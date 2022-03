Překvapení: Dezinformace o covidu výrazně poklesly, trollové se zaměřují na lži o Ukrajině

5. 3. 2022

Obvyklá záplava invektiv vyvolaná koronavirem a problémy s vakcínami zmizela



Kdykoliv David Fisman tweetuje, několika okamžiků po zveřejnění tweetu se na něho snese záplava nenávisti. Fisman, epidemiolog a lékař, se otevřeně vyjadřuje ke Covidu a veřejnému zdraví.



V posledních dnech si však Fisman všiml "ohromujícího" trendu. Nenávistné reakce přestaly přicházet.

Stejný jev zaznamenali i jiní.



Zdá se, že informační válka Ruska se západními zeměmi směřuje nyní na nové fronty.

Pravděpodobných důvodů pro posun v online diskusích je mnoho. Rusko začalo omezovat přístup na Twitter, byly uvaleny sankce na ty, kdo by mohli financovat dezinformační weby a farmy trollů, a společnosti provozující sociální média se více přizpůsobují zakazování trollů a účtů šířících dezinformace během konfliktu.



Ve hře však může být i něco koordinovanějšího.



Konspirační teorie kolem takzvaného "Nového světového řádu" - volně definované konspirace o stínových globálních elitách, které řídí svět - se podle nových výzkumů sbíhají na Ukrajině.



"Od invaze se počet konspirací o Novém světovém řádu na Twitteru vlastně zdvojnásobil," říká Joel Finkelstein, vědecký ředitel a spoluzakladatel National Contagion Research Institute, který mapuje online kampaně týkající se veřejného zdraví, ekonomických otázek a geopolitiky.



Zároveň "zatímco dříve byla témata velmi různorodá, nyní se celá konverzace týká Ukrajiny," dodal.



Online aktivita od invaze celkově vzrostla o 20 % a kolem Ukrajiny se objevily nové hashtagy, které se zdají být koordinované s aktivitou podobnou botům. Uživatelé prosazující nové kampaně často tweetují stokrát denně a mohou upoutat pozornost významných autentických účtů.



"Nemůžeme s jistotou říci, že za tím stojí Rusko nebo že se přímo podílí na šíření těchto zpráv. Ale je dost těžké uvěřit, že v tom není zapojeno," řekl Finkelstein s tím, že témata jsou o tom, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij je ovládán Západem a že je třeba rozpustit NATO.



Podle ukrajinské bezpečnostní služby ruská botová farma údajně vytvořila 7 000 účtů, které zveřejňovaly falešné informace o Ukrajině na sociálních sítích, včetně Telegramu, WhatsAppu a Viberu.



Uživatelé sociálních médií mohou vidět trendující téma a neuvědomit si jeho souvislost s konspiračními teoriemi nebo dezinformačními kampaněmi.



Témata, která prosazují trollí farmy a ruská státní média, často diktují ruští představitelé, řekl Mitchell Orenstein, profesor ruských a východoevropských studií na Pensylvánské univerzitě a vedoucí pracovník Foreign Policy Research Institute.



V tomto případě se zdá, že "jejich příkazy se změnily, protože se posunuly priority", řekl.



Eskalace podobných narativů by mohla mít dalekosáhlé důsledky pro politiku.



"Právě teď jsme na začátku války, na které panuje shoda. Je jasné, že to, co Rusko dělá, je proti morálnímu řádu moderního světa. Ale jak se válka prodlužuje a lidé jsou vyčerpaní, může se to změnit," zdůraznil Finkelstein.





Možná je příliš brzy na to, abychom mohli říci, co se objevuje během invaze na Ukrajinu, ale politikové by měli pochopit, jaké výrazy a pojmy se objevují v konspiračních teoriích a dezinformačních kampaních, aby ve svých veřejných prohlášeních nechtěně nesignalizovali podporu těchto teorií.



Klíčová by byla celosvětová dohoda o tom, jak řešit dezinformace.



Každá země to dělá zvlášť. A jde o to, že vzhledem k tomu, že jsme všichni velmi úzce propojeni po celém světě v sociálních médiích, nezáleží na tom, že jedna země má nějaké silné reakce, protože to stejně jde z jiné země.



Předpisy proti manipulaci na sociálních sítích by měly mít zuby, aby zabránily dalším kampaním. A důležité je také vzdělávání veřejnosti o tom, jak rozeznávat dezinformace a dezinformace. "Musíme začít lépe investovat do kritického myšlení a digitální mediální gramotnosti."



