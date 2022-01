Nechat se záměrně nakazit covidem je šílenství

18. 1. 2022

Dokazuje to případ folkové zpěvačky Hany Horké, která podlehla lžím antivaxerů. Nebyla očkovaná a "chtěla se nakazit", aby mohla vyjít z karantény. V neděli na covid zemřela. Její syn - právem - obvinil české antivaxery, že mají na rukou krev.



A náhle ticho od antivaxx hrdinů. Žádná lítost. Žádné omluvy. Paní si za to mohla sama, neměla nás poslouchat. Každý je přece odpovědný sám za sebe. https://t.co/P8OXUVxEYF — Pavel Haraším (@PavelHarasim) January 17, 2022 Vedoucí představitelé v USA v posledních týdnech v souvislosti s rychlým šířením pandemie covidu-19 nasadili pesimistický tón. Covid-19 je však stále velmi závažné onemocnění s neznámými následky, a to i v případě méně těžké varianty omikron. Je naprostým šílenstvím chtít se záměrně nechat nakazit. V níže citovaném materiálu rozbírají špičkoví odborníci, proč by se lidé měli stále snažit vyhnout onemocnění covidem - zejména v příštích několika týdnech a měsících, kdy jsou nemocnice pod obrovským tlakem. Přitom do několika měsíců by měla být k dispozici účinná léčba.



"To není pravda," zdůraznil Paul Offit, profesor pediatrie na oddělení infekčních nemocí v dětské nemocnici ve Filadelfii. "Nemám v plánu nakazit se omikronem. Jsem očkovaný; protože je mi více než 65 let, byl jsem očkován i třetí posilovací dávkou. Nosím roušku, kdykoli jsem na veřejnosti a v interiéru mezi lidmi, které neznám. A nemám v úmyslu se tímto virem nakazit." Přestože se nakažlivější variantou infikuje více lidí než kdykoli předtím, lze nákaze stále předcházet dodržováním osvědčených preventivních opatření: očkováním včetně třetí dávky, nošením kvalitních roušek, zlepšením větrání a vyhýbáním se davům v uzavřených prostorách.



Mám se nechat očkovat a mít to za sebou?





"Plánovat onemocnění omikronem, abyste získali určitou imunitu nebo to měli za sebou, to je špatný nápad," řekl Eric Topol, profesor molekulární medicíny ve Scripps Research. "Je to skutečný virus, který je nepředvídatelný," řekl. "Někteří lidé mohou velmi vážně onemocnět. Někteří lidé mohou dostat dlouhý covid. Někteří lidé pak nevědomky nakazí lidi s oslabenou imunitou," což vede k hospitalizaci a úmrtí.







Dodává: "Je zde stále příliš mnoho rizik, příliš mnoho nejistot a nepředvídatelností, když onemocníte tímto virem, který může být ještě velmi vážný a smrtelný." A není vůbec jasné, zda by zotavení z omikronu vás ochránilo před budoucími variantami. Pokud jste se omikronem nakazili, možná vám to posílilo rozpoznávací schopnosti T-buněk a paměť B-buněk a poskytlo vám to "pěknou dávku neutralizačních protilátek", říká Topol. Ale "nedá se tvrdit, že vás omikron ochrání před budoucností".

To v žádném případě není zaručeno. Stále se jedná o smrtelnou nemoc. Omikron je méně závažný než delta - ale delta byla závažnější než předchozí varianty. "Omikron stále může být závažný," říká Topol. Nazývá ji méně závažnou variantou, nikoliv mírnější. " Slovo 'mírnější' se ujalo brzy a myslím, že je nešťastné, že to tak působí, protože tolik lidí pořád umírá a končí na jednotce intenzivní péče."Ve studiích na zvířatech byl omikron méně účinný než delta při infikování plicní tkáně, což snižovalo pravděpodobnost těžkého zápalu plic. A podle nové preprintové studie, která nebyla publikována ani recenzována, je onemocnění omikronem kratší a hospitalizace o polovinu méně pravděpodobná oproti deltě. "Snížené riziko těžkého onemocnění však neznamená, že neexistuje žádné riziko," řekl Offit. "Stále se vám mohou stát všechny tyto věci - stále můžete být hospitalizováni, skončit na jednotce intenzivní péče, potřebovat mechanickou ventilaci a zemřít."V USA je rekordní počet hospitalizací a počet případů je více než třikrát vyšší než předchozí nejvyšší počet před rokem.Je to proto, že ostatní vlastnosti omikronu - jeho imunitní invazivita a nakažlivost - více než převažují nad jeho relativně méně závažnými příznaky. Když onemocní více lidí, je větší pravděpodobnost, že nemoc dopadne velmi špatně. "Malé procento z obrovského počtu je velmi velké číslo," zdůrazňuje Jorge Moreno, docent medicíny na Yale School of Medicine.Jerome Adams, bývalý americký generální lékař, to vyložil matematicky: "Pokud váš nepřítel používá zbraň, která vás s třetinovou pravděpodobností zabije, ale střílí na vás čtyřikrát více lidí, máte nyní 1,3krát větší pravděpodobnost, že zemřete!""Tento virus dělá věci, které žádný jiný respirační virus nedělá," řekl Offit. "Můžete dostat mrtvici, srdeční infarkt, onemocnění ledvin, jater, a pak cokoli, co je součástí dlouhého covidu."Tyto typy komplikací způsobovaly i předchozí varianty. Rozdíl u viru omikron spočívá v tom, že možná nebudete muset dostávat mechanickou ventilaci - ale přesto budete muset být hospitalizováni, někdy na jednotce intenzivní péče."Možná omikron způsobuje mírnější plicní problémy, ale rozhodně stále způsobuje jiné problémy," řekl Moreno. "Nemusí vyžadovat intubaci, přesto může vyžadovat pobyt na jednotce intenzivní péče."Jednou z hlavních komplikací covidu byla diabetická ketoacidóza. "Zvyšuje pacientům hladinu cukru v krvi; vytváří stavy, které jsou pro pacienty s diabetem více ohrožující," řekl Moreno. "To jsou velmi naléhavé a někdy život ohrožující stavy. Stále vyžadují velkou péči. Stále vyžadují hodně času stráveného v nemocnici.""Konečným výsledkem je, že se naše nemocnice plní," řekl Topol. "A to láme hřbet zdravotnickému systému, zejména zdravotnickému personálu."Po celé zemi se nemocnice blíží své kapacitě nebo ji překračují. Joe Biden slíbil, že do šesti států, kde jsou nemocnice přeplněné, vyšle armádu. Již nyní je v nich nedostatek personálu v důsledku úmrtí, pracovní neschopnosti a emocionální zátěže způsobené pandemií. Nyní je více zdravotníků nemocných Omikronem s omikronem."K tomu se přidává skutečnost, že v USA není dnes lockdown. "Loni nebyla žádná chřipka," řekl Offit. "Toho jsme dosáhli nejen sociálním distancováním a nošením roušek, ale i uzavřením škol, podniků, omezením cestování - dramaticky jsme snížili výskyt nemocí."Nyní se nemocnice potýkají s covidem plus dalšími mimořádnými zdravotními událostmi, řekl Moreno. "Je to dokonalá bouře.""Opravdu si nepřejte dostat virovou infekci," říká Offit. 'Ale dobrá zpráva je, že se nakazit nemusíte. Můžete se nechat očkovat.'Rozhodně. Zejména neočkovaní lidé jsou stále ohroženi zápalem plic a dalšími komplikacemi a očkování může tato rizika výrazně snížit."Pokud jste neočkovaní, budete nemocní déle, s největší pravděpodobností onemocníte více," řekl Moreno. "Existují určité důkazy, že se omikron nezaměřuje tolik na plíce - nicméně jedna věc u covidu je to, že si může dělat, co chce, že? Takže jakmile najde hostitele, jakmile se dostane dovnitř těla, je to nepředvídatelné."Očkování však podle něj "činí covid předvídatelným"."Myslím, že jsme na pokraji překonání většiny omikronu," řekl Offit. "Začne docházet k poklesu."A připravují se nové léčebné postupy, které velmi účinně brání tomu, aby se covid stal závažným onemocněním. Jejich výroba sice nějakou dobu trvá, ale během několika měsíců by USA měly mít k dispozici miliony dávek - což znamená, že nakazit se covidem by za několik měsíců mohlo být mnohem méně riskantní díky většímu počtu nástrojů pro boj s ním.Podrobnosti v angličtině ZDE