Svět vydává ročně 1,8 bilionu dolarů na dotace na své zničení

17. 2. 2022

čas čtení 3 minuty





Nový výzkum varuje, že lidstvo "financuje své vlastní vymírání" prostřednictvím dotací, které poškozují klima a divokou přírodu.



Podle nové studie vydává svět každoročně nejméně 1,8 bilionu dolarů na dotace, které vedou k vyhubení volně žijících živočichů a ke zvýšení globálního oteplování, což vyvolává varování, že lidstvo financuje své vlastní vymírání.



Od daňových úlev pro produkci hovězího masa v Amazonii až po finanční podporu neudržitelného čerpání podzemních vod na Blízkém východě - miliardy dolarů vládních výdajů a dalších dotací poškozují životní prostředí.

Podle nové studie vydává svět každoročně nejméně 1,8 bilionu dolarů na dotace, které vedou k vyhubení volně žijících živočichů a ke zvýšení globálního oteplování, což vyvolává varování, že lidstvo financuje své vlastní vymírání.Od daňových úlev pro produkci hovězího masa v Amazonii až po finanční podporu neudržitelného čerpání podzemních vod na Blízkém východě - miliardy dolarů vládních výdajů a dalších dotací poškozují životní prostředí.



Tato vládní podpora, která se rovná 2 % celosvětového HDP, přímo působí proti cílům Pařížské dohody a návrhu cílů na zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, zjistil výzkum explicitních dotací, které fakticky financují ze státních peněz znečišťování vody, ničení půdy a odlesňování.





Autoři, kteří jsou předními odborníky na dotace, tvrdí, že značná část z 1,8 bilionu dolarů by mohla být znovu použita na podporu politik, které jsou prospěšné pro přírodu a přechod k nulovým emisím uhlíku, a to v situaci rostoucího politického hašteření ohledně nákladů na dekarbonizaci globální ekonomiky.



Zpráva vyzývá vlády, aby se na jednání o biodiverzitě COP 15 v Číně koncem tohoto roku, kde by měla být podepsána "pařížská dohoda pro přírodu", dohodly na cíli zlikvidovat dotace škodlivé pro životní prostředí do konce desetiletí, a aby společnosti v rámci zveřejňování informací o životním prostředí zveřejňovaly, jaké dotace dostávají.



Většina z 1,8 bilionu dolarů připadá podle zprávy na průmysl fosilních paliv (620 miliard dolarů), zemědělství (520 miliard dolarů), vodní hospodářství (320 miliard dolarů) a lesnictví (155 miliard dolarů). Odhad pro těžební průmysl, který údajně každoročně způsobuje škody na ekosystémech v řádu miliard dolarů, nebylo možné realizovat.



Nedostatek transparentnosti mezi vládami a příjemci znamená, že skutečná částka bude pravděpodobně mnohem vyšší, stejně jako implicitní náklady na škodlivé dotace. Zpráva Mezinárodního měnového fondu z loňského roku zjistila, že průmysl fosilních paliv v roce 2020 využil dotací v hodnotě 5,9 bilionu dolarů, ale naprostá většina této částky pochází ze skrytých nákladů, protože znečišťovatelé neplatí za úmrtí, která způsobují, a za globální oteplování.





Eva Zabeyová, výkonná ředitelka organizace Business for Nature, uvedla, že podniky si často nejsou vědomy rozsahu explicitních a implicitních dotací, které využívají, ale mohly by využít svého vlivu a požadovat změnu.



"Mnoho podniků z těchto ekologicky škodlivých dotací těží. Toto téma nemůže být tabu. Musíme mluvit pomocí faktů a pochopit, kam finanční toky směřují," řekla. "Obvykle byly dotace zavedeny s dobrým úmyslem. Musíme vyrovnat podmínky, protože právě teď někteří těží z náskoku, zatímco by tomu mělo být naopak. Je to vážnýy problém."



Zpráva OSN z loňského roku zjistila, že téměř 90 % dotací poskytovaných každoročně zemědělcům je škodlivých, poškozují zdraví lidí, podporují klimatickou krizi, ničí přírodu a zvyšují nerovnost tím, že vylučují drobné zemědělce.





Podrobnosti v angličtině ZDE

1