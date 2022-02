Británie: Polovina ruských jednotek v ukrajinském pohraničí se může ihned zapojit do útoku

18. 2. 2022

čas čtení 3 minuty

Dostupné důkazy kontrastují s prohlášeními, že ruské jednotky jsou stahovány, upozorňují Larisa Brownová, Dan Sabbagh a Andrew Roth.

Podle britských úřadů se situace kolem Ruskem vyvolané "ukrajinské" krize v posledních 24 hodinách dramaticky změnila. Na základě dostupných zpravodajských údajů jsou Britové přesvědčeni, že se Putin rozhodl provést nový útok proti Ukrajině.

"Udělá to a bude to děsivé," pronesl ve čtvrtek večer vysoký britský vládní představitel pod podmínkou anonymity.

Británie je přesvědčena, že takřka polovina ruských jednotek nashromážděných v ukrajinském pohraničí se nyní nachází v pásmu do 50 km od hranice. To kontrastuje s prohlášeními Moskvy, že její jednotky byly odeslány zpět do kasáren.

Přijíždějí posily v podobě dalších 14 praporních skupin a v Bělorusku byl v minulých dnech nakrátko postaven pontonový most.

Podle britských zdrojů existují důkazy, že "ruské síly opouštějí shromaždiště směrem k východištím útoku blíže hranici". O pár hodin později americký prezident varoval, že k útoku může dojít "v příštích několika dnech".

Rusko opakovaně tvrdí, že nemá v úmyslu zaútočit na Ukrajinu a v úterý oznámilo stahování jednotek z Krymu, což doprovázela videa s tanky nakládanými na vagóny.

Ale Británie spolu s USA ve čtvrtek vystupňovala varování. Pontonový most postavený podle satelitních fotografií 6 km od ukrajinské hranice přes řeku Pripjať v černobylské zóně. Tato oblast ani aktivita nespadá do ohlášených rusko-běloruských cvičení.

Středeční snímky, na něž upozornil obranný analytik skupiny Jane’s, ukazují, že most byl opět demontován. Podle britských bezpečnostních představitelů jsou aktivity "vysoce neobvyklé a nekonzistentní s jakýmkoliv minulým cvičením".

V posledních 24 hodinách nezávislí experti vyjadřují rostoucí skepsi nad tím, že by ruské jednotky byly výrazným způsobem stahovány z hraničních oblastí.

Analytik Jane’s Thomas Bullock prohlásil, že "to vypadá, jako by vybavení bylo ve skutečnosti přesouváno do pozic blíže hranici... není tu nic, co by skutečně indikovalo opak."

Videa zveřejněná ruským ministerstvem obrany podle Bullocka byla výrazně sestříhaná a občas zřejmě kombinují záběry přijíždějících a odjíždějících jednotek.

Záběry zveřejněné ruskou vládou zachycují útvary 136. motostřelecké brigády a 42. motostřelecké divize 58. armády. Obě jednotky byly rozmístěny na Krymu. Podle ruských úřadů je nyní vlaky měly odvézt na stálé základny.

"Nejlepší odhad zní, že pozorujeme hru skořápky," napsal programový ředitel ruských studií na CNA Michael Kofman. "Jednotky přemisťované kolem Ukrajiny bez toho, aby se celkový obrázek změnil. Některé praporní taktické skupiny opouštějí Krym, ale ještě více jich jinam přijíždí."

Silnější ruské jednotky jako 1. gardová tanková armáda byly tento týden identifikovány během přesunů na pozice vzdálené do 30 km od hranice, upozorňuje Bullock. Tanky bez přehlídkových pásů s pryžovými patkami jely do pozic, odkud mohou překročit ukrajinskou hranici.

