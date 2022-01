Už jsem mnohé od té doby pochopil…

14. 1. 2022 / Petr Haraším

S využitím hlášek z filmu Bílá paní „Fialový předsedo, já už jsem od té doby mnohé pochopil, takže já už to dnes vidím z úplně jiné strany!“ Rakušan a ti druzí druzi Rakušan, boss Kroužkovců, morální a čestný politik nové vlny Změny, velký nevraceč neslušných sponzorských darů od darebných jinochů, jenž hrdě plamenně navedl „Spolustaníky“ k zuřivému vykroužkování koaličních nadějných Pirátů, neváhal ani chvíli a pelášil směr Hrad nebo do Lán k možnému smlouvání za nové věci starých dobrých sponzorů. Bojoval srstnatě, aby už mohli konečně koaličně vládnout a plnit předpřipravené měchy, měšce a měchury. V rámci slušnosti, čestnosti a morálky Vlády Změny z pozice ministra vnitra o svém poklesku zapomněl informovat voliče. To musíte moc opatrně, aby nám lidé nezačali moc přemýšlet! Prý si příště již dá pozor a na Hrad a do Lán už ani nepáchne. Už leccos pochopil. Rakušan, boss Kroužkovců, morální a čestný politik nové vlny Změny, velký nevraceč neslušných sponzorských darů od darebných jinochů, jenž hrdě plamenně navedl „Spolustaníky“ k zuřivému vykroužkování koaličních nadějných Pirátů, neváhal ani chvíli a pelášil směr Hrad nebo do Lán k možnému smlouvání za nové věci starých dobrých sponzorů. Bojoval srstnatě, aby už mohli konečně koaličně vládnout a plnit předpřipravené měchy, měšce a měchury. V rámci slušnosti, čestnosti a morálky Vlády Změny z pozice ministra vnitra o svém poklesku zapomněl informovat voliče. To musíte moc opatrně, aby nám lidé nezačali moc přemýšlet! Prý si příště již dá pozor a na Hrad a do Lán už ani nepáchne. Už leccos pochopil.

Dá si pozor, aby nebyl přistižen? Aby se o kamarádění s trestně stíhanou kancléřskou krysou nikdo nedozvěděl? Nějak těch trestně stíhaných a různě roztodivných sponzorů nevalné úrovně je kolem velkého poslaneckého stanu firmy STAN velmi až moc příliš. Kdo vůbec odhalil návštěvy Rakušana u Mynáře? Musel to být někdo, kdo podrývá důvěru lidu ve volený orgány! Teď už je víc jasné, proč to kroužkování. Kroužkovat se muselo, aby se do poslanecké sněmovny (probůh) nedostali nehodící se Piráti, Piráti, kteří nesli hlavní zátěž boje s odhalováním nepravostí podivných odpadových sponzorství a lítou bestií daněnezpytných firem.





Proč vůbec ministr vnitra leze za trestně stíhaným strašidlem? Že by již zvyk a tradice? A uvítal jej Vráťa třeba takto: „Vy jste tady u nás, starosto Rakušane, ministr vnitra? Tak to by se mohlo hodit. Tady mám seznam budoucích hříchů a lumpáren. Jirko, prosím, pojď mi pomoct pana vnitra zvednout, udělalo se mu šoufl“.







Příště už bude ministr vnitra volat (veřejně slibuje) tedy telefonem skryt za stranu a vládu.





Skvělý pokoutník politik chce vážně uklidit starou špatnou a zavést novou dobrou pro Česko. Bourání je totiž politická nutnost! S Farským z jůesej se do toho pustí s vervou nevídanou. Po očekávaném schválení bezduchého vládního plánu jej čeká již plně naplněná moc nad vnitrem. Vždyť je to v programovém plánu! Jó? Ale po plánu řeku do budoucna nepřelezeme!







A tak honem do Paďous zrušit vous. Zrušit okamžitě Radu vlády pro zdravotní rizika a nastolit a resuscitovat Ústřední výbor. Po mnoha promarněných létech totální nečinnosti státu se má objevit i Výbor pro potírání dezinformací. Škoda jen, že se bude bojovat pouze proti dezinformacím v covidové sféře kremelského vlivu a nikoli proti dezinformacím kremelského hnusu celkově. „Petrohradské trolly“ nemají žádné právo klidně a nahlas říkat našim dezorientovaným spoluobčanům, co se jim u nás nelíbí a co se naopak jim líbí. A nebyl to Ústřední výbor, co byl resuscitován, byl to Ústřední krizový štáb. Omyl je téměř vyloučen, ale někdy se to stane. Asi nákaza od Válka. A krizí, krizí těch bude za fialových dost, takže ústřední krizový se šikne.





Kroužkový Rakušan, nevím proč, dodává, že tam i tam budou pracovat ryzí odborníci a dokonce tací, co disponují i nějakou pravo či levomocí. Aneb kupředu, za dalšími úspěchy.







Tradičně si musí nový ministr všehovnitra posvítit i na Českou poštu. Tradice je tradice. Kéž by si tak posvítil na sponzory své strany staniolové. Pošta nečiní tolik, kolik by činit mohla, a v zaostalých koutech a rozích slovutné České republiky komunikačně ne dobře funguje. A na to přišel sám, nebo jich je tam víc? Aby došlo k nápravě, tak se dle vzoru ODS bude napravovat šetřením. Šetřit se bude na středně vyžralém a pracně přemnoženém managementu. A vůbec se raději pošta v zaostalých koutech a rozích zeštíhlí či rovnou naruší prodejem nepotřebných přerostlých haciend. A je po komunikačních problémech. Voni si to dobří sponzoři nějak už mezi sebou rozdělí. Bratrsky, pěkně půl na půl. Úkol jsme s úspěchem nesplnili, ale jedeme dál, nazdar. Ušetříme a situaci vyřešíme.





Jak se situace také řeší ke spokojenosti činovníků lze dobře osvětlit na případu Švejdar. Ještě nejmenovaný kroužkový ministr vnitra jasně vyrazil nejasným naznačením policejního bosse dřív, než byl do funkce fialovým předsedou vysazen. Tohle je pravá odvaha a nadšení pro věc Změny. Bylo to až po soudružském tlachání s trestně stíhaným strašidlem, nebo ano? Takto rychle kádry netočil ani soudruh trestně stíhaný Babiš v případě Murín. Ale prý se kluci porafali kvůli očkování. Ty lidi taky na všecko vletěj. Jako vovce. Jako vovce! To bude vostuda. To se nějak vyřeší, vždycky se to nějak vyřešilo! Ať žije předseda!







O čem se rafali zatím nijak netrestaný Rakušan a trestně stíhaný Mynář, se najisto neví. Vysvětlovali si stav věcí a možnosti řešení ohledně přehledných kandidátů na ministry Vlády Změny. Víš, leccos se u nás změnilo. Jenomže, leccos je mnohem složitější! Že by se o vládu Změny Mynář tak horentně zasazoval? Rakušan měl posvěcení a požehnání od všech předsedů stran a dokonce i od samotného Fialy. Alespoň je takto tvrzeno. Mezi sebou si můžeme, kluci a děvčata a obráceně, přiznat i takové skutečnosti, které by nám lidi jinak zmátly.





Ať žije fialový předseda. Přesně toho Fialy, který tam za Mynářem nadšeně běhal a panáčkoval téměř denně. Ať žije fialový předseda. Asi si hoši chtěli být vládou Změny jistí víc než dost. Ať žije fialový předseda.







Pak tam snad Rakušan zaběhl, opět za trestně stíhaným kancléřem, aby se domluvil, opět s trestně stíhaným kancléřem, na tom, jak bude stát informovat soudně uznaného lháře aktuálně v pozici ležícího spícího prezidenta o bezpečnostní situaci státu. Následně ministr vnitra lká, že nemá telefonní číslo na prezidenta (telefon Zemanovi zabavil trestně stíhaný dotační kouzelník) a že neví, jak se s játry státu a velitelem Blanických vojsk vlastně v případě nutnosti spojí. Kdyby třeba na nás zaútočili opět naši bratři plnící Bratrskou pomoc, tak než by Rakušan s Fialou sehnali CML* v deliriu, tak je po boji a my by už zas mluvili po azbucki a místo Bella Ciao zpívali Skal a stepí divočinou. Rádi a s nadšením.





Co tam Rakušan u Mynáře dělal opravdu? To se zatím neví. Možná řešili Tkadlečka, co Mynáře zlobí. Možná si plánovali honitbu v nově nabytých lesích a paloucích pro lánské obraceče a nějakou peprnou oslavu v rekonstruované hájovně za státní miliony pro hosty ryze významné a výlučné. Vždy suché boty pro stavbaře hájoven! Možná, možná se Mynář zajímal o strasti poddaného trestně stíhaného kamaráda Baláka a o jeho další nutně povinné zlobení a loupení v prospěch nejmenovaných trestně stíhaných. Soběstačnost v kamenech a dřevech na přední místo!







Možná si povídali o sponzorech vládní strany Starostů. Co ti lidé dneska neukradnou! Možná se Mynář přimlouval za kamaráda Blažka, aby ho ti policisté tak nezlobili, když je teď nadějným ministrem spravedlivosti. Asi už nebudeme říkat: „Ty už jsi zase bránil spravedlnost“? Kdo je dnes vlastně na ty pravdy zvědavej? Možná se předseda Fiala stydí a pan trestně stíhaný Mynář přednesl příkazy panu ministrovi vnitra raději sám, aby nedošlo ke komunikačnímu zkreslení, když pošty nedobře fungují. Kdo je na ty pravdy zvědavej! Na světě jsou i pravdy na 20 let kriminálu! A hlavně neškrtat těch cca 600 mega pro Mynáře a Nejedlého. Půlku jistě musí posílat do Kremlu, tak ať má nová vláda laskavě soucit s Vráťou a jeho bandou hradních strašidel. Nepotřebujeme již přeciž strašidla, když máme národní fialový koaliční výbor! Možná že upřímné a rychlé jmenování vlády konzervativní pravice zaplatíme z eráru skvělým navýšením. Zaokrouhlit to na miliardu? Co? To by ekonomičtí šmejdi měli radost! Mít něco je vždycky podezřelý, hlavně když nevíme, odkud! Odkud, to všichni státně stádně víme, ale státní orgány si nařídily politiku: nic s tím neděláme a přihlížíme.





Ve slabý chvilce jsme uvěřili na národní Fialův koaliční výbor







Pochopitelně i Rakušan, stejně jako Blažek a jeho kůň Fiala, museli políbit Mynářovi minimálně prsten. Jelikož jsem nezaslechl protesty z dalších koaličních stran, tak líbají prsten moci všichni předsedové. Ať žijí předsedové. Ať žijí předsedové. Ať žijí předsedové… on je psychicky nemocen. To většina. Ale on pracuje ve veřejné sféře. Tam se to obzvlášť ztratí!!!





*centrální mozek lidstva







Haraším Petr Orlau

Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého

















