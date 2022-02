Děsivý rozhovor s moskevským akademikem, blízkým Kremlu: Budeme bojovat na Ukrajině!

24. 2. 2022

Reportér Channel 4 News:



Mluvil jsem s ruským odborníkem na mezinárodní vztahy Dimitrijem Suslovem z Vysoké školy ekonomické v Moskvě. Mluví za sebe, ale má blízko k ruské vládě. Zeptal jsem se ho, zda tzv. ruské mírové jednotky budou postupovat ještě dále do oblasti Donbasu. Nebo zda by nyní situace deeskalovala.



Dmitrij Suslov:



To dost záleží na Západu. A současné signály nejsou povzbudivé. Podívejte, Vladimir Putin přednesl hodinový projev, když se rozhodovalo o uznání Doněcka a Luganska.

Asi polovina toho projevu byla věnována velmi vážnému výčtu vojenského, nebo prostě geopolitického, víte, společenského vojenského nebezpečí, které podle Vladimira Putina hrozí Rusku ze strany Ukrajiny v důsledku vojenské spolupráce mezi Ukrajinou a NATO.



A uznání Doněcka a Luganska tato rizika vůbec neřeší.



Rozhovor je v tomto videu od minuty 5:



Ta nadále existují.



Je naprosto chybné předpokládat, že to, co Rusko udělalo, je vše, co Rusko může udělat.



Víte, je naprosto chybné předpokládat, že teď Rusko poleví, že Rusko už dostalo, co chtělo.



Ne, ne.



Mám na mysli ta rizika. Ta nadále existují. Takže máme předpoklady pro další velmi reálnou eskalaci.





Reportér:







Takže očekáváte, že ta ruská vojska překročí současnou linii kontroly, což znamená, že očekáváte, že na Ukrajině bude válka?

Dmitrij Suslov:







Já neočekávám eskalaci ve velmi blízké době. Výhledově, řekněme, zítra nebo v několika příštích dnech, ale ve střednědobém výhledu, pokud nedojde k dialogu mezi Kyjevem a Doněckem a Luganskem a mnohem vážněji, pokud nedojde k dialogu mezi Ruskem a Spojenými státy a NATO o širších bezpečnostních otázkách, pak si myslím, že další kolize je naprosto pravděpodobná.

Reportér:







Ve střednědobém horizontu, v dlouhodobém horizontu tedy skutečně očekáváte, že se Vladimir Putin pokusí zabrat celou Ukrajinu, pokud, pokud nedostane od NATO a Američanů to, co chce?

Dmitrij Suslov:







Každý omezený krok je doprovázen pauzou. Kdy Rusko čeká na reakci. Ano? Teď dalo Rusko opět jasně najevo, že to myslí vážně. Že je zcela připraveno jít dál. Pokud nedojde k pokroku v oblasti bezpečnostních jednání. Pokud nedojde k pokroku, pokud jde o řešení rizik, která Putin označil ve svém projevu, Rusko půjde dál.

Reportér:







Důvod, proč s vámi mluvíme, Dimitriji, je ten, že nám dáváte nahlédnout do myšlení Kremlu, do myšlení Putina. I přes velmi logický nástin těchto kroků, hodně z nich je založeno upřímně řečeno na paranoie a některé z nich na lžích. Chci říct, že tvrdili, že došlo ke genocidě lidí, víte, v oblasti Donbasu. To je nesmysl. Neexistují pro to žádné důkazy. a opět, hrozba ze strany NATO je jen v oku Kremlu, v oku Putina.







Dmitrij Suslov:







Bylo mnoho nezávislých rozhovorů s uprchlíky, kteří jsou nyní ve velkém počtu v Rusku z Doněcka a Luganska.

Reportér:







Dmitriji, to je nesmysl. Vy víte, že je to nesmysl.

Dmitrij Suslov:







Ne, oni říkají, že jsou bombardováni. Říkají, že už sedm let žijí v pekle. Je mi líto, ale tohle slyšíme od těch lidí, a to není ruská státní televize. Tyto rozhovory pořídili nezávislí novináři. Je to tak. Samozřejmě nikdo nepoužívá termín genocida. Ale všichni říkají, všichni říkají, že jsou neustále bombardováni a ostřelováni a že ukrajinská vojska vedou válku proti těm lidem. Takže já myslím, že my, my se na tom prostě neshodneme. Vy říkáte, že je to nesmysl. Já říkám, že to, co říkáte vy, je nesmysl.

Reportér:





Ale Dimitriji, i kdyby nedošlo k totální válce mezi NATO a Ruskem, mohla by to být velmi dobře regionální válka s desítkami tisíc obětí, a proč? Kvůli urovnání, které je z velké části geopolitickým akademickým sporem o bezpečnost, je to jistě nesmysl.

Dimitrij Suslov:







No, víte, já si myslím, že ruské vedení, nejen Vladimir Putin, ale i mnozí další považují Ukrajinu za existenční problém. Existenční problém pro Rusko. Existenční otázky jsou ty, o které jste připraveni bojovat.

