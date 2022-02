Komická reakce instituce ÚSTR: Přihláška Muriel Blaive byla zamítnuta "pro neúplnost"

18. 2. 2022 / Jan Čulík

K tomu:

Několik úvah o historii, paměti a demokracii



Jak komicky vystupují některé české instituce je zjevné z chování "Ústavu pro studium totalitních režimů" (mimochodem, už jméno toho ústavu je vtip, protože má v názvu to, co má teprve zkoumat a zjišťovat, zda to existuje - je to výsměch jakékoliv akademické práci!).

Muriel Blaive předložila brilantní strategii budoucího ředitele ÚSTRu (ani na okamžik vážně nepředpokládala, že by byla jmenována, to prostě není v DNA této pochybné instituce) - a nyní se dověděla, že její přihláška byla odmítnuta pro neúplnost (! :)))) ). Žadatelku ovšem o "neúplnosti" nikdo neinformoval.



Kdyby byl ÚSTR seriozní institucí, u takto vážného kandidáta by se s ním spojil a upozornil ho, že je třeba dodat ještě nějaký byrokratický papír.

Ale my s velkou pravděpodobností víme o co jde: o výpis z trestního rejstříku, který je nemožné pro cizince v Praze rychle získat. Jenže Muriel Blaive je už léta zaměstnancem ÚSTRu, takže žádný výpis z trestního rejstříku zapotřebí nebyl.

Je to jen silně řehtající, komický, úřední šiml, a dobrá výmluva proč eliminovat nejlepšího kandidáta.



Dokazuje to, jak nejsou mnohé české instituce ničím jiným než vtipem...

Muriel Blaive k tomu:



Docela mě pobavilo, když jsem se dočetla, že moje přihláška do ÚSTR byla zamítnuta pro neúplnost - osobně jsem o tom nebyla informována.



Tady je, předpokládám, co se stalo: jako cizinka nemohu dostat výpis z rejstříku trestů na počkání: trvá to několik dní, protože české úřady kontaktují jak rodnou zemi žadatele, tak zemi jeho trvalého pobytu.



Dostala jsem potvrzení, že jsem skutečně o to výpis z trestního rejstříku požádala, připojila jsem ho k žádosti (výpisy budou zaslány přímo na ÚSTR) a připojila jsem i svůj výpis z rejstříku trestů z Francie (ten jako francouzská občanka mohu získat online.).



Vyřadit mou kvůli tomu mou žádost je opravdu dost směšné...



Další byrokratická formalita, která mi velmi připomíná jeden známý bývalý režim...



https://www.ustrcr.cz/do-vyberoveho-rizeni-na-funkci-reditele-reditelky-ustr-se-prihlasilo-sest-osob/





