Nepřijímat Putinovu propagandu

22. 2. 2022 / Tomasz Oryński

"Putin uznává separatistické regiony na Ukrajině za nezávislé a posílá tam mírové jednotky" - to jsou Sky News.A co tedy americká média?"Putin nařizuje vojákům vstoupit do separatisty držených regionů na Ukrajině" - píše na titulní straně CNN.Pouze titulek BBC říká, o co jde: "Putin nařídil vstup vojsk na východní Ukrajinu", píší a do uvozovek dávají "mírové funkce", ale hned o něco později zase píší o územích držených povstalci.Britská média: dokud budete jen opakovat Putinovy lži, informační válku prohráváte. Musíte pojmenovat realitu takovou, jaká je:Žádné provincie držené povstalci neexistují. Existují Ruskem okupované provincie. Žádné povstání se nekonalo. Putin před osmi lety obsadil Donbas a Luhanskou oblast. Nyní již velmi dobře víme, že tamní ozbrojené síly vedli Rusové, dodávali je Rusové a inspirovali je Rusové. Viděli jsme ruské vojáky rozmístěné uvnitř Ukrajiny (vzpomínáte si, jak tehdy zahraniční média našla přesná místa, kde si ruští vojáci pořizovali selfie)?Stejně jako se ukázalo, že "zelení mužíčci" na Krymu jsou ruští vojáci, stejně tak jsou ruští vojáci "povstalci" na východě Ukrajiny. Jen to Rusko nechce moc přiznat, když sestřelili malajské civilní letadlo.Žádné separatistické státy neexistují. Existují Ruskem okupované oblasti Ukrajiny. Donbas a Luhansk jsou regiony na Ukrajině, nikoli nezávislé státy. Nejsou to "separatistické" nebo "odtržené" regiony. Nebyly odtrženy. Od Ukrajiny je odtrhla ruská vojenská síla.Na východě Ukrajiny žádné separatistické síly nebyly. Jsou tam ruské okupační síly jednající pod falešnou vlajkou.A v neposlední řadě: ŽÁDNÁ UKRAJINSKÁ KRIZE NEEXISTUJE. NEEXISTUJE RUSKÁ INVAZE NA UKRAJINU. Není to problém Ukrajiny. Nebo možná je, ale problémem Ukrajiny je Rusko.Ano, Putin by chtěl, abychom o těchto regionech mluvili jako o "nezávislých státech, které se rozhodly spojit s Ruskem". To je jeho taktika už po mnoho desetiletí. Když viděl, jak uměle podporovaný kvazistát Podněstří, Ruskem okupovaná část Moldavska, klade klacky pod nohy moldavské cestě na Západ, použil stejnou taktiku v roce 2008, kdy napadl Gruzii, aby vytvořil další falešné státy Abcházii a Jižní Osetii, a pak znovu v roce 2014, kdy napadl Ukrajinu, a snažil se to ještě jednou zarámovat jako oprávněné úsilí o nezávislost utlačovaných ruskojazyčných regionů. Tentokrát se však zdá, že se pokusil ukousnout větší sousto, než dokázal rozkousat. Okupace Krymu má k úspěchu daleko a vojenské akce na východní Ukrajině dospěly do slepé uličky. Mezitím Ukrajinci sílí a s ještě větší nadějí vzhlížejí k Západu. Rusko se pokusilo ochromit Ukrajinu, stejně jako předtím ochromilo Gruzii a Moldavsko, v naději, že zabrání těmto zemím obrátit se na Západ. S Ukrajinou se mu to nepodařilo. Proto když si uvědomilo, že ochromení země nestačí k rozdrcení ukrajinského ducha, rozhodlo se způsobit další škody, a možná dokonce uvažuje o tom, že ji donutí k úplnému podřízení, pokud to nebude stačit.Jak napsala Emma Szewczaková na svém Twitteru: Rozdíl je v tom, že zatímco britské zprávy informují o tom, co Rusko říká, že se děje, ty polské informují o tom, co se skutečně děje. Je třeba s tím přestat. Proč?Protože dokud budeme opakovat Putinovy lži, informační válku prohráváme. A Británie už na Ukrajině selhala, když po ruské invazi v roce 2014 neudělala nic, přestože ji k tomu zavazuje budapešťské memorandum. Ruský oligarcha stále považuje Londýn za Disneyland pro bohaté. Celoevropské sankce jsou k smíchu a Putin - a jeho psík Lukašenko - se Evropě smějí do tváře, když na anglické půdě zavraždili britského občana Sergeje Skripala nebo když unesli letadlo společnosti Ryanair registrované v EU, aby se zmocnili dvou jeho cestujících.To nejmenší, co může svět udělat, je alespoň pojmenovat tyto věci tak, jak skutečně jsou.