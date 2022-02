Kdyby nedošlo k rozšíření NATO, měla by dnes ČR obdobné problémy s Ruskem jako Ukrajina

18. 2. 2022 / Karel Dolejší

Všichni evropští sousedé Ruské federace s výjimkou okupovaného Běloruska jsou buď integrováni do západních struktur, usilují o to, nebo o tom přinejmenším stále vážněji přemýšlejí - jako Švédsko a Finsko. Důvodem je, že se Rusko k sousedům chová, jako by to byly jeho zcela nesvéprávné kolonie nebo gubernie.

Pokud sousedé Rusko na slovo neposlouchají, vyhrožuje jim. Vyhrožuje Švédsku, protože si dovolilo posílit obranu svého ostrova Gotland, vyhrožuje Dánsku, protože si dovolilo posílit obranu Bornholmu. Dánsko je ale v NATO a nemusí si z ruských výhrůžek nic dělat.



Celý pás evropských postsovětských a postkomunistických států střední a východní Evropy mezi Německem a Ruskem měl podle některých amerických diplomatů, "aby se Rusko náhodou nenaštvalo", být ponechán záměrně nezabezpečený a vydaný napospas budoucí ruské agresi. Americkému diplomatovi v jeho domě v Booneville v Tennessee ovšem může být dočista ukradeno, zda Poláci, Češi, Ukrajinci a další obyvatelé evropských Zwischenländer žijí ve svobodě, nebo přetrpí život zotročených vazalů totalitního ruského režimu. Kupodivu to ale není jedno samotným obyvatelům těchto zemí. - Alespoň tedy některým.



Kdyby Česká republika nebyla členem NATO (a neintegrovala se do EU), měla by dnes velice podobné problémy s Ruskem, jakým čelí i Ukrajina. Průběh vrbětické krize a na ni navazující reakce ruské strany, včetně označení ČR za "nepřátelský stát", by měly všem připomenout, jak se k nám Rusko hodlá chovat, pokud bychom proti němu stáli sami, bez spojeneckých záruk.

Problém Ukrajiny a také současné krize kolem ní záměrně vyvolané Ruskem ale sám nemá absolutně nic společného s rozšiřováním NATO. Rusko Ukrajinu vojensky napadlo v roce 2014, kdy měla v ústavě zakotvenou neutralitu a o vstupu do NATO většina Ukrajinců vůbec neuvažovala.

Příčinou ruského útoku se stala nezávislá politika Kyjeva, aspirace ohledně vstupu do Evropské unie a snaha nahradit zkorumpovaný oligarchický systém vlády fungující demokracií. Kdyby se Ukrajinu podařilo v tomto ohledu "westernizovat", stala by se mimořádně přitažlivým vzorem zejména pro mladé Rusy. Přes to všechno, co ji potkalo, je i nyní v nejmladších věkových kategoriích v Rusku vysoce populární. A to Putin nemůže strpět.

Jestliže Putin nyní záměrně vyvolal největší bezpečnostní krizi v Evropě minimálně od roku 1961, udělal to nikoliv proto, že by měl problémy s "příliš silným NATO", ale právě proto, že je považuje za výrazně oslabené dvaceti lety adaptace na "small wars" s teroristy, debaklem v Afghánistánu, polarizací americké společnosti (na níž ruské podvratné aktivity ze všech sil pracují) a absencí výrazného evropského lídra po odchodu Angely Merkelové.

K tomu přistupuje fakt, že byl víceméně dokončen desetiletý program modernizace ruských ozbrojených sil.

Nic jiného se v ukrajinské kauze podstatným způsobem nezměnilo.

Dvaadevadesátiletý Jack F. Matlock naštěstí nebude rozhodovat o budoucnosti dětí v Polsku, Česku, na Slovensku nebo na Ukrajině ani v té míře, v jaké o ní nyní z pozice spojence spolurozhoduje devětasedmdesátiletý Joe Biden.

Dokud jsme členy EU a NATO, rozhodujeme o ní především my sami.

I kdyby kvůli tomu Putina and his melody boys měla klepnout mrtvice.

