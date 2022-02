Začne invaze ve čtyři ráno?

24. 2. 2022

V Kyjevě je po půlnoci. Vládne pochmurná nálada, přátelé si navzájem telefonují, město je stále ještě vzhůru a pije čaj. Šíří se zvěsti, od činitelů, zahraničních kontaktů, od novinářů, že ruská invaze začne ve čtyři hodiny ráno.

After midnight in #Kyiv . The mood grim, friends calling each other, the city still up and drinking tea. The rumour - from officials, foreign contacts, journalists - is that Russian action will began at 4am local time. #Ukraine is bracing, joking, hugging, loving. We wait

Volodymyr Zelenskij se v tomto silném videu obrací na obyčejné Rusy s apelem, aby odvrátili válku. "jestliže ruská vláda nechce mluvit s námi, snad bude naslouchat vám..."

Amy Mackinnon k tomu poznamenává: Má to nějaký světový politik horší než Zelenskij? Dostal se k moci bez jakékoliv zkušenosti, rychle byl zatažen do velmi ošklivého procesu impeachmentu amerického prezidenta, o pár měsíců později přišla pandemie a nyní mu hrozí snad největší pozemní válka v Evropě od ukončení druhé světové války...



Has any world leader been dealt a worse hand than Zelensky?



Came to power with zero experience, quickly got dragged into a very messy impeachment, months later a worldwide pandemic hits and now Ukraine is threatened with possibly the biggest land war in Europe since WW2. https://t.co/JvGypzcgtQ