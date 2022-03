Američané řeší způsob, jak dodat Ukrajině stíhačky

7. 3. 2022

čas čtení 3 minuty

Polsko chce darovat své staré MiGy Ukrajině. Ale má to háček - potřebuje místo nich americké stíhačky, napsali Alexander Ward a Paul McLeary.

Američané pokračují v diskusích s Polskem o možnosti potenciálně doplnit jejich stíhací letectvo, pokud se Varšava rozhodne předat své použité letouny MiG-29 Ukrajině.

Probíhající jednání odrážejí snahu co nejdříve dodat ukrajinským jednotkám zbraně, aby mohly bojovat s masivní ruskou invazí.

Když Polsko minulý týden zvažovalo předání stíhaček, Varšava požádala Bílý dům, zda by mohl zaručit, že poskytne americké stíhačky k nahrazení. Bílý dům prohlásil, že se na věc podívá. Bidenova administrativa neoponuje polské vládě v jejím plánu předat MiGy Ukrajině, což může potenciálně eskalovat napětí mezi NATO a Moskvou. Polsko si zatím své stíhačky ponechává.

Diskuse mezi Varšavou a Washingtonem stále probíhají, ačkoliv schválení nových stíhaček pro Polsko může trvat.

"Pracujeme s Poláky na tom a konzultujeme se zbytkem našich spojenců v NATO," sdělila mluvčí Bílého domu serveru Politico. "Pracujeme také na kapacitách, které můžeme poskytnout Polsku jako náhradu, pokud se rozhodne předat letouny Ukrajině."

Několik východoevropských zemí jako Polsko, Bulharsko a Slovensko si ponechalo ve výzbroji desítky letounů sovětského původu a zdráhají se jich vzdát bez amerických záruk, že je budou moci nahradit.

Polsko modernizuje své letectvo od roku 2006, odkdy provozuje letouny F-16, a v roce 2020 podepsalo smlouvu v hodnotě 4,6 miliard dolarů na nákup 32 letounů F-35. První z nich by měly dorazit v roce 2024. Tím by se starší ruské letouny staly nadbytečnými.

Téma vyslání stíhaček do bojů je složitější než snahy více jak dvou tuctů evropských zemí dodat Ukrajině protitankové a protiletecké obranné zbraně. Nepřetržité přílety amerických a britských letounů do Polska v posledních dnech doplňovaly zásoby těchto raket spolu s další municí, potravinovými balíčky, ručními zbraněmi a náboji.

V posledních několika týdnech vyslaly USA 12 000 vojáků do Evropy, aby posílily nervózní spojence podél východní fronty NATO. Většina zamířila do Polska, aby se přidala k už zde přítomným 4 000 amerických vojáků. Tyto jednotky provádějí výcvik spolu s polskými vojáky a mohly by se zapojit do humanitárního úsilí, pokud polské úřady a úřady EU nedokážou zvládnout uprchlickou vlnu.

Bílý dům "v žádném ohledu neoponuje Polsku ohledně předání letadel Ukrajině," dodala mluvčí a poukázala na to, jak obtížnou operaci by představoval transport letounů na Ukrajinu. Ruští představitelé prohlásili, že zaútočí na každý konvoj, který by převážel zbraně.

Téma předání F-16 Polsku je složité s ohledem na citlivou avioniku amerických letounů, kterou by ve všech případech nebylo legální dodat do zahraničí.

Senátoři Rob Portman a Jeanne Shaheenová zaslali v sobotu prezidentu Bidenovi dopis, v němž vyjadřují podporu dodávce F-16 Polsku, pokud to předá své ruské stíhačky Ukrajině. Prohlašují, že budou pracovat na zajištění financí pro tuto transakci.

Celý text v angličtině: ZDE

0