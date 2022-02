Ilja Jašin: Vyzývám k založení celoruského protiválečného hnutí

28. 2. 2022

Válka s Ukrajinou sotva začala a Putin už rozbalil své jaderné zbraně. Zdá se, že se naší země dnes bojí a nenávidí ji celý svět. Rusko prožívá národní katastrofu, jejíž rozsah si ještě neuvědomujeme.



Já jsem válku nezačal. Ale jako občan Ruska jsem zodpovědný za to, co dělá naše vláda, která jedná naším jménem. Tato transgresivní válka se mě osobně týká.



Proto dnes oznamuji, že v Rusku vzniklo široké protiválečné hnutí. Stát se členem je snadné. Pokud souhlasíte s tím, co říkám, pak jste členem protiválečného hnutí. Vy jste ten odpor.



Vážení krajané, milí přátelé.



Jmenuji se Ilja Jašin, jsem občanem Ruska, narodil jsem se, vyrostl jsem, žiji v Moskvě, pracuji jako městský zastupitel ve svém Krasnoselském obvodě a dnes chci oslovit všechny, kteří jsou připraveni mě vyslechnout. 24. února zahájil Vladimir Putin válku proti Ukrajině. Ruské tanky pronikly na cizí území, vylodily se ve městech sousední země, ostřelují salvami, bombardují a útočí na Kyjev, Charkov, Mariupol, Nikolajev. Každý den umírá mnoho lidí.



Stovky našich vojáků a stovky Ukrajinců zabíjí tato zločinná válka. Žádné politické ambice ani stížnosti prezidenta nemohou ospravedlnit tuto tragédii, protože Rusko a Ukrajinci si vždy byli jedním z nejbližších národů na světě.



Jsou to naši lidé, vždy jsme tuto zemi milovali, a Putin z ní nyní vojenskými údery dělá našeho největšího nepřítele. Tvrdím, že agrese proti Ukrajině poškozuje zájmy Ruska.



Putinovo jednání přímo ohrožuje bezpečnost státu a vede k izolaci naší země. Doslova celý svět se nás začíná bát a nenávidět nás.



Stáváme se zemí vyděděnců, skutečnou národní katastrofou, jejíž skutečný rozsah ještě nechápeme. Nepodněcoval jsem válku a byl jsem proti invazi na Ukrajinu. Bylo to rozhodnutí prezidenta, ale jako ruský občan jsem také zodpovědný za to, co dělá naše vláda.



Naším jménem chci říci, že se jedná o zločinnou válku. Mě osobně se to týká. Je to moje osobní věc. Cítím se osobně zodpovědný za to, co se děje. Jsem si jist, že mnozí z vás zažívají úplně stejné pocity a úplně stejně zuříte.



Přátelé, nesmíme mlčet. Dnes oznamuji vytvoření širokého protiválečného hnutí v Rusku. Cílem je zastavit krveprolití a vojenskou agresi proti Ukrajině, zastavit zabíjení občanů sousedního státu a zachránit životy ruských vojáků a důstojníků, kteří byli do tohoto krveprolití zataženi.



Vyzývám všechny ruské vlastence bez ohledu na politické názory, aby se k protiválečnému hnutí připojili. V podstatě se jedná o hnutí národní záchrany, protože válka z Ukrajiny nám bere naši vlast.



Jak se stát členem protiválečného hnutí? Velmi jednoduché. Pokud mě slyšíte a souhlasíte s tím, co říkám, členem protiválečného hnutí už jste, jste odboj, toto hnutí nebude mít žádné vůdce ani velitelský štáb.



Doporučuji vám, abyste se zorganizovali a udělali následující kroky.



Zaprvé: Deklarovat svou účast v protiválečném hnutí a zveřejnit na svých sociálních sítích, že se připojujete k protiválečnému hnutí.



Použijte hashtag Jsem proti válce. Chápu, že se mnoho lidí bojí promluvit, protože se bojí represí. Překonejte svůj strach, nebojte se vystoupit proti zločinné válce, zákon je rozumný a správný.



Je velmi důležité, aby nás bylo hodně, čím více lidí se přihlásí k účasti v protiválečném hnutí, tím méně rizik hrozí každému z nás.



Zadruhé: Vytvořte ve svých sociálních komunitách protiválečné výbory.



Najděte mezi přáteli svých sousedů lidi s podobným smýšlením, shromážděte skupiny lidí. Organizujte se, vyhlašujte se jako místní protiválečný výbor, vytvářejte chaty na instant messengeru a koordinujte akce. Samostatně navrhuji vytvořit protiválečné výbory veřejných a politických činitelů ve všech velkých městech Ruska a považuji to za morální povinnost všech vůdců veřejného mínění. Vyzývám protiválečné výbory, aby využily všech dostupných právních prostředků.



Působte na úřady a veřejné mínění v Rusku, jednejte pokojně, neporušujte zákony, ale buďte rozhodní. Vytvářejte petice a sbírejte podpisy, pošlete společnou výzvu svým poslancům na všech úrovních a požadujte, aby veřejně vystoupili proti válce.



Vytiskněte si protiválečné letáky a rozdávejte je doma a ve svém okolí. Zveřejňujte protiválečné výzvy, texty na sociálních sítích a využívejte legální prostředky pouličního protestu, které máte k dispozici.



Hnutí proti válce bude mít šanci na úspěch pouze tehdy, pokud se stane masovým občanským hnutím. Pokud úřady uvidí, že společnost na všech úrovních a v celé zemi požaduje mír a ukončení vojenské agrese.



Vážení krajané, občané Ruska, a to je naše společná odpovědnost, prosím, nemlčte a zvedněte protiválečnou vlnu od Leningradu po Sachalin.



Chci se také obrátit přímo na ruského prezidenta Vladimira Putina.



Pane prezidente.



vysláním vojáků na Ukrajinu jste udělal tragickou chybu, za kterou musí zaplatit celá země.





Tvrdíte, že Ukrajina představuje hrozbu pro naši vlast a že jste údajně neměl jinou možnost. Pravdou však je, že Ukrajina byla vždy vůči Rusku přátelským státem. Posilování ukrajinských ozbrojených sil a hledání podpory na Západě není agresí proti Rusku.



Je to reakce na vaši nepřátelskou politiku vůči sousedům, protože jste to byl vy, pane Putine, kdo roztrhal Budapešťské memorandum, v němž se Rusko zavázalo chránit územní celistvost Ukrajiny.



Byli jste to vy, kdo podporoval separatisty na východě zbraněmi a penězi. To vy jste vytvořil loutkové režimy v Donbasu. Byli jste to vy, kdo vyvolal válku. Rusko se zavázalo bránit Ukrajinu, ale místo toho jste z naší armády udělal agresora. Tvrdíte, že to je cílem současné armády?



Operace na demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Usilujete, jednoduše řečeno, zničení ukrajinských ozbrojených sil a změna politické moci v Kyjevě.



Jakým právem ale ničíte armádu nezávislého státu, jehož suverenitu uznává celý svět včetně Ruska? Proč si proboha myslíte, že můžete zbavit Ukrajinu jejích ozbrojených sil jen z vlastních osobních důvodů, stejně jako není vysvětleno, proč si myslíte, že máte právo změnit ukrajinskou vládu vojenskou silou?



V čele Ukrajiny stojí legitimně zvolený prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyhrál prezidentské volby a jeho schopnosti uznává ukrajinská opozice i všechny světové mocnosti.



A vy, pane Putine, jste dosud nikdy nezpochybnil Zelenského pověření, když jste o něm mluvil jako o legitimním prezidentovi Ukrajiny. Proč jste se tedy proboha rozhodli, že můžete dobrovolně nahradit legitimní autoritu sousední země a vnutit obyvatelům Ukrajiny vojenskou juntu? Koneckonců, doufáte, že v Kyjevě nastolíte vojenskou juntu?



Vyzval jste armádu, aby převzala moc.



Putin:



"Znovu se obracím na příslušníky ukrajinských ozbrojených sil. Nedovolte neonacistům z řad banderovských ovcí, aby vaše děti, manželky a staré lidi používali jako živé štíty.



Vezměte moc do svých rukou, zdá se, že s vámi se nám bude vyjednávat lépe než s tou bandou narkomanů a nacistů, která se usadila v Kyjevě."



Vy, pane Putine, tvrdíte, že se v Kyjevě chopili moci nacisté, a snažíte se všechny přesvědčit, že válka rozpoutaná proti Ukrajině má osvobozující charakter a vy údajně zachraňujete ukrajinský lid



Pokud tomu opravdu věříte, pak jste bloud, ale spíše jen lžete a snažíte se najít nějakou záminku pro vojenskou invazi do sousedního státu.



Pravdou je, že ukrajinské úřady nemají s nacistickou ideologií nic společného.



Zelenskyj neskrývá svůj židovský původ, což znamená, že má v krvi nenávist vůči nacistům, kteří za 2. světové války zničili miliony židů.



Ano, v ukrajinské politice existují krajně pravicové strany, stejně jako v mnoha jiných zemích, ale žádná z nich nemá své zástupce ve vládě a žádná z nich není zastoupena v současném ukrajinském parlamentu.



Je pro vás, pane Putine, novinkou, že jste se pustil do krvavého a velmi nebezpečného dobrodružství, které nemá opodstatnění v krvi?



A vy máte na svědomí tisíce lidských životů. Jako vlastenec Ruska požaduji, abyste okamžitě zastavili jakékoliv vojenské akce na území Ukrajiny.



Žádám vás, abyste stáhl svá vojska za státní hranice, a prostě vás žádám, Vladimíre Vladimiroviči, abyste se vzpamatoval a zastavil tento masakr.



A vám, přátelé, chci poděkovat, že jste toto video sledovali až do konce. Připojte se k protiválečnému hnutí, dejte tomuto videu "like", aby ho YouTube zobrazoval častěji.



Doporučujeme ostatním uživatelům. Přihlaste se k odběru mého kanálu a ničeho se nebojte.







***

VIdeo na instagramu je doplněno textem v ruštině:



