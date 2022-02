Biden varuje, že riziko ruské invaze na Ukrajinu je "velmi vysoké"

18. 2. 2022

Joe Biden se domnívá, že Rusko je na pokraji invaze na Ukrajinu. Připojil se ke spojencům z NATO, kteří varují, že ostřelování na okupovaném východě Ukrajiny může být pokusem o vytvoření záminky k invazi.



Útoky ruských vojsk na několika místech v ukrajinském Donbasu, včetně mateřské školy a školy, prý nesou znaky pokusu o vyvolání konfliktu.



Americký prezident, který vystoupil krátce po vyhoštění zástupce velvyslance své země v Moskvě, uvedl, že jeho administrativa má "důvod se domnívat", že se Rusko "zapojilo do operace pod falešnou vlajkou, aby mělo záminku k zásahu".

Řekl to novinářům: Můj pocit je, že k tomu dojde v příštích několika dnech." "Všechny indicie, které máme, naznačují, že jsou připraveni zaútočit na Ukrajinu ..."



Prezident se vyjádřil v době, kdy Rusko předalo svou dlouho očekávanou odpověď na americké návrhy a návrhy NATO týkající se evropské bezpečnosti.



Kreml ve svém desetistránkovém dopise uvedl, že USA nevzaly vážně jeho obavy ohledně možnosti připojení Ukrajiny k NATO a že Rusko bude muset přijmout blíže nespecifikovaná "opatření vojensko-technického charakteru".



Biden nařídil svému ministru zahraničí Antonymu Blinkenovi, aby vystoupil na zasedání Rady bezpečnosti OSN o Ukrajině.



Rusko nadále popírá, že by mělo v úmyslu napadnout Ukrajinu, ale Blinken konstatoval, že jsme v "okamžiku ohrožení životů a bezpečnosti milionů lidí".



Řekl: "Naše informace jasně naznačují, že [ruské] síly, včetně pozemních jednotek, letadel a lodí, se v nejbližších dnech připravují na útok proti Ukrajině.



"Nevíme přesně, jak se věci vyvinou, ale tady je to, co může svět očekávat, že se bude vyvíjet. Ve skutečnosti se to odehrává právě teď.



"Za prvé, Rusko plánuje vyrobit záminku pro svůj útok. Mohlo by jít o násilnou událost, z níž Rusko obviní Ukrajinu, nebo o nehorázné obvinění, které Rusko vznese proti ukrajinské vládě. Nevíme přesně, jakou formu to bude mít. Mohlo by jít o vykonstruovaný tzv. teroristický bombový útok uvnitř Ruska. Vymyšlený objev masového hrobu, zinscenovaný útok bezpilotního letounu proti civilistům nebo falešný - i skutečný - útok s použitím chemických zbraní. Rusko může tuto událost označit za etnickou čistku nebo genocidu."



Před zasedáním Rady bezpečnosti ruská mise rozšířila obvinění z válečných zločinů a "genocidy" vůči obyvatelům Moskvou podporovaných Luhanské a Doněcké separatistické republiky. Většina obvinění se týkala svědectví o civilních obětech v důsledku ukrajinského ostřelování, převážně v roce 2014, kdy byl konflikt nejintenzivnější.



Ruské dokumenty se odvolávaly na "masové hroby", ale nebylo jasné, zda tvrdily, že pohřebiště vykopaly ukrajinské síly, nebo rodiny a komunity mrtvých během bojů.



Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Veršinin vyzval členy Rady, aby se obviněními zabývali, a uvedl, že by z nich byli "zděšeni". Zopakoval, že Moskva popírá jakýkoli záměr napadnout Ukrajinu, a obvinil Ukrajinu z porušování příměří.



V projevu na zasedání ministrů obrany NATO generální tajemník vojenské aliance Jens Stoltenberg a americký ministr obrany Lloyd Austin uvedli, že se již dlouho obávají, že Rusko bude hledat záminku k vojenskému vpádu.



Jens Stoltenberg prohlásil, že v tomto případě se jedná o velmi důležitý krok: "Jsme znepokojeni tím, že se Rusko snaží zinscenovat záminku k ozbrojenému útoku proti Ukrajině. Stále není jasno, žádná jistota ohledně ruského napětí. Co však víme, je, že Rusko shromáždilo největší armádu, jakou jsme viděli ... za poslední desetiletí na Ukrajině a v jejím okolí. A víme také, že na Ukrajině působí mnoho ruských zpravodajských důstojníků. Jsou přítomni v Donbasu a jsme svědky pokusů o zinscenování záminek, operací pod falešnou vlajkou, které mají poskytnout záminku pro invazi na Ukrajinu."



Biden uvedl, že na hranicích Ukrajiny se nachází asi 150 000 ruských vojáků.



Oficiální představitelé uvedli, že krize "vstupuje do velmi nebezpečného" období a že pokud bude ostřelování v oblasti Donbasu trvat a bude se odehrávat v ruských médiích, vstoupí do nové fáze.



V projevu na velitelství NATO v Bruselu Austin, čtyřhvězdičkový generál ve výslužbě, uvedl, že všechny důkazy nasvědčují tomu, že se Rusko připravuje na útok.



"Vidíme, že přidávají k více než 150 000 vojákům, které již na této hranici mají. Dokonce i v posledních několika dnech," řekl.



"Vidíme, jak se některé z těchto jednotek přibližují k hranici. Vidíme, jak přilétá více bojových a podpůrných letadel. Vidíme, jak zostřují svou připravenost v Černém moři.



"Dokonce vidíme, jak si dělají zásoby krve. Víte, já sám jsem byl ještě nedávno vojákem. A z první ruky vím, že takové věci se nedělají jen tak. A rozhodně je neděláte, když se chystáte sbalit a odjet domů."



Poté, co se objevily fotografie ukazující budovy poškozené střelbou, separatisté v Luhanské oblasti prohlásili, že byli nuceni opětovat palbu v reakci na ukrajinské ostřelování, a označili to za "rozsáhlou provokaci".



Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že ostřelování "je předmětem velmi, velmi hlubokého znepokojení", a označil incidenty za "provokace".



Kyjev tvrzení separatistů odmítl a uvedl, že ostřelování zahájily Ruskem podporované skupiny a že jeho síly palbu neopětovaly. Podle ukrajinské armády byla zasažena budova mateřské školky ve Stanycji Luhanské, přičemž byli zraněni dva civilisté. Další ostřelování města bylo hlášeno v noci na čtvrtek, ale bezprostředně nebyly hlášeny žádné oběti.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil akce proruských separatistů za "velkou provokaci".





Západní bezpečnostní činitelé, kteří ostřelování v Donbasu pozorně sledují, uvedli, že se jedná o "druh provokace, která má potenciál eskalovat", a zároveň zdůraznili, že přestřelky přes linii kontroly na východě Ukrajiny nejsou neobvyklé.





