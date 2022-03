Alternativní energetická koncepce ČR V

9. 3. 2022 / Oldřich Maděra

Všichni si musí uvědomit, že za teplo v evropském obýváku jsou denně vražděny další ukrajinské děti. Navazuji na předchozí články zde , zde , zde a zde . Od té doby, co jsem napsal poslední článek na toto téma, se situace dramaticky změnila. Nastal naprosto nevídaný útok agresora na suverénní zemi, které se provinila jen tím, že v očích jakéhosi stárnoucího ruského magora, je uprostřed tzv. ruského světa. Ne, není. Je to svobodná, velká, krásná země se 45 miliony hrdinných obyvatel, kteří se neváhali postavit agresorovi a zdá se, že se mu velmi úspěšně brání. Myslím si, že nebudu mluvit jen sám za sebe, když řeknu: Js me s Vámi Ukrajino, pomůžeme Vám, jak jen budeme moci!

Nikdy jsem neviděl tak sjednocený svět, jako je dnes. Všichni vidí, kam to dospělo, pokud se jeden magor jen tak nechá být, aby si dělal, co si usmyslí. Musíme tomu všichni nějak čelit, nějak tomu zabránit. Rusové, bohužel, dovolili něco, co dovolit nikdy neměli. Část z nich si ještě dnes maluje symboly “Z” na své kufříky a oblečení?!? Je to jako vždy. Převážně slušná část populace to vždy odnese za těch pár blbů.

Ten jejich magor nechápe, že té zemi svým barbarským útokem nejen vyplnil přihlášku do EU a do NATO, ale ani to, že ta přihláška, zdá se, byla téměř okamžitě většinou rozumně myslících lidí již akceptována. Ukrajinu po jejím vítězství nad agresorem čeká rychlá obnova za pomoci snad všech zemí. Česko by se mělo této poválečné obnovy zničené Ukrajiny samozřejmě zúčastnit.

Někdo bude muset zaplatit všechny ty škody, které ta ruská válečná mašinerie způsobila. To musí být Rusko. Po ukončení této smrtonosné agrese musí Rusko zaplatit Ukrajině válečné reparace. Mělo by asi uhradit i náklady všem ostatním sousedním zemím, které nesou s vlnou uprchlíků z Ukrajiny. Rusko musí do krejcaru uhradit všechny ty škody nejen na budovách, na infrastruktuře, ale musí především odškodnit všechny rodiny, kterým zabila děti, ženy, otce, babičky, dědy a všechny ostatní příbuzné. Stejně se tato bolest penězi nikdy zaplatit nedá! Dá se jen zmírnit.

Evropa by měla na toto svinstvo velmi tvrdě reagovat. Rusko musí být exemplárně potrestáno, a to co nejdříve . První a nejsilněší zbraní je nechat ten režim finačně padnout. To je asi nejrychlejší zbraň, nejrychlejší řešení.

Co to znamené z pohledu energetiky? Okamžitě se odstřihnout od všech dodávek jakýchkoliv ruských energetických surovin. Plynu, ropy, uranu, dřeva, štěpky a všech ostatních energetických surovin. Výpadek v odběru ruských dodávek znamená okamžitou díru v již tak postiženém ruském hospodářství. To je ten trest, kterému musí být vystaveni. Zastavte tu válku a to hned! Lehko se to říká, ale těžko se to bude provádět. Je to pro Evropu samozřejmě velmi bolestné, ale měla by najít cesty, jak to rychle uskutečnit.

Souhlasím s americkým návrhem udělat to teď hned. Tvrdě a co nejrychleji. Je mi líto nejen Němců, kteří zavřeli své jaderné reaktory v dobré víře, že pro přechodné období, než postaví dostatek obnovitelných zdrojů, využijí ruský plyn. Je mi líto i všech ostatních, samozřejmě i Česka. Chápu, že se jim / nám do přerušení odběru ruského plynu, nafty a třeba i uranu nechce. Je to ovšem holá nutnost. Všichni jsme se přesvědčili, jak ten magor může zítra zavřít kohoutky. A co pak?

Němci budou asi dotlačeni zbytkem Evropy a celého světa, aby to udělali. Ruské hospodářství je zoufale závislé na vývozu surovin. Padne za chvíli po přerušení příjmu peněz ze západní Evropy. Bude muset ukončit tu vražednou válku. Všichni si musí uvědomit, že za teplo v evropském obýváku jsou denně vražděny další ukrajinské děti.

Já celý život pracuji v energetice. Podporuji budování obnovitelných zdrojů, což považuji nejen za jedinou cestu, jak něco udělat s globálním oteplováním (díky Greto!). Nicméně právě proto, že dělám celý život v energetice, tak chápu, že situace se změnila nyní do té míry, že všichni musíme teď hned přehodnotit své vize, svá přání a své představy o nejlepeším řešení klimatické krize.

Já obecně nemusím jaderné elektrárny. Jsou podle mne obrovským rizikem, jsou drahé a konečně spotřebovávají palivo, které není obnovitelné. To jsou hlavní důvody, proč jsou obnovitelné zdroje daleko výhodnější.

Nemocí nejen České republiky, ale i většiny vyspělých zemí, je velmi liknavý přístup k budování obnovitelných zdrojů. Česká republika je v oboru ignorance budování obnovitelných zdrojů na jednom z čelních míst nejen v Evropě, ale i ve světě.

Já jsem se ve svých článcích pokusil najít alternativní cestu, jak by se Česko z této nelichotivé pozice mohlo vymanit a posunout do poněkud příznivější. Opakovaně jsem řekl, že nepodporuji rozvoj jaderných elektráren a zdůvodnil jsem proč. Včera jsem si ale přečetl prohlášení Elona Muska a mnoha dalších lidí z oboru na toto téma a nezbývá mi než s ním / s nimi souhlasit. Ano, je potřeba změnit názor a na přechodnou dobu spustit ty zavřené a popř. i vybudovat nové jaderné elektrárny. Je to nejčistší a nejrychlejší řešení o velkém výkonu, které umožní Evropě, aby se poměrně rychle zbavila závislosti na ruském plynu, naftě a uranu. Tu agresivní válku musíme zastavit a to co nejrychleji! Nejlépe ihned! Musíme to udělat všemi způsoby a všemi silami, které máme. Jednou z cest je rychlé vybudování energetické nezávislosti na Rusku. Ruský plyn, nafta a uran jsou nyní a budou i po skončení té vražedné války tabu.

Není to samozřejmě ideální řešení. Je to nákladné řešení. Je to ale relativně rychlé řešení, jak zastavit tu zločinnou válku. Musíme si uvědomit, že energie se obecně zdraží a to na velmi dlouhou dobu. To je realita, se kterou musíme počítat. Energie z jádra je samozřejmě dražší než ta z obnovitelných zdrojů. Otevírá se zde velký prostor pro iniciativu všech lidí v Česku. Oni sami rozhodnou o tom, kolik obnovitelných zdrojů dokážeme rychle postavit a kolik pak budeme potřebovat drahých jaderných elektráren. Lidé mohou rozhodnout o tom, jak drahou energii budou denně používat. Je to jen na nich, jak moc budou tlačit na politickou reprezentaci, aby cenu energie udržela na pokud možno rozumné úrovni.

Jaké jaderné elektrárny chceme a jaké nechceme? Nechceme žádné, které používají ruský uran. Ty existující, které ruský uran používají, bychom měli odstavit asi co nejdříve. To není samozřejmě věc, která se dá udělat ze dne na den, ale musíme se na to rychle připravit.

Rozumné řešení je podle mne udělat souběžně vše, co jsem zmínil. Připravit rychle výstavbu těch nových jaderných bloků, a le jen takových, k teré nebud ou použ ívat ruské palivo. Urychlit budování obnovitelných zdrojů. P řipravit se na odstavení starších jaderných re ak torů, které používají ruské palivo. Při tom musíme být všichni připraveni i na to, že budeme v otázce jak jaderného paliva, tak i plynu a nafty z Ruska vydíráni. Pak musíme být schopni reagovat ze dne na den.

Úplně na konec bych chtěl zmínit ještě jednu věc. Pokud budeme tedy budovat nové jaderné elektrárny, tak bychom měli jako součást každého takového nového projektu samozřejmě zvážit i jeho bezpečnost, jeho adekvátní obranné prostředky a to té možné nejvyšší kategorie. Měly by tam být radary, letadla, drony, raketové systémy....? Kde a jak? To přenechám povolanějším.







