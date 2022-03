Organizace spojených národů v hlasování drtivou většinou odsoudila ruskou invazi na Ukrajinu "co nejdůrazněji".

2. 3. 2022

- Valné shromáždění OSN schválilo rezoluci požadující, aby Rusko zastavilo válku na Ukrajině a stáhlo všechny své jednotky.

Drtivá porážka pro Rusko ve Valném shromáždění OSN:



DrvA thumping defeat for Russia at the UN General Assembly pic.twitter.com/LVMoucUoyk — Julian Borger (@julianborger) March 2, 2022 - Ukrajinský velvyslanec při OSN Sergej Kyslycja přirovnal ruského vůdce Vladimira Putina k Hitlerovi.



Ve svém projevu v OSN řekl, že ruská invaze na Ukrajinu má za cíl "zbavit Ukrajinu samotného práva na existenci". "Přišli vyřešit ukrajinskou otázku," řekl.



Kyslycja dodal: "V současné době je to pro Ukrajinu velmi důležité:



Před více než 80 lety se jiný diktátor pokusil konečně vyřešit otázku jiného národa. Neuspěl, když svět reagoval rozhodně a jednotně.



Světová zdravotnická organizace (WHO) je "hluboce znepokojena" zprávami o útocích na zdravotnická zařízení na Ukrajině, uvedl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.





Putin je ve válce s dětmi. Na Ukrajině bombardují jeho rakety školky a sirotčince. V Rusku sedmilet David a devítiletá Sofia, jedenáctiletý Matvěj a Goša a Liza strávili na policii noc za mřížemi za to, že nesli nápisy NE VÁLCE. Tolik se ten člověk bojí.

Putin is at war with children. In Ukraine, where his missiles hit kindergartens and orphanages, and also in Russia. 7 y.o. David and Sofia, 9 y.o. Matvey, 11 y.o. Gosha and Liza spent this night behind bars in Moscow for their ‘NO TO WAR’ posters. This is how scared the man is. pic.twitter.com/eSenU1D5Ut — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 2, 2022





V této válce zemřel první člověk, kterého jsem znala. Můj bývalý kolega, televizní kameraman Jevhenij Sakun, byl v pondělí usmrcen při ruském raketovém útoku na Babyn jar v Kyjevě, spolu se čtyřmi dalšími lidmi. Ráda jsem s nim pracovala. Jsem touto zprávou zdrcena. Věčnou paměť.



The first person I know died in this war. My former colleague, TV cameraman Yevhenii Sakun, was killed yesterday as a result of Russian missile strike on Kyiv's Babyn Yar, along with 4 other people. It was a pleasure working with him. I'm devastated by this news. Eternal memory pic.twitter.com/3NEK5fN9rD — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 2, 2022

Rusko vydalo své první počty raněných a mrtvých na Ukrajině. Přiznalo "498" mrtvých a dalších 1500 zraněných. Před několika dny tvrdili, že nikdo nezahynul.



Russia publishes its first casualty figures in Ukraine, admitting 498 soldiers killed and a further 1500 injured. That's a remarkable admission given they were claiming days ago to have suffered no casualties whatsoever. — max seddon (@maxseddon) March 2, 2022

"In view of the ongoing events I can no longer associate myself with my government, and will have to resign my position."



Think this is the first instance of a Russian official quitting over the war in Ukrainehttps://t.co/6VyZ5HzXsP — max seddon (@maxseddon) March 2, 2022





Život v Rusku se nesmírně rychle zhoršuje. Tolik mých přátel balí a odjíždí ze země. Jejich úvěrové karty nefunguijí. Dlouhé fronty u bankomatů, atd. Zvěsti, že brzo budou uzavřeny hranice. "Co jsme to udělali? Jak to, že jsme se ho nezbavili dřív?" řekl mi včera kamarád.



Life in Russia is deteriorating extremely rapidly. So many of my friends are packing up & leaving the country. Their cards are blocking. Huge lines for ATMs etc. Rumours that borders will close soon. “What have we done? How did we not stop him earlier?” said a friend to me yday — Francesca Ebel (@FrancescaEbel) March 2, 2022

What does this mean? Russia will be in effect cut off from international travel, perhaps with the notable exception of China. It will be more isolated than the USSR, and even domestic journeys will be severely limited.



Sanctions - if drafted well - do work. — Jan Nedvidek (@janedvidek) March 1, 2022







