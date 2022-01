Spojené království směřuje k autoritářství: stačí se podívat na tento příklad

13. 1. 2022

čas čtení 4 minuty

Konečně se probouzíme, když vidíme, že návrh zákona o policii, kriminalitě, trestech a soudech obsahuje překvapivě represivní opatření, která mají kriminalizovat účinný protest. Konečně se o tom začalo psát v médiích, i když stále příliš málo. Labouristé konečně pocítili horko a možná budou nuceni přestat vycházet vstříc Daily Mailu a příští týden ve Sněmovně lordů hlasovat proti brutálním pozměňovacím návrhům vlády, píše George Monbiot.



Ale jak se soustředíme na tuto hrozbu, hrozí, že zapomeneme na něco jiného, co je v tomto monstrózním návrhu zákona pohřbeno. Je to ustanovení, které mění vniknutí na cizí pozemek z občanskoprávního na trestný čin a umožňuje policii zatýkat lidi, kteří jsou „Cikáni, Romové a kočovníci (GRT)“, a zabavovat jim domy, pokud se zastaví na místech, která pro ně nejsou určena. Podle navrhovaného zákona může být každý dospělý člen této skupiny uvězněn až na tři měsíce.



Dejte si tyto prvky dohromady - omezování protestů a pronásledování menšiny spolu se zjevnou korupcí a nepokrytými lžemi, obcházením parlamentu a novou pravomocí v zákoně o národnosti a hranicích, která vládě umožňuje svévolně odebírat lidem občanství - a uvidíte, že se rodí autoritářský stát. Tato opatření jsou každému, kdo zná evropské dějiny 20. století, strašlivě povědomá. Mají však také hluboké kořeny ve zvláštní brutalitě Británie.



Některé z těchto brutálních, předdemokratických zákonů zůstávají v Anglii a Walesu v platnosti dodnes. Zákon o tuláctví z roku 1824 používá policie k zatýkání lidí, kteří spí na ulici a jsou stále definováni jako "tuláci a pobudové". V roce 2020 bylo na základě tohoto zákona stíháno 573 osob. Někteří poslanci se snažili využít návrh zákona o policii ke zrušení tohoto archaického zákona, ale v listopadu vláda jejich pozměňovací návrhy zamítla.



Nyní se lidé bez domova ocitají v ještě horším postavení. Některé rady ve snaze interpretovat matoucí vládní pravidla rozhodly, že budou nabízet podporu na bydlení pouze prověřeným osobám, které spí na ulici. Doporučily lidem bez domova, aby začali spát na ulici, aby si je mohly vyzvednout terénní týmy, které se jim pak pokusí najít ubytování. Samozřejmě je může nejprve sebrat policie, načež mohou být stíháni podle zákona o tuláctví. Pokud se pokusí ubytovat sami sebe tím, že obsadí prázdné budovy, mohou být stíháni i za to, protože vláda Davida Camerona změnila squatting z občanskoprávního na trestný čin.



Nyní by nový návrh zákona umožnil policii zabavovat lidem vozidla (jinými slovy jejich domovy) na základě pouhého podezření z neoprávněného vniknutí na cizí pozemek. Po zabavení domů a zatčení rodičů budou děti GRT pravděpodobně převzaty do péče. Návrh zákona o policii by tuto menšinu připravil o všechno: o domovy, živobytí, identitu, kulturu, dokonce i o rodinu.



A stejně jako bezdomovci, kteří uvízli mezi zákonem o tuláctví a kvalifikací pro bydlení, by se lidé kvalifikovaní jako „Cikáni, Romové a kočovníci“ dostali do bezvýchodné situace. Abyste mohli požádat o oficiální místo, musíte prokázat "doklad o cestování". Pokud však nemáte přístup k oficiálním stanovištím, cestování vás postaví mimo nový zákon. Jinými slovy, nejedná se o konkrétní chování, které je kriminalizováno. Je to menšina jako taková.



Nové autoritářství se prolíná s velmi starým autoritářstvím, které se vrací k představě světa, v němž bylo možné rolníky přehledně rozdělit na venkovany (dobré) a tuláky (špatné), kde každý znal své místo, geograficky i sociálně. Démonizace mobilních lidí, ať už Romů nebo žadatelů o azyl, se samozřejmě nevztahuje na vládní ministry a redaktory novin, kteří se mohou pohybovat mezi svými podložkami v Londýně a druhými domovy v Cornwallu nebo Toskánsku. Jde o to, aby bohatí ovládali chudé, jako by demokracie nikdy neexistovala.

Celý článek v angličtině ZDE

