Europoslanci vyzývají Rusko ke snížení napětí. Gregorová upozorňuje na dlouhodobé dopady kroků Kremlu

18. 2. 2022

Rusko je už dávno ve válce s evropskými státy, pouze používá jiné než tradiční nástroje. Na dnešním plenárním zasedání to řekla pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Evropská unie dnes také vyzvala Rusko, aby dalo jasně najevo svou ochotu snížit napětí kolem Ukrajiny. Ve svých projevech odsoudili ruskou agresi i předsedkyně Komise Ursula von der Leyen a vysoký představitel Josep Borrell.

„Špionážní skandály, atentáty na evropské půdě či dezinformační kampaně, všude nacházíme rukopis Kremlu. Musíme se sjednotit a soustředit se jak na krátkodobé hrozby, tak na dlouhodobé dopady kroků Ruska. Jinak prohrajeme i bez boje,“ řekla Gregorová, která situaci kolem Ruska dlouhodobě sleduje. Loni v dubnu se jí také podařilo prosadit do rezoluce Evropského parlamentu odškodnění pro pozůstalé po obětech ve Vrběticích a za svou frakci vede speciální výbor pro cizí vměšování a dezinformace.

Přední politici Evropské unie se shodli, že válečný konflikt není v zájmu nikoho, a je nutné usilovat o deeskalaci. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen řekla, že spolupráce EU a Ruska je stále možná. Podle ní ale Rusko vysílá protichůdné signály. Stáhlo sice část svých vojsk od hranic s Ukrajinou, ale zároveň tentýž den vyzvalo k uznání separatistických regionů na východě Ukrajiny. Podle Markéty Gregorové ale zatím k deeskalaci doopravdy nedochází. „Putinovi generálové vytváří informační chaos. To je to, co umí nejlépe, a co také ničí Ukrajinu zevnitř i bez bojů,” vysvětlila.

Na pomoc Ukrajině europoslanci schválili půjčku ve výši 1,2 miliardy eur (zhruba 30 miliard korun). Hlasovali také o výročních zprávách Společné bezpečnostní a obranné politiky (CSDP) a Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (CFSP). Konference předsedů se usnesla na deklaraci o vztazích mezi Evropskou unií a Ruskem, evropskou bezpečností a ruské vojenské hrozbě Ukrajině.

