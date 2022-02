Zelenskij se stal pozoruhodným státníkem

26. 2. 2022

čas čtení 10 minut

Průběžné informace







Obyvatelé byli vyzváni, aby zůstali v krytech, včetně podzemních stanic metra a hotelových sklepů.



Deník Kyiv Independent hlásí, že dnes ráno se ozývaly sirény ve více ukrajinských městech, včetně Lvova, Lucku, Umaně, Vinnycji a Rivne.



Bývalý ukrajinský velvyslanec v Rakousku Olexander Scherba sdílel toto video údajně z Oděsy.



Ukrainian air defense giving invaders hell in Odesa. #StandWithUkriane pic.twitter.com/9q3MkUZChp — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) February 26, 2022 Po dramatické a násilné noci, kdy ruská vojska vtrhla do hlavního města, se v Kyjevě rozednívá. Z východu, západu a jihu města přicházejí rozsáhlé zprávy o dělostřelecké palbě a explozích a ukrajinské ozbrojené síly tvrdí, že odrazily útoky ruských jednotek na armádní základnu u Vasylkivu a klíčovou městskou silnici - třídu Vítězství. Objevují se zprávy o obětech..Obyvatelé byli vyzváni, aby zůstali v krytech, včetně podzemních stanic metra a hotelových sklepů.Deník Kyiv Independent hlásí, že dnes ráno se ozývaly sirény ve více ukrajinských městech, včetně Lvova, Lucku, Umaně, Vinnycji a Rivne.Bývalý ukrajinský velvyslanec v Rakousku Olexander Scherba sdílel toto video údajně z Oděsy.



- USA nabízejí pomoc při evakuaci ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z Kyjeva, aby unikl ohrožení života, ten však zatím odjezd odmítá, píše Washington Post. Zelenskyj slíbil, že zůstane, přestože si je vědom, že je "nepřítelem č. 1" Ruska a jeho rodina č. 2.



S odvoláním na americké a ukrajinské představitele deník Post uvedl, že americké zpravodajské služby, včetně ředitele CIA během lednové návštěvy Ukrajiny, Zelenského několik týdnů varovaly před ohrožením jeho bezpečnosti. Citoval úředníky, podle nichž tehdejší zpravodajské informace naznačovaly, že ruské úderné týmy již mohly být v Kyjevě.



"Upozorňovali jsme ho nejen na hrozbu ruské invaze, která je nyní realitou, ale také na hrozbu pro něj osobně," uvedl předseda výboru Sněmovny reprezentantů pro zpravodajské služby Adam B. Schiff (D-Calif). "Jsme připraveni mu jakkoli pomoci."







Zelenskij: Jsem tady. Nesložíme zbraně. Budeme bránit stát. Protože naší zbraní je pravda.



“I am here. We will not lay down the weapons. We will defend the state. Because our weapon is our truth.”



Ukraine's President Zelenskyy released a video outside his office in Kyiv, vowing to defend the country.



🔴 LIVE updates: https://t.co/q4az4djRix pic.twitter.com/kBzGzcBepL — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 26, 2022

Russian missile strike last night on an apartment block in Lobanovsky Avenue in central Kyiv. A large chunk torn out of the building, with multiple floors destroyed and smoke burning this morning. Number of casualties unknown pic.twitter.com/bkJ07QdiOT — Luke Harding (@lukeharding1968) February 26, 2022

This apartment building in Kyiv was hit by shelling overnight, according to news agency @unian.



Russian MFA Sergei Lavrov said yesterday that "nobody is going to attack the people of Ukraine," and there would be"no strikes on civilian infrastructure." pic.twitter.com/0T0BO9HYv0 — max seddon (@maxseddon) February 26, 2022

Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Massive rally in Georgia in solidarity with Ukraine. Georgia was invaded by Russia in 2008 pic.twitter.com/cqUq37Y7JY — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) February 25, 2022

Russian forces have a long history of deliberately attacking hospitals in Syria's Idlib province. https://t.co/N9L7O9vxyJ Now Russian forces have struck just outside a hospital in Vuhledar, Ukraine using a cluster munition. https://t.co/CPVJmKmsDy pic.twitter.com/NATo2IHrDF — Kenneth Roth (@KenRoth) February 26, 2022

1/ We are now prohibiting Russian state media from running ads or monetizing on our platform anywhere in the world. We also continue to apply labels to additional Russian state media. These changes have already begun rolling out and will continue into the weekend. — Nathaniel Gleicher (@ngleicher) February 26, 2022

Ukrajinská státní služba pro mimořádné situace uvedla, že ruský granát zasáhl obytný dům na Lobanovské třídě 6 v centru Kyjeva, informuje Luke Harding ze Lvova.Video sdílené tiskovou službou Volodymyra Zelenského ukazuje, jak střela exploduje v soukromém bytě a do obývacího pokoje se valí kouř a trosky. Zveřejnila také snímky následků, na nichž je vidět, že budova v sobotu ráno stále hoří a jsou na ní obrovské škody. Z pravého rohu pozemku byl vytržen velký kus a zničeno několik domů. Počet obětí nebyl znám. Hasiči pomáhali zraněným přeživším, jednu ženu vynesli na ulici přes moře trosek.- Představitelé Polska, Litvy a Německa se v sobotu sejdou v Berlíně, aby jednali o sankcích vůči Rusku, uvedl na Twitteru mluvčí polské vlády Piotr Muller."Z iniciativy premiéra Morawieckého se dnes v Berlíně uskuteční schůzka. [Polský] premiér Morawiecki bude společně s litevským prezidentem [Gitanasem Nausedou] jednat s německým kancléřem [Olafem Scholzem]," uvedl Müller v sobotu brzy ráno."Evropská unie musí okamžitě přijmout balíček nemilosrdně tvrdých sankcí proti Rusku."Rusko prý obsadilo Melitopol. Ruské jednotky dobyly město Melitopol v jihovýchodní části Záporožské oblasti na Ukrajině, uvedla v sobotu ruská tisková agentura Interfax s odvoláním na ruské ministerstvo obrany.Ministerstvo rovněž uvedlo, že Rusko použilo letecké a lodní řízené střely k nočním úderům na vojenské cíle na Ukrajině.. Zelenskij stále píše na Twitteru, přičemž v následné zprávě uvádí, že dnes ráno hovořil s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem o zbraních a vybavení "na cestě na Ukrajinu" od svých partnerů."Protiválečná koalice funguje!" uvedl.Zde je také obsáhlejší překlad Zelenského videopříspěvku z doby asi před 30 minutami.Solidarita s Ukrajinou se projevuje po celém světě, protesty se konají ve městech od Tokia po New York:Ruské jednotky mají dlouho historii úmyslných útoků proti nemocnicím v syrské provincii Idlin. Nyní ruská armáda zaútočila na nemocnici ve Vuhledaru tříštivou municí:Ukrajinský prezident Zelenskyj dnes ráno zveřejnil další video z centra Kyjeva. Čtyřicetivteřinový klip podle všeho reaguje na falešné zvěsti. Podle částečného překladu deníku Kyiv Independent v něm vůdce říká:"Na internetu se objevuje spousta falešných informací, že vyzývám naši armádu, aby složila zbraně, a že dochází k evakuaci," řekl. "Já jsem tady. My zbraně nesložíme. Budeme bránit náš stát."Ukrajinští představitelé tvrdí, že na Ukrajinu byly z Černého moře vypáleny řízené střely a samostatně, že oblasti u Sum, Poltavy a Mariupolu byly zasaženy leteckými údery, uvádí agentura Reuters.Agentura Reuters uvádí, že americký prezident Joe Biden pověřil ministerstvo zahraničí USA, aby uvolnilo 350 milionů dolarů na vojenskou pomoc Ukrajině, která se snaží odrazit ruskou invazi.V memorandu ministru zahraničí Antony Blinkenovi Biden nařídil, aby 350 milionů dolarů přidělených prostřednictvím zákona o zahraniční pomoci bylo určeno na obranu Ukrajiny.V Kyjevě vypukly prudké boje, když se ruské síly snažily probít do centra města a narazily na odpor ukrajinské armády.Během páteční noci otřásaly hlavním městem výbuchy. V ulicích byla slyšet dělostřelecká palba a s rozbřeskem se na facebookové stránce ukrajinských ozbrojených sil objevil příspěvek, že ve městě probíhají "aktivní boje".Ukrajinská armáda prohlásila, že odrazila jeden útok ruských sil na armádní základnu umístěnou na hlavní třídě v ukrajinském hlavním městě. Rusové "zaútočili na jednu z vojenských jednotek na třídě Vítězství v Kyjevě. Útok byl odražen," uvedla ukrajinská armáda na své ověřené stránce na Facebooku, aniž by upřesnila, kde přesně k incidentu došlo. Ruská armáda se k tomu nevyjádřila.Během svého vystoupení Kyslycja vyzval k minutě ticha k modlitbě za mír a za duše těch, kteří již byli zabiti poté, co Rusko ve čtvrtek napadlo jeho zemi.Agentura Associated Press informuje, že kyjevské úřady varují obyvatele, že probíhají pouliční boje proti ruským jednotkám, a vyzývají lidi, aby vyhledali úkryt.Ve varování vydaném v sobotu ráno se obyvatelům doporučuje, aby zůstali v krytech, nepřibližovali se k oknům nebo na balkony a učinili opatření proti zasažení troskami nebo kulkami.Meta Platforms, mateřská společnost Facebooku, zakazuje ruským státním médiím provozovat reklamy nebo vydělávat na její platformě kdekoli na světě."Pokračujeme také v aplikaci označení pro další ruská státní média," uvedl v pátek její šéf pro bezpečnostní politiku Nathaniel Gleicher."Tyto změny se již začaly zavádět a budou pokračovat i o víkendu."







0