Stejně jako za studené války se do Ruska vrátilo krátkovlnné rádio. Obchází cenzuru

11. 3. 2022 / Fabiano Golgo

Jak starší Češi dobře vědí, přístup k zakázaným informacím může být v autoritářském režimu, který je závislý na lžích, aby ospravedlnil svou přítomnost u moci, obtížný. Kreml se snažil umlčet protiválečné protestní hnutí v Rusku tím, že omezil zahraniční i místní nezávislé zpravodajské kanály a vysílání, stejně jako Twitter a Facebook.

Kreml minulý týden pohrozil, že zablokuje Hlas Ameriky kvůli jeho zpravodajství o válce proti Ukrajině, a tak preventivně tato zpravodajská služba obnovila vysílání na krátkých vlnách, které bylo vypnuto více než deset let. BBC zveřejnila text s názvem "Jak obejít blokování BBC v Rusku", v němž ukazuje, jak se na jejich stránky dostat pomocí prohlížeče Tor Browser nebo jak použít nástroj Psiphon pro obcházení cenzury. Také začala znovu vysílat na krátkých vlnách.



Kdykoli vláda cítí potřebu skrývat před obyvatelstvem pravdu, je to proto, že je slabá. Jak jsme viděli v posledních několika letech, když má vůdce silnou podporu obyvatelstva, pak může dělat věci, které jsou nepopulární, aniž by ztratil velkou podporu, což je příklad toho, co řekl Donald Trump během své prezidentské kampaně: "Nepřijdu o hlasy voličů, i kdybych někoho na Páté avenue zastřelil". Jeho fanoušci mu jednoduše odpustí a ospravedlní cokoli, co udělá. Taková je povaha lásky a vášní. Milované osobě odpustí lidé i to, co by jiným neodpustili.

Twitter spustil verzi služby Tor onion, která uživatelům v Rusku umožňuje obejít dohled a cenzuru pomocí anonymní sítě Tor a dostat se na tuto platformu. https://help.twitter.com/en/using-twitter/twitter-supported-browsers Virtuální privátní sítě neboli VPN umožňují uživatelům skrýt svou polohu a vyhnout se tak omezením. Podle serveru Top10VPN.com vzrostla 5. března, den poté, co Rusko zablokovalo přístup na Facebook, poptávka po VPN v Rusku o 1 092 %. Poptávka na Ukrajině se podle webu zvýšila o 609 %. Podle údajů společnosti Apptopia vzrostl počet stažení aplikací VPN v Rusku z 12 848 15. února na 415 547 7. března.Vladimir Putin s takovou podporou většiny Rusů počítal mnoho let. Jeho potřeba cenzurovat informace o jeho válce ukazuje, že s takovou slepou podporou, jakou míval, nyní počítat nemůže. Dokazuje to, jak slabá je nyní jeho pozice.