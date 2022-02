Je nutné zakázat kamna na dřevo

16. 2. 2022

Británie: Pálením dřeva vypouštíme do ovzduší daleko více nebezpečných partikulátů než doprava



Podle revidovaných vládních údajů produkuje spalování dřeva v domácnostech více znečištění malými částicemi než veškerá silniční doprava ve Velké Británii.



Podle revidovaných vládních údajů produkuje spalování dřeva v domácnostech více znečištění malými částicemi než veškerá silniční doprava ve Velké Británii.

Nové údaje výrazně snižují odhadovaný podíl znečištění malými částicemi, které pochází ze spalování dřeva, z 38 % na 17 %. Znečištění ze spalování dřeva však zůstává "významným přispěvatelem" ke znečištění partikuláty, uvádí se v další vládní zprávě. Silniční doprava je zodpovědná za 13 % znečištění částicemi.







Údaje ukazují, že znečištění drobnými částicemi, tzv. PM2,5, produkované spalováním dřeva vzrostlo od roku 2010 do roku 2020 o třetinu, když dosáhlo 13 900 tun ročně. To vše pochází z 8 % domácností, které mají kamna na dřevo, přičemž 95 % z nich má jiné zdroje vytápění. Revize údajů byla provedena poté, co průzkum v 50 000 domácnostech poskytl aktualizované informace o používání kamen na dřevo.



Je dobře známo, že znečištění partikuláty poškozuje zdraví a způsobuje předčasná úmrtí. "Tyto toxiny mohou pronikat do krevního oběhu a být přenášeny po těle a usazovat se v srdci, v mozku a v dalších orgánech," uvádí se ve zprávě. "Proto může vystavování partikulátům vést k vážným dopadům na zdraví."



Zpráva rovněž zjistila, že od konce roku 2000 došlo k významnému poklesu znečištění částicemi ze spalování uhlí, z průmyslu a od vozidel, avšak "do značné míry to bylo kompenzováno nárůstem emisí ze spalování dřeva v domácnostech a spalování [biomasy] v průmyslu".



"I po této revizi je domácí používání pevných paliv jedním ze dvou hlavních zdrojů znečištění ovzduší partikuláty v Británii, přičemž pochází z pouhých 8 % britských domácností," uvedl Gary Fuller z Imperial College London a člen expertní skupiny pro kvalitu ovzduší.



"Moje poštovní schránka je plná emailů od, kteří jsou znepokojeni kouřem ze dřeva, jenž zaplňuje ložnici jejich astmatického dítěte nebo nemocného staršího příbuzného."



Vládní údaje o znečištění ze spalování dřeva vycházejí z laboratorních testů kamen. Fuller řekl: "Musíme si vzpomenout na poučení z kauzy VW a dieselgate, kdy bylo znečištění ovzduší produkované v reálném světě mnohem větší než v oficiálních testech. Údaje z Nového Zélandu nám dávají najevo, že totéž platí i pro kamna na dřevo - způsob, jakým zapalujeme oheň, a paliva, která používáme, vedou k většímu znečištění ovzduší, než očekáváme na základě oficiálních testů."



"Ohromující je nárůst mezi lety 2010 a 2020," řekl Simon Birkett z londýnské kampaně Clean Air. "Stále se jedná o opravdu velký problém. Je to katastrofa pro veřejné zdraví, proto je třeba kamna na dřevo urychleně zakázat. Prvním krokem by mělo být zastavení jejich prodeje nebo instalace."



Jiný nedávný výzkum ukázal, že kamna na dřevo v městských oblastech jsou zodpovědná za téměř polovinu expozice lidí rakovinotvorným chemikáliím obsaženým v částicích znečištěného ovzduší. Podle jiné studie dokonce i kamna na dřevo splňující novou normu "ekodesignu" stále vypouštějí 750krát více drobných částic než moderní nákladní automobil. Kamna na dřevo také trojnásobně zvyšují úroveň škodlivého znečištění uvnitř domů a podle vědců by se měly prodávat se zdravotním varováním.





Největší podíl emisí částic PM2,5 produkuje zpracovatelský průmysl a stavebnictví, které jsou zodpovědné za 27 %. Fuller však uvedl: "V tomto odvětví je nejvíce emisí oxidu uhličitého: "Spousta lidí žije blíže k domovním komínům než k průmyslovým zdrojům a hlavním dálnicím. To vede k větší expozici znečištění ze spalování dřeva, než jakou jsme zjistili u mnoha jiných zdrojů."





