Přestaňte s neustálým svalováním viny na Západ!

7. 3. 2022

čas čtení 11 minut

Počátkem minulého týdne polská parlamentní progresívně levicová strana Razem vydala prohlášení, v němž oznámila, že přerušuje kontakt se dvěma evropskými organizacemi: Progresivní internacionálou a DiEM25, napsala Zosia Bromová.

"Ruská agrese na Ukrajině vyžaduje od nás spoustu práce a - naneštěstí - také vysvětlení mnoha témat západoevropské levici," uvádí Razem. "Včera se naše národní rada rozhodla opustit Progresivní internacionálu a DiEM25. Proč? Z důvodů pro nás nepochopitelných obě hnutí jednoznačně neodsoudila imperialistické a agresívní akce Ruské federace a jednoznačně nepodpořila ukrajinskou suverenitu, čím tuto válku nebezpečně relativizují."

Podporuji toto velmi slušné a pečlivě formulované prohlášení, ale dovolte mi zde vyjádřit sdělení Razem odlišně: Jděte do prdele. Nebo přinejmenším, buďte zatraceně zticha.

Tento text není konkrétně o západních anarchistech. Myslím, že anarchisté se dnes ani historicky ve věcech ruského imperialismu příliš nemýlili. Dávám svým anarchistickým kamarádům na Západě, třebaže občas hovoří o "nacistické ukrajinské armádě", dvě mínus. Pořád o východní Evropě vědí prd a jediné slovo v relevantních jazycích, které znají, je "kurwa", ale aspoň většina z nich nemá problém v dané situaci rozpoznat, kdo je ten špatný. Jde o vás, ubozí tankies a další podivíni - vaši pozornost chceme přitáhnout k následujícím odstavcům.

Tento text není exkluzívně o probíhající ruské invazi na Ukrajinu, ale přinejmenším ve stejné míře o mnohem širším trendu v západním levičáctví. Můžete následující body aplikovat nejen na diskurs ohledně východní Evropy a tzv. postsovětského světa. Podobná témata se hanebně objevila například v levicové diskusi ohledně syrské války. Velká část levice podporovaná svým slavným lídrem Jeremym Corbynem měla problém identifikovat, kdo spáchal velkou většinu válečných zločinů v Sýrii. (Byl to ovšem Asad podporovaný Putinem.)

Tento text byl napsán po konzultacích s dalšími východoevropskými soudruhy. Podepisuji ho svým jménem, hlavně proto, abyste mě mohli potěšit obviňováním, že mě platí CIA a kdesi cosi, ale vězte, že mnozí východoevropští levičáci stojí na stejné straně a už o tom nějakou dobu diskutujeme.

Tento text bude poněkud chaotický a žádám vás, abyste se s tím smířili. Tak jako většina Východoevropanů jsem strávila minulý týden v jakémsi oparu, kde zpravodajský cyklus opravdu trvá 24 hodin, nespí se a váš telefon neustále zvoní. Někteří z mých přátel, většinou ti ze střední a východní Evropy, chtějí své obavy sdílet, organizují podpůrné sítě, vybírají peníze, publikují průvodce útěkem z Ukrajiny v několika jazycích, vaří, vozí vyděšené a vyčerpané lidi do míst jejich dočasného ubytování. Mnozí právem sdílejí znechucení nad tím, jak se polský stát a společnost staví k další "uprchlické krizi" jen kousek dál na sever, na běloruské hranici, nebo k "uprchlické krizi" v dalších částech Evropy. Někteří čelí velmi reálné možnosti, že se brzy ocitnou v boji. Někteří se obávají o své rodiny pobývající ve válečné zóně, někteří tam jsou sami. Všichni jsou naštvaní. Všichni jsou smutní natolik, že tomu nejspíš nemůžete rozumět.

Zatímco si dopisujete na Twitteru, nevíme, kam dřív skočit.

Každý den vstávám a první myšlenkou v mé hlavě je: Ruská armáda napadla Ukrajinu. Po pár dnech šnečího pochodu se nyní zdá, že opravdu ohrožuje Kyjiv. Nikdy jsem si nemyslela, že budu psát takové věty v přítomném čase. Je to děsivé. Vy zápaďáci to nikdy nepochopíte. Částečně proto, že většina z vás má úplně jinou historickou zkušenost, kterou je prožívat svůj život v dominantní zemi. Částečně proto, že nechcete naslouchat a nikdy jste naslouchat nechtěli. Je pro vás prostě nepříjemné věnovat se myšlence, která nepasuje do vašeho dávno ustaveného světonázoru, a řekněme to přímo, kdesi hluboko si většina z vás myslí, že vaše myšlenky a pojmy jsou lepší a legitimnější. Západní pocit výjimečnosti je červem ve vašem mozku, předstíráte, že jste mu unikli, jen abyste pak předvedli svou namyšlenou aroganci. Jste lepší a legitimnější. Máte lepší vhled. Jste zvyklí, že vám naslouchají. Nepoužíváte Google překladač, protože jakmile něco není anglicky, je to děs!

Ale volají i zápaďáci, takže se ze všech sil snažím vysvětlit základní skutečnosti, v nichž jsem vyrostla a něco z toho, co mi bylo předáno z traumat předchozích generací. Nebo jak se správně vyslovuje Charkiv. Nebo to nejhorší: Chtějí vysvětlit, jak NATO vytvořilo tento konflikt, nebo, pokud se cítí velkoryseji, přicházejí s rétorikou "vinu nesou obě strany". Podívejte se, Ukrajinci mávají národními vlajkami, FAŠISTI!

Váš nedostatek znalostí o Rusku a zbytku světa za někdejší železnou oponou je upřímně řečeno ohromující, překvapivý a nedostatek zvědavosti je ostudný. Unikátní verze orientalismu, která nás postihuje, znamená, že nás považujete buď za prosťáčky, nebo za rasisty, primitivy. Tolerujete gigantické portréty Stalina a Maa na prvomájových demonstracích a krucinál, v roce 2017 Britové v Londýně tolerovali vlajku čehosi, co se jmenuje Syrská strana sociálních nacionalistů, třebaže vypadá fašisticky i bez znalosti situace v Sýrii. (Zmíněná strana ve skutečnosti pravděpodobně ukradla logo podniku TOS Kuřim - pozn. KD.)

Všechno je pro vás vtip, který se dá natisknout na hrnek nebo jiné zboží.

Dekády poté, co východoevropská verze komunismu zkolabovala a Rusko se změnilo v turbokapitalistický autoritářský režim, stále tvrdíte, že chlap, co to tam řídí, je jakýsi "antiimperialistický" hrdina, i když dělá co může, aby zajistit svůj deklarovaný cíl obnovit ruské impérium. Podobně jsou ve vašich hlavách NATO a další západní organizace vždycky na té špatné straně a vždycky jsou pachateli všeho špatného na tomto světě. Samozřejmě si to můžete vygooglovat, ale kdo by se obtěžoval, když máte takové intelektuální postavy jako Noam Chomsky s jeho hanebnými, relativizujícími postoji, Chomsky, jenž vám nařizuje, co si máte myslet.

V týdnech před ruskou invazí se zápaďáci ve svých textech snažili protlačovat tento narativ. Odmítla jsem je všechny, protože byly nečestné a zřetelně manipulativní. V reakci na to jeden z vás, jehož texty jsem předtím publikovala, ke mě přišel a zeptal se: "Kde jsi byla posledních dvacet let?" a dodal "Být Polka není odpovědí na všechno."

Takže mi dovolte říci pár věcí ohledně Východoevropanů, NATO a Ruska.

Vidíme NATO úplně jinak a troufám si tvrdit, že mnohem nuancovaněji. Nejsme jeho fanoušky a můžeme se shodnout na mnoha, mnoha důvodech, proč ho kritizovat. Když ho ale odmítáte a chcete zastavit jeho rozšiřování, to co slyším je, že se nestaráte o bezpečí a blahobyt mých východoevropských přátel, rodiny a soudruhů. Radostně byste vystavili mou matku riziku jen kvůli levným politickým prohlášením, která ani neumíte naplnit, vy bastardi!

Když mluvíte o "expanzi" se vším, co toto slovo implikuje, ve skutečnosti hovoříte o nápravě procesu, v němž jiné země v roce 1945 rozhodly přes naše hlavy, aniž bychom mohli rozhodnout o své budoucnosti. Rusko v květnu 1997 podepsalo cosi, co se nazývá Zakládající akt o vzájemných vztazích, spolupráci a bezpečnosti mezi NATO a Ruskou federací. Rusko v něm za určitých podmínek souhlasilo s tím, čemu nyní říkáte "expanze". Tyto podmínky z nás ve skutečnosti udělaly druhořadé členy NATO, ale bylo to vše, co jsme mohli dostat, takže jsme to brali. Polsko vstoupilo do NATO v roce 1999, baltské státy následovaly v roce 2004. A v tuto chvíli chci, aby to tak zůstalo a nemá to moc společného s politikou. Je to pud sebezáchovy, ale to je jen další z věcí, kterou nechápete. Více mluvíte o "expanzi NATO" než o faktu, že jste byli jeho zakládajícími členy.

Dále hovoříte o tom, jak chcete zastavit "expanzi NATO", ale neříkáte, co by k němu mělo být proveditelnou alternativou. To je naprosto nepřijatelné, jen to ukazuje vaše privilegium vyrůstat v zemi, kde váš životní příběh není plný vzteku a agrese té velké nepředvídatelné mocnosti, která má za to, že se může roztahovat všude, kde NATO není. Takže řekněte, jak přesně zajistíte naši bezpečnost? Jaká je ta alternativa k NATO, kterou prosazujete? Napadlo vás zeptat se nás, co si o tom myslíme? Nebo jste se prostě rozhodli tak jako už tolikrát v historii, že je na vás a vašich lídrech, abyste určili naši budoucnost?

Nejvíce urážlivé je, že lidé, kteří ze všeho obviňují Západ, jsou přesně ti samí, kteří pláčou kvůli Trumpovi na Twitteru, ale nehnou ani prstem, aby s tím něco udělali! Nejste nějací vojáci, jste zbabělci. A když jste zbabělci, jediná sebeúcta, které můžete dosáhnout, je nějaká morální ctnost nebo pocit nadřazenosti. Může vám to přinést followery na sociálních sítích, ale stojí to životy, ničí to víru, vede to k politické dezorientaci, reprodukuje to poddajnost. Antifašismus chrání lidi před jednotlivci se strukturální mocí. Právě teď je to Putin. Pokud se zastáváte jeho hegemonie nad ohromným a stále rozšiřovaným impériem, pokud do zblbnutí předvádíte whataboutismus, jste sami součástí agresora. Takže zvedněte zbraň, nebo zorganizujte fundraising, nebo přijměte uprchlíka, ale co je v této chvíli ještě důležitější - buďte už krucinál zticha.

Odhlašte se, nechte tuto válku lidem, kteří skutečně vědí, za co bojují. Vy bojujete o lajky a to je ponižující - pro levici obecně a pro budoucí generace, které v boji za svět bez diktátorů zůstanou demoralizovány. Ano, některé z diktátorů považujete za své lídry, takže se jich laskavě snažte zbavit. Pohleďte do zrcadla, zničte toho imperialistického policajta ve své hlavě. Hodně štěstí.

Nebo se aspoň přinejmenším naučte správně vyslovovat naše jména.

Celý text v angličtině: ZDE

0