Druhý ruský generál zabit

8. 3. 2022

čas čtení 11 minut

Foto: Vasilij Gerasimov, ruský generál, který bojoval v Čečensku, v Sýrii a účastnil se anexe Krymu. Nyní ho zabila ukrajinská armáda

- Rusko se připravuje k útoku na Kyjev, upozorňuje americký Institut pro studium války (ISW)



Tento pozorně sledovaný americký vojenský thinktank se domnívá, že "ruské síly se soustřeďují na východním, severozápadním a západním okraji Kyjeva, aby v nadcházejících 24-96 hodinách zaútočily na hlavní město". Ruské síly, které sužují logistické problémy, v poslední době téměř nepostupovaly, ale podle ISW "přivážejí zásoby a posily a provádějí dělostřelecké, letecké a raketové útoky, aby oslabily obranu a zastrašily obránce před takovým útokem".

To by mohlo předznamenat začátek kritického okamžiku války, píší analytici ve svém nejnovějším denním přehledu.







- Estonská premiérka Kaja Kallas vyzvala k odstranění mezer v západních sankcích proti Rusku.



Na tiskové konferenci s americkým ministrem zahraničí Antony Blinkenem Kallasová řekla, že západní země musí omezit kryptoměny, aby se uzavřely mezery v sankcích. Vyzvala také k úplnému vyloučení Ruska a jeho spojence Běloruska ze systému mezibankovních zpráv Swift.



EU se dohodla, že ze systému Swift by mělo být vyloučeno sedm ruských bank. Země střední a východní Evropy však chtějí, aby EU šla ještě dál a zaměřila se na první a třetí největší ruskou banku, Sberbank a Gazprombank. Země, jako je Německo, se zdráhají vyřadit tyto banky ze systému Swift, protože obě se používají pro platby za energie.



Kallasová rovněž uvedla, že nová situace vyžaduje rychlé změny v oblasti evropské bezpečnosti, včetně obrany Estonska.





- Ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí oznámilo, že v nejnovějším hodnocení dosavadních ztrát bylo zabito 12 000 ruských vojáků. Uvedlo, že ruské síly dosud rovněž ztratily 48 letadel, 80 vrtulníků, 303 tanků, 1 036 ozbrojených vozidel, 120 dělostřeleckých zbraní a 27 systémů protiletadlového boje.

- Americká velvyslankyně u OSN Linda Thomas-Greenfield obvinila Vladimíra Putina, že se snaží "zbrutalizovat Ukrajinu". Ruský velvyslanec u OSN na ni zaútočil tvrzením, že Ukrajinci se ostřelují sami.





- Vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi uvedl, že počet lidí, kteří opustili Ukrajinu od ruské invaze, dnes dosáhl 2 milionů.

- Kreml pohrozil přerušením dodávek plynu do Evropy a varoval, že cena ropy by se mohla vyšplhat až na 300 dolarů za barel, pokud západní spojenci vystupňují svou ekonomickou válku proti Rusku zákazem dovozu energie.



V době, kdy se evropští představitelé připravují na čtvrteční setkání ve Versailles, kde budou jednat o odpojení kontinentu od ruského plynu a ropy, Moskva varovala, že jakýkoli takový krok by mohl znamenat katastrofu pro globální trh.



"Odmítnutí ruské ropy by vedlo ke katastrofálním důsledkům pro světový trh," uvedl ruský vicepremiér Alexander Novak s tím, že cena by se mohla více než zdvojnásobit na více než 300 dolarů za barel.



S poukazem na to, že Německo minulý měsíc zmrazilo certifikaci plynovodu Nord Stream 2, který měl vést plyn z Ruska do Německa, řekl, že Rusko by mohlo přerušit stávající plynovod Nord Stream 1 - jeden z hlavních zdrojů zemního plynu do Evropy.



"Máme plné právo přijmout odpovídající rozhodnutí a uvalit embargo na čerpání plynu plynovodem Nord Stream 1," řekl Novak.





- Vitalij Gerasimov: druhý ruský generál zabit, informuje ukrajinské ministerstvo obrany



Ukrajinská rozvědka uvádí, že generálmajor ruské 41. armády zahynul u Charkova spolu s dalšími vysokými důstojníky



Podle údajů ukrajinské rozvědky byl v bojích v okolí Charkova zabit ruský generál, což by znamenalo, že se jedná o druhého generála, kterého ruská armáda na Ukrajině ztratila během jednoho týdne.



Zpravodajská složka ukrajinského ministerstva obrany uvedla, že generálmajor Vitalij Gerasimov, náčelník štábu 41. armády, byl spolu s dalšími vysokými důstojníky zabit u východoukrajinského města Charkov.



Ministerstvo rovněž odvysílalo údajný rozhovor mezi dvěma důstojníky ruské FSB, kteří o smrti hovořili a stěžovali si, že jejich zabezpečená komunikace na Ukrajině již nefunguje.



Ruská média minulý týden uvedla, že při akci byl zabit také generálmajor Andrej Suchoveckij, zástupce velitele 41. armády.



- V Sumy byly zabity děti, říká regionální gubernátor



Podle náčelníka vojenské správy regionu Sumy bylo při ruském ostřelování zabito několik lidí včetně dětí.

- Česká firma PPF nezastavila svou podnikatelskou činnost v Rusku, dále tam provozuje HomeCredit a dokocne tam láká na vklady. PPF bude také dál v Rusku provozovat úvěrové karty VISA a Mastercard. Spolupráce české firmy PPF s Telekomem Serbia, který vysílá Russia Today na západním Balkáně, je totální a neomluvitleńa praśarna, konstatuje Albín Sybera.



- Česká firma PPF nezastavila svou podnikatelskou činnost v Rusku, dále tam provozuje HomeCredit a dokocne tam láká na vklady. PPF bude také dál v Rusku provozovat úvěrové karty VISA a Mastercard. Spolupráce české firmy PPF s Telekomem Serbia, který vysílá Russia Today na západním Balkáně, je totální a neomluvitleńa praśarna, konstatuje Albín Sybera.

- Česká organizace "Komunistický svaz mládeže" se identifikuje s putinovskou propagandou šířící se z Ruska a tvrdí, že na Ukrajině vládne "fašistický" režim. Nutkání levice se identifikovat s vražedným ultrapravicovým režimem v Rusku je pozoruhodné.









- Světová zdravotnická organizace varovala, že útoky na ukrajinské nemocnice, sanitky a další zdravotnická zařízení v posledních dnech "rapidně" vzrostly a dochází životně důležité zdravotnické zásoby. Tento úřad OSN uvádí,, že se snaží na Ukrajinu urychleně dopravit zdravotnické potřeby. Mezi nedostatkové zásoby patří kyslík, inzulín, osobní ochranné prostředky, chirurgické potřeby a krevní přípravky.





- Evropská komise připravila nový balík sankcí proti Rusku a Bělorusku, který zasáhne další ruské oligarchy a politiky a tři běloruské banky.







- Mezi Mariupolem a Záporožím byl zahájen druhý humanitární koridor, oznámil ukrajinský vicepremiér.





The Ukrainian city of Sumy was given a green corridor, the first stage of evacuation began #WARINUKRAINE #Ukraine️ #UkraineRussianWar pic.twitter.com/4uWXrlLmUf — SSSCIP Ukraine (@dsszzi) March 8, 2022

TIMES: Shredded faces chart Putin’s strategy better than any map #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/UANxPfTXDR — Neil Henderson (@hendopolis) March 7, 2022

Centrum pro strategickou komunikaci a informační bezpečnost na Ukrajině uvedlo, že ačkoli ruské ministerstvo obrany oficiálně souhlasilo s humanitárním koridorem, Irina Vereščuková varovala: "Ruská strana se připravuje narušit práci humanitárních koridorů a manipulovat s trasou, aby donutila lidi jít jinudy.

V Sumy se dnes otevře humanitární koridor, oznámil ukrajinský vicepremiér. Podle zpráv ukrajinské vlády už evakuace začala:

Iryna Vereščuková uvedla, že civilisté začnou opouštět město na severovýchodě země autobusy v 8 hodin ráno SEČ, informuje agentura Reuters.

Evakuace civilistů z Irpinu nedaleko Kyjeva je v plném proudu, informuje agentura Reuters s odvoláním na ukrajinského představitele.

Státní služba speciální komunikace a ochrany informací Ukrajiny uvedla, že platba ve výši 6 500 ukrajinských hřiven může být vyplacena najatým zaměstnancům a jednotlivým podnikatelům.

Filippo Grandi na tiskové konferenci uvedl, že pokud bude válka pokračovat, lidem "bez prostředků a bez konexí" nezbude nic jiného než uprchnout, informuje agentura Reuters.

"To bude pro evropské země do budoucna složitější situace, kterou budou muset zvládnout, a bude zapotřebí ještě větší solidarity všech v Evropě i mimo ni," řekl.

Rusko údajně otevřelo humanitární koridory z Kyjeva, Čerhihova, Sum, Charkova a Mariupolu, aby mohli být evakuováni civilisté.

Oznámilo to dnes ruské ministerstvo obrany, informuje agentura Reuters s odvoláním na agenturu Interfax.

Ministerstvo obrany rovněž údajně uvedlo, že ruské síly na Ukrajině zavedly od 7:00 SEČ "tichý režim".

Britský ministr obrany Ben Wallace prohlásil, že Spojené království podpoří Polsko, pokud se rozhodne poskytnout Ukrajině stíhací letouny, ale varoval, že by to mohlo zemi přivést "do přímé palebné linie".

"Podpořil bych Poláky a jakoukoli jejich volbu," uvedl Wallace v rozhovoru pro Sky News, informuje agentura Reuters, a dodal, že Spojené království nemůže nabídnout letouny, které by Ukrajinci mohli využít.

"Polsko bychom chránili, pomůžeme jim se vším, co budou potřebovat," dodal. "Polsko pochopí, že rozhodnutí, která učiní, nejenže přímo pomohou Ukrajině, což je dobrá věc, ale také je mohou přivést do přímé palebné linie ze zemí, jako je Rusko nebo Bělorusko."

Od začátku ruské invaze přešlo do Polska přibližně 1,2 milionu Ukrajinců, uvedla polská pohraniční stráž.

Jen v pondělí uprchlo do Polska 141 500 lidí, informuje agentura Reuters.

Venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondělí večer uvedl, že se dohodl na programu budoucích rozhovorů s americkou delegací, s níž se setkal v sobotu, což bylo první setkání na vysoké úrovni mezi oběma zeměmi za poslední roky, napsala agentura Reuters.

Ruský postup na Ukrajině se "výrazně" zpomalil a jeho jednotky jsou podle nejnovější aktualizace bojů ze strany ukrajinské armády "demoralizované".

Náčelník generálního štábu ukrajinských ozbrojených sil v úterý ráno ve svém příspěvku na Facebooku uvedl, že se stále brání invazi po celé zemi. To zahrnovalo "hrdinnou" obranu pokračující v Černihově, boje probíhaly na předměstí Mykolajova a letectvo odráželo raketové údery.

"Zásobování potravinami v Německu a Evropské unii je bezpečné, ale větší nedostatek lze očekávat v některých zemích mimo EU - zejména tam, kde již dnes panuje nedostatek kvůli problémům, jako je sucho," uvedl v prohlášení německý ministr zemědělství Cem Oezdemir.

"Zvýšení cen zemědělských produktů nelze vyloučit ani v průmyslově vyspělých zemích."