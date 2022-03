Velká Británie a 37 dalších zemí předává zvěrstva spáchaná Ruskem na Ukrajině Mezinárodnímu trestnímu soudu

3. 3. 2022

- Spojené království a 37 dalších zemí oficiálně postoupilo Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) zprávy o zvěrstvech spáchaných na Ukrajině.



Podle pravidel ICC takové postoupení ze strany členských států znamená, že žalobce nemusí před zahájením vyšetřování získat souhlas soudců ICC, což celý proces urychluje.



Žalobu proti Rusku za zvěrstva páchaná na Ukrajině podpořil největší počet zemí v historii ICC.



"Putinova vojenská mašinérie nevybíravě útočí na civilisty a rozbíjí města po celé Ukrajině," uvedla v prohlášení britská ministryně zahraničí Liz Trussová. "Vyšetřování barbarských činů Ruska Mezinárodním trestním soudem je naléhavě nutné a je správné, aby odpovědné osoby byly pohnány k odpovědnosti. Spojené království bude úzce spolupracovat se spojenci, aby zajistilo, že spravedlnosti bude učiněno zadost."

- Mezinárodní trestní soud potvrdil, že zahajuje vyšetřování situace na Ukrajině.



V prohlášení žalobce ICC Karim AA Khan QC píše:



Dne 28. února jsem oznámil své rozhodnutí požádat o povolení zahájit vyšetřování situace na Ukrajině na základě dřívějších závěrů mého úřadu, které vyplynuly z předběžného šetření a které se týkají všech nových údajných trestných činů spadajících do pravomoci Mezinárodního trestního soudu (dále jen "ICC" nebo "Soud").



V témže prohlášení jsem uvedl, že aktivní vyšetřování mého Úřadu by se výrazně urychlilo, pokud by stát, který je smluvní stranou Římského statutu (dále jen "Statut"), postoupil situaci mému Úřadu, jak stanoví článek 14 Statutu....



Před několika okamžiky jsem předsednictvu Mezinárodního trestního soudu oznámil své rozhodnutí okamžitě zahájit aktivní vyšetřování situace. Naše práce na shromažďování důkazů byla nyní zahájena.



Celkem 39 států ICC postoupilo zvěrstva k vyšetřování.

- V pátek se má konat neplánované zasedání ruské Rady federace, což v Moskvě vedlo k rozsáhlým spekulacím, že by země mohla zavést mimořádný stav.



Zavedení stanného práva by dalo úřadům rozsáhlé pravomoci k omezení svobody pohybu a svobody projevu. Válečný stav byl v moderním Rusku zaveden již několikrát.



"Vyhlášení válečného stavu umožní úřadům zavést vojenskou cenzuru, zvýšit utajení činnosti státu a místních orgánů."



Podle nezávislého monitorovacího webu OVD-Info bylo dosud v celém Rusku během protiválečných protestů zadrženo více než 6 500 Rusů.



Od začátku války Rusko rovněž zaznamenalo rozsáhlé zásahy proti svým nezávislým médiím. V úterý ruský generální prokurátor nařídil mediálnímu dohledu v zemi zablokovat liberální rozhlasovou stanici Echo Moskvy a poslední zbývající opoziční televizní kanál Dožď TV.





V pátek se má také sejít Duma, aby projednala nový zákon, který by trestal "šíření dezinformací o ozbrojených silách Ruské federace v jakýchkoli vojenských konfliktech" až 15 lety vězení.



- Podle NBC News USA dodaly Ukrajině stovky raket Stinger v rámci balíku pomoci ve výši 350 milionů dolarů, který Bidenova administrativa oznámila minulý týden.



Představitelé Kongresu sdělili televizi NBC, že USA v pondělí dodaly více než 200 těchto raket:



Balík zahrnuje také protitankové střely Javelin a munici, které ukrajinská vláda podle svých slov potřebuje k boji proti postupující ruské armádě.



Střely Stinger lze použít k sestřelování letadel. Během studené války americká vláda tajně dodávala afghánským odbojářům stingery, aby mohli sestřelovat ruské vrtulníky nad Afghánistánem.



Německo minulý víkend oznámilo, že také posílá na Ukrajina posílá 500 raket Stinger.



- Americký ministr zahraničí Antony Blinken předtím oznámil další sankce vůči Rusku, tentokrát zaměřené na obranný průmysl a rozšíření omezení vývozu špičkových technologií do Běloruska.



"Celkem bude označeno 22 ruských subjektů souvisejících s obranou, včetně společností, které vyrábějí bojová letadla, bojová vozidla pěchoty, rakety, bezpilotní letadla, systémy elektronického boje - právě ty systémy, které jsou nyní používány k napadání ukrajinského lidu, porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva," uvedl Blinken.



"Zavádíme také kontroly vývozu do Běloruska, abychom Lukašenkův režim pohnali k odpovědnosti za to, že je spolubojovníkem ve válce, kterou si prezident Putin vybral. Přiškrtíme Bělorusku možnost dovážet klíčové technologie," dodal Blinken.



- Polská policie varovala, že po sociálních sítích kolují falešné zprávy o násilných trestných činech páchaných lidmi prchajícími z Ukrajiny poté, co polští nacionalisté v noci na dnešek napadli a týrali skupiny lidí z Afriky, jižní Asie a Blízkého východu, kteří překročili hranice.





V Petrohradě policie zatkla protestující seniorku. Ženu která přežila obléhání Stalingradu za II. světové války. pic.twitter.com/IUrZyOyHF2 — Tomáš Chlachula (@TomasChlachula) March 2, 2022





