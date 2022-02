Frustrovaní radikálové nezmizí odezněním pandemie, proti čemu budou "rebelovat"?

17. 2. 2022

čas čtení 1 minuta

Frustrovaní radikálové nezmizí odezněním pandemie,. Jsou vzteklí a chtějí se mstít za svoji nespokojenost. Chtějí být aspoň jednou v životě něčím důležití. Ať to stojí, co to stojí. Znaky laciného disidentství antivax-frustrátů popsané Petrem Honzejkem

• Pandemičtí demonstranti si připadají jako disidenti, bojovníci za svobodu. Jenže zatímco disidenti bojovali s komunistickým režimem kvůli pocitu odpovědnosti za celou společnost, nynější pseudodisidenti bojují převážně jen za sebe. Za to, aby si mohli dělat, co chtějí, bez ohledu na to, co to způsobí ostatním.