuje širokou škálu nosičů pro své tisíce jaderných zbraní – od mezikontinentálních balistických raket přes bombardéry dlouhého doletu až po jaderné ponorky. Má jednu ze tří nejsilnějších konvenčních armád na světě, stejně jako právo veta v Radě bezpečnosti OSN. Díky tomu je Ruská federace jedním z vojensky nejbezpečnějších států na světě.

Kreml používá pravidelné a nepravidelné jednotky, stejně jako potenciál ruské jaderné hrozby, k vedení různých válek a trvalé okupaci území bývalých sovětských republik. Nejen ve východní, ale i v západní Evropě, stejně jako na jiných kontinentech, Kreml bezostyšně demonstruje nárok na zvláštní práva prosazovat své zájmy na území suverénních států. Moskva obchází mezinárodní pravidla, smlouvy a organizace a pronásleduje své nepřátele po celém světě. Kreml se snaží podkopat politické procesy, právní stát a sociální soudržnost v jiných zemích, mimo jiné prostřednictvím pomlouvačných kampaní a hackerských útoků. To druhé se částečně děje tajně, ale se zřejmým cílem bránit nebo diskreditovat demokratické rozhodování v pluralitních státech. Zejména je třeba podkopat politickou a územní celistvost demokratizujících se postsovětských transformačních států.

Jako největší evropská ekonomická velmoc sleduje Německo tuto aktivitu kriticky již tři desetiletí, ale do značné míry neaktivně. V Moldavské republice začala revize ze strany Moskvy již v roce 1992, bezprostředně po rozpadu SSSR, masivní intervencí 14. ruské armády. Jejich zbytky jsou stále oficiálně v Podněstří, navzdory opakovaným požadavkům na stažení ze strany demokraticky zvolených moldavských vlád a odpovídajícím slibům Kremlu. Ani na toto, ani na následující četná revanšistická dobrodružství Ruska v postsovětském prostoru i mimo něj nereagovala Spolková republika Německo odpovídajícím způsobem.

Berlín navíc svou zahraniční a zahraniční hospodářskou politikou přispěl k politickému a ekonomickému oslabení východoevropských států nevlastnících jaderné zbraně a ke geoekonomickému posílení stále expanzivnější jaderné supervelmoci. V roce 2008 Německo pomohlo zabránit Gruzii a Ukrajině ve vstupu do NATO. V roce 2019 však německá vláda usilovala o zpětné přijetí ruské delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, ačkoli Moskva nesplnila a neplní žádnou z podmínek pro tento vysoce symbolický akt.

Pro již tak křehké ukrajinsko-ruské vztahy bylo uvedení do provozu prvního plynovodu Nord Stream v letech 2011 až 2012, který byl z hlediska energetického hospodářství nadbytečný, katastrofou. Při zpětném pohledu se zdá, že je průkopníkem ruské invaze na Ukrajinu o dva roky později. Velká část stávající přepravní kapacity plynu mezi Sibiří a EU nebyla v roce 2021 využita. Nicméně otevřením plynovodu Nord Stream 2 se Spolková republika Německo nyní připravuje na úplné odstranění zbývajícího ekonomického vlivu Ukrajiny vůči Rusku.

Ostpolitik jako obchod s odpustky

Ekonomické sankce EU vůči Moskvě od roku 2014 jsou mírné a nejsou dostatečnou reakcí na stále agresivnější kurz Kremlu. Na pozadí pokračujících německo-ruských zvláštních vztahů vytvořila německá rozvojová, kulturní a vzdělávací spolupráce s Ukrajinou, Gruzií a Moldavskem dojem dohody o odpustcích ve východní politice. Nesnižuje to význam závažných chybných rozhodnutí v německé politice vůči Rusku, jako bylo Putinovo pozvání do Bundestagu v roce 2001 nebo modernizační partnerství z roku 2008. Tyto a podobné německé kroky naznačovaly zvláštní práva Moskvy v postsovětském prostoru na pozadí tehdy i nyní nechtěných ruských vojsk v Moldavsku a Gruzii.

Putinův útok na Ukrajinu v roce 2014 se zdá být logickým důsledkem ve světle předchozích 20 let pasivity německé politiky vůči ruskému neoimperialismu. Populární formule "sblížení prostřednictvím propletení" získala tragikomický význam. Došlo ke geografickému sblížení ruské vlivové sféry s hranicemi EU.

Kreml nyní také zpochybňuje politickou suverenitu zemí jako Švédsko a Finsko. Vyzývá k zákazu možného budoucího členství v NATO nejen pro postsovětské, ale i skandinávské státy. Kreml děsí celou Evropu "vojensko-technickými" reakcemi, pokud NATO – podle Putina – "okamžitě" neodpoví na dalekosáhlé požadavky Ruska na revizi evropského bezpečnostního řádu. Rusko hrozí eskalací své války, pokud nedostane "bezpečnostní záruky" – tj. pravomoc Kremlu pozastavit mezinárodní právo v Evropě.

Na pozadí těchto otřesů by Německo mělo konečně opustit svou zvláštní cestu ve východní politice – která je jako taková vnímána nejen ve střední a východní Evropě. Zločiny nacistického Německa na území dnešního Ruska v letech 1941 až 1944 nejsou vhodné k ospravedlnění německé zdrženlivosti v reakci na revanšismus Kremlu a jeho mezinárodní nihilismus. Zvláště ne, když – jako v případě Ukrajiny – jde o ruskou invazi na území uznané mezinárodním právem za oběť bývalé německé expanze. Pokračující demonstrativní porušování základních principů OSN, OBSE a Rady Evropy oficiálně přijatých Moskvou ve východní a nyní i severní Evropě nesmí být tolerováno.

Politika Spolkové republiky vůči Rusku musí být zásadně korigována. Další pouhé verbální nebo symbolické reakce Berlína na ruská revizionistická dobrodružství budou, stejně jako v minulosti, Kreml pouze svádět k dalším eskapádám. Jako klíčová země EU, NATO a západního společenství hodnot má Německo zvláštní odpovědnost.

V zájmu mezinárodní bezpečnosti, evropské integrace a společných norem musí Berlín konečně překlenout propast mezi svou veřejnou rétorikou a skutečnou praxí ve východní Evropě. To by mělo být vyjádřeno v řadě paralelních a konkrétních opatření politické, právní, diplomatické, občanské, technické a hospodářské povahy. Německo je významným obchodním, výzkumným a investičním partnerem Ruska i států Východního partnerství EU a vedoucí silou Unie. Má více, ba mnohem více příležitostí zapojit se do určitých oblastí, než většina ostatních západních zemí. To platí jak pro zadržování a sankce proti Rusku, tak pro podporu států rozkouskovaných a obléhaných Moskvou. Berlín musí na svá dobrá slova navázat mnohem větším počtem účinnějších činů než dříve.

Podepsáni:



Dr. Hannes Adomeit, vedoucí vědecký pracovník Institutu pro bezpečnostní politiku, Kielská univerzita

Dr. Vera Ammer, členka představenstva Memorial International a Initiative Demokratische Ukraine, Euskirchen

Prof. Dr. Oesten Baller, právní vědec, předseda Německo-ukrajinské školy vládnutí e. V., Berlín

Volker Beck, MdB 1994-2017, přednášející v Centru religionistiky, Ruhr-Universität Bochum

Dr. Carl Bethke, výzkumný asistent na katedře dějin východní a jihovýchodní Evropy, Univerzita v Lipsku

Prof. Dr. Florian Bieber, vedoucí Centra pro jihovýchodní evropská studia, Univerzita ve Štýrském Hradci

Prof. Dr. Katrin Boeckh, výzkumná pracovnice Leibnizova institutu pro východoevropská a jihovýchodní evropská studia, Regensburg

Dr. Falk Bomsdorf, právník, vedoucí moskevské kanceláře Nadace Friedricha Naumanna 1993-2009, Mnichov

Prof. Dr. Karsten Brüggemann, předseda estonských a obecných dějin, Tallinn University, Estonsko

Dr. Martin Dietze, publicista a první předseda Německo-ukrajinské kulturní asociace, Hamburk

Dr. Jörg Forbrig, ředitel pro střední a východní Evropu v Německém Marshallově fondu Spojených států, Berlín

Prof. Dr. Annette Freyberg-Inan, vedoucí katedry teorie mezinárodních vztahů, Amsterdamská univerzita

PD Dr. Angelos Giannakopoulos, DAAD dlouhodobý lektor německých a evropských studií na Mohyla Academy v Kyjevě, Ukrajina

Dr. Anke Giesen, slavistka, členka představenstva Memorial International a Memorial Deutschland e. V., Berlín

Witold Gnauck, historik, výkonný ředitel Německo-polské vědecké nadace, Frankfurt nad Odrou

Dr. Gustav C. Gressel, senior policy fellow v programu Širší Evropa, Evropská rada pro zahraniční vztahy, Berlín

Irene Hahn-Fuhr, politoložka, členka správní rady Zentrum Liberale Moderne, Berlín

Ralph Hälbig, kulturní vědec, novinář na volné noze v ARTE & MDR a provozovatel webových stránek "Georgia & South Caucasus", Lipsko

Prof. em. Dr. Aage Ansgar Hansen-Löve, do roku 2013 vedoucí katedry slovanské filologie, Ludwig-Maximilians-Universität München

Rebecca Harms, poslankyně Evropského parlamentu 2004–2019, bývalá předsedkyně delegace EU v Parlamentním shromáždění EURO-NEST, Wendland

Pastor Ralf Haska, pastor Evangelické církve Německa v Kyjevě 2009-2015, Marktleuthen

Prof. Dr. Guido Hausmann, vedoucí katedry historie, Leibnizův institut pro východoevropská a jihovýchodní evropská studia, Regensburg

Jakob Hauter, politolog, doktorand na School of Slavonic and East European Studies, University College London

Dr. Richard Herzinger, novinář na volné noze, autor a provozovatel webových stránek "hold these truths", Berlín

Dr. Maren Hofius, výzkumný pracovník na katedře společenských věd, Univerzita v Hamburku

Dr. Mieste Hotopp-Riecke, ředitelka Institutu pro kavkazská, tatarická a turkestánská studia, Magdeburg

Prof. Dr. Hubertus F. Jahn, profesor dějin Ruska a Kavkazu, University of Cambridge, Anglie

Prof. Dr. Kerstin Susanne Jobst, univerzitní profesorka východoevropských dějin, Vídeňská univerzita

Dr. Markus Kaiser, sociální vědec, prezident německo-kazašské univerzity almaty 2015-2018, Kostnice

Prof. Dr. Christian Kaunert, vedoucí katedry Mezinárodní bezpečnostní politiky Jean Monnet, Dublin City University, Irsko

Dr. Sarah Kirchberger, vedoucí katedry Institutu pro bezpečnostní politiku, Kielská univerzita

Nikolai Klimeniouk, novinář a vedoucí programu Initiative Quorum des Europäischen Austausch gGmbH, Berlín

Gerald Knaus, držitel Ceny Karla Carstense Spolkové akademie pro bezpečnostní politiku a předseda Evropské iniciativy stability v Berlíně

Dr. Gerd Koenen, historik, publicista a autor knihy "Der Russland-Komplex: Die Deutschen und der Osten 1900-1945", Frankfurt nad Mohanem

Peter Koller, výkonný ředitel železniční agentury Schöneberg a autor knihy "Ukrajina: Příručka pro individuální objev", Berlín

Prof. Dr. Joachim Krause, ředitel Institutu pro bezpečnostní politiku, Univerzita v Kielu

Cornelius Ochmann, politolog, výkonný ředitel Nadace pro německo-polskou spolupráci, Varšava/Berlín

Prof. em. Dr. Otto Luchterhandt, bývalý držitel katedry veřejného práva a východoevropského práva, Univerzita v Hamburku

Prof. Dr. Carlo Masala, předseda mezinárodní politiky, Univerzita německých ozbrojených sil v Mnichově

Markus Meckel, ministr zahraničí NDR 1990, MdB 1999-2009 a předseda německé rady Nadace pro německo-polskou spolupráci, Berlín

Johanna Möhring, výzkumná spolupracovnice na Henry Kissinger Professorship for Security and Strategy Research, Univerzita v Bonnu

Prof. Dr. Michael Moser, vedoucí katedry slovanské lingvistiky a filologie textu, Vídeňská univerzita

Andrej Novak, politolog, spoluzakladatel Aliance pro svobodné demokratické Rusko a Rusko necenzurované Německo, Norimberk

Barbara von Ow-Freytag, politoložka, členka představenstva Centra občanské společnosti Praha

Dr. Susanne Pocai, historička, spisovatelka a členka Fakulty věd o životě, Humboldt-Universität zu Berlin

Ruprecht Polenz, MdB 1994-2013, od roku 2013 předseda Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e. V., Münster

Dr. Detlev Preuße, politolog, spisovatel a bývalý vedoucí propagace cizinců nadaných Konrad-Adenauer-Stiftung, Hamburk

Manfred Quiring, spisovatel a bývalý ruský korespondent "Berliner Zeitung", "Die Welt" a "Zürcher Sonntagszeitung", Hohen Neuendorf

Waleria Radziejowska-Hahn, germanistka, členka poradního sboru a bývalá výkonná ředitelka Lew Kopelew Forum e. V., Kolín nad Rýnem

Prof. Dr. Oliver Reisner, profesor evropských a kavkazských studií, Tbilisi State Ilia University, Gruzie

Dr. Felix Riefer, politolog, spisovatel a člen poradního sboru Lew Kopelew Forum e. V., Bonn

Christina Riek, překladatelka, koordinátorka projektu a členka představenstva Memorial Deutschland e. V., Berlín

Prof. Dr. Stefan Rohdewald, vedoucí katedry dějin východní a jihovýchodní Evropy, Univerzita v Lipsku

Dr. Grzegorz Rossoliński-Liebe, výzkumný pracovník na katedře historie a kulturních studií, Freie Universität Berlin

Sebastian Schäffer, politolog, autor a výkonný ředitel Institutu pro Podunají a střední Evropu, Vídeň

Stefanie Schiffer, výkonná ředitelka Europäische Austausch gGmbH a předsedkyně Evropské platformy pro demokratické volby, Berlín

Prof. Dr. Frank Schimmelfennig, vedoucí katedry evropské politiky, Švýcarský federální technologický institut, Curych

Prof. em. Dr. Karl Schlögel, do roku 2013 profesor východoevropských dějin, Evropská univerzita Viadrina, Frankfurt nad Odrou)

Winfried Schneider-Deters, ekonom, autor a vedoucí kyjevských kanceláří Nadace Friedricha Eberta 1995-2000, Heidelberg

Werner Schulz, MdB 1990-2005, poslanec EP 2009-2014, bývalý místopředseda Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko, Kuhz

Prof. em. Dr. Gerhard Simon, bývalý profesor na katedře východoevropských dějin Univerzity v Kolíně nad Rýnem

Dr. Susanne Spahn, historička východní Evropy, publicistka a vědecká pracovnice Vilniuského institutu politické analýzy, Berlín

PD Dr. Kai Struve, výzkumný pracovník na Historickém ústavu, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg

Dr. Ernst-Jörg von Studnitz, velvyslanec Spolkové republiky Německo v Ruské federaci 1995-2002, Königswinter

Sergej Sumlenny, politolog, autor a vedoucí kyjevské kanceláře Nadace Heinricha Bölla 2015–2021, Berlín

Prof. Dr. Maximilian Terhalle, podplukovník d. R., hostující profesor na London School of Economics and Political Science

Prof. em. Dr. Stefan Troebst, profesor kulturních dějin východní Evropy, Univerzita v Lipsku do roku 2021

Dr. Frank Umbach, vedoucí výzkumu v Evropském klastru pro klima, energetiku a bezpečnost zdrojů, Univerzita v Bonnu

Dr. Andreas Umland (iniciátor, ViSdP), analytik Stockholmského centra pro východoevropská studia, Utrikespolitiska institutet

Dr. Elisabeth Weber, literární a divadelní vědkyně, členka poradního sboru Lew Kopelew Forum e. V., Kolín nad Rýnem

Dr. Anna Veronika Wendland, výzkumná pracovnice Herderova institutu pro historický výzkum ve středovýchodní Evropě, Marburg

Prof. Dr. Alexander Woell, vedoucí katedry kultury a literatury střední a východní Evropy, Postupimská univerzita

Dr. Susann Worschech, výzkumná pracovnice Institutu pro evropská studia, Evropská univerzita Viadrina, Frankfurt nad Odrou

Zdroj v němčině: ZDE

