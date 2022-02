Kultura nejsou výtvory umělců a intelektuálů, ale to, co ovlivňuje většinu

18. 2. 2022 / Fabiano Golgo

Jan Paul a řada čtenářů protestovali proti mému tvrzení, že Karel Gott je pilířem české kultury a že s pilíři si nebudeme zahrávat, jinak se může dům zřítit. Inu, tento argument, že kultura je to, co malá část společnosti považuje za kulturu, byl v 21. století vyvrácen. Kultura mas je skutečnou kulturou, protože právě ona ovlivňuje do té míry, že formuje nejrozšířenější přesvědčení společnosti, běžnější chování, průměrné chápání.

Předstírat, že Milan Kundera měl nějaký vliv na to, jak Češi myslí, jak se chovají nebo jak čemukoli rozumí, je podobné, jako když Marie Antoinetta říkala "Ať jedí koláče", protože to ukazuje vzdálenost vyšších intelektuálů od reálného života společnosti, jejíž jsou součástí.



Po dlouhou dobu, a právě proto, že to byly skupiny, které disponovaly prostředky k držení a šíření oficiálních informací, to byla média, intelektuálové, umělci, které tatáž média a intelektuálové oslavovali, a ti z vrstev, které je podporovaly, vybírali, co je "kulturní". Ano, možná intelektuálové, umělci a to, čemu se v ČR říká pražská kavárna, dokáží lépe než prostý lid rozpoznat a vybrat to, co může být v kultuře produkované národem kvalitnější, ale vysoká kultura není to, co tvoří pilíře národa. Jedinou skutečně vlivnou kulturou je popkultura. Kdykoli se něco z takzvané vysoké kultury stalo vlivným, bylo to proto, že to sestoupilo z exkluzivních salonů a kaváren do srdcí mas.



To, co dělá z Karla Gotta pilíř české kultury a z Karla Kryla jen důležitou zeď či strop, je to, že Gott je v srdcích jisté většiny společnosti ve srovnání s jakýmkoli jiným zpěvákem. Zda je to proto, že z něj média udělala "krále", a tudíž to tak lid cítí, je jedno.



A proč to ovlivňuje chování a chápání lidí v ČR? Zmínil jsem se o tom, jak ovládl další pilíř české kultury, jímž je být skromný a pokorný, takže dobře zapadal do toho, co Češi od sebe očekávají: byl galantní, stavěl se povrchně ke konfliktním skutečnostem, výrazný a přátelsky vzdálený, erudovaný, aniž by byl pedantský, stylový, aniž by byl namyšlený, a výčet těchto žádoucích českých vlastností by mohl pokračovat.



Velmi důležitá pro upevnění jeho postavení na vrcholu českého panteonu byla jeho dobrá pověst v Německu (i když pouze u starších paní, pozn. JČ, jenže tento detail Češi už nevnímají). Díky tomu se Češi cítili větší, méně provinční, méně druhořadí, schopní dobýt bohatšího a důležitějšího souseda.



Už jen to, že je považován za největšího zpěváka, z něj dělá pilíř místní kultury. To, co vyprodukoval, se poslouchá a lidi to těší, bez ohledu na to, jestli třeba raději poslouchám Nerez nebo Ivu Bittovou.



Gott je pilířem české kultury. Zkuste o něm hovořit negativně s obyčejnými lidmi a pak zjistíte, jak stěžejní je Karel Gott pro české chápání sebe sama.

