Reakce na prohlášení Jeremyho Corbyna o Ukrajině

22. 2. 2022 / Radek Mikula

chtěl bych ocenit vaší snahu o zachování míru na Ukrajině i Vaší kritiku dlouhodobého působení NATO a je mi ctí, že se na Vás mohu osobně obrátit.



Vzhledem k tomu mi působí lítost, že nedokáži podepsat Vaše jistě



Vážený soudruhu Jeremy,chtěl bych ocenit vaší snahu o zachování míru na Ukrajině i Vaší kritiku dlouhodobého působení NATO a je mi ctí, že se na Vás mohu osobně obrátit.Vzhledem k tomu mi působí lítost, že nedokáži podepsat Vaše jistě dobře míněné prohlášení , které mi bylo zasláno 17. února. Jako občan bývalého Československa si v tuto chvíli připomínám britskou a francouzskou podlost, s jakou obě země zradily své tehdejší spojenecké závazky v roce 1938.



K tomu:



Volání po míru se nikdy nesmí stát alibi pro tichou či otevřenou podporu agrese. Vzhledem k tomu, že Vaše zmíněné prohlášení může být přesně takto chápáno, dovoluji si Vám navrhnout, abyste se neprodleně vyjádřili ke včerejšímu vstupu ozbrojených sil Ruské federace na území Ukrajinské republiky.



Vaše jméno jako symbol naděje a Vaše politika jako důkaz síly levicových myšlenek pro mne byly před několika lety důležitou motivací pro vstup do politicky degenerované a morálně upadlé České strany sociálně demokratické, protože tehdejší Labouristická strana ukazovala, k jak úžasné obrodě může dojít i v těch nejhorších podmínkách. Jistě tedy pochopíte, že představa, že si budu muset více vážit konzervativního ministra obrany než člověka, který pro mne byl a stále snad zůstává politickým vzorem, je pro mne noční můrou.



S úctou



Radek Mikula,

Praha





Dear Comrade Jeremy,





I would like to commend your efforts to maintain peace in Ukraine and your criticism of NATO's long-standing work, and I am honored to be able to address you in person.





As a result, I regret that I cannot sign your certainly well-meaning statement, which was sent to me on 17 February.





As a citizen of the former Czechoslovakia, I now recall the British and French meanness with which both countries betrayed their then allied commitments in 1938.





The call for peace must never become an alibi for silent or open support for aggression. Given that your statement may be understood in exactly this way, I would like to suggest that you comment immediately on the entry of the Armed Forces of the Russian Federation on the territory of the Republic of Ukraine yesterday.





Your name as a symbol of hope and your politics as proof of the power of left-wing ideas were an important motivation for me a few years ago to join the politically degenerate and morally declining Czech Social Democratic Party, because the then Labor Party showed how amazing a revival can be even in the worst conditions. So you will understand that the idea that I will have to value the Conservative Defense Secretary more than a man who has been and still remains a political role model is a nightmare for me.





With respect





Radek Mikula









