Nemluvňata pohřbená v troskách nemocnice

9. 3. 2022

čas čtení 5 minut

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

Mariupol is being erased by RF shells on our eyes. A direct blow at the maternity center has happened. Women in labor and kids are under the wreckage. Instead of new lives - deaths. Won't it be enough to close the 🇺🇦 sky from missiles? Isn't it an argument to stop the killing? pic.twitter.com/lwUNrg4AkV — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 9, 2022

Mariupol. Přímý úder ruských vojsk na porodnici. Pod troskami jsou lidé, děti. Zvěrstvo! Jak dlouho ještě bude svět spoluviníkem ignorujícím teror? Okamžitě zavřete oblohu! Zastavte zabíjení! Máte moc, ale zdá se, že ztrácíte lidskost.Poradce ukrajinského prezidenta Volodymyr Zelenskyj informuje, že pod troskami jsou rodičky a děti poté, co Rusko údajně provedlo letecký útok, který vážně poškodil dětskou nemocnici v přístavním městě Mariupol .Od poradce ukrajinského prezidenta Mychajla Podoljaka:Mariupol je vymazáván střelbou RF před našima očimai. Došlo k přímému úderu na porodnici. Pod troskami jsou rodičky a děti. Místo nových životů - smrt. Nebude stačit zavřít 🇺🇦 nebe před raketami? Není to argument pro zastavení zabíjení?







Muž stojí na místě, kam byla svržena na porodnici v Mariupolu ve středu letecká bomba. Ukažte tohle těm ruským darebákům. Porodnice kompletně zničena:





A man stands at a place where one of the aviation bombs Russians dropped on Mariupol children's hospital today, hit the ground. Show this to Russian fuckers. Children's hospital is completely destroyed. pic.twitter.com/BhIJHLB6wl — Nika Melkozerova (@NikaMelkozerova) March 9, 2022

This one appears to show people being helped out of the hospital #Mariupol pic.twitter.com/pL8D1wsAhb — Liz Cookman (@liz_cookman) March 9, 2022