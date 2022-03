Rusko požádalo Čínu o rakety, drony a obrněná vozidla

15. 3. 2022

- Spojené státy sdělily spojencům, že Rusko požádalo Čínu o vojenské vybavení, včetně raket, bezpilotních letounů a obrněných vozidel, a že Čína na tuto žádost "odpověděla kladně", píše list Financial Times.



Novinář listu Financial Times Demetri Sevastopulo rovněž uvedl, že evropští spojenci, kteří tuto informaci obdrželi, požádali Spojené státy, aby se podělily o podklady, na jejichž základě k tomuto závěru dospěly.



Z telegramů Spojených států spojencům není jasné, zda Čína již požadovanou podporu poskytuje, nebo se k tomu pouze zavázala.



S odvoláním na americké představitele obeznámené s projednávanými zpravodajskými informacemi CNN uvedla, že " zatím není jasné, zda Čína hodlá Rusku tuto pomoc poskytnout".





- Rusko požádalo Čínu o balená jídla, aby mohlo krmit vojáky, píše CNN. Žádost "vyvolává otázky ohledně základní připravenosti ruské armády", uvádí CNN.







- Stojí za údajnými žádostmi Ruska o čínské vojenské příděly korupce?





Dva novináři serveru Bellingcat upozornili na předchozí zprávy o vládních zakázkách na poskytování potravin ruskému ministerstvu obrany a vznesli otázku, zda za údajnou nepřipravenost Ruska při zásobování vlastních vojenských sil nemůže korupce. "Neprodejné" konzervy pro vojáky se totiž ve velkém počtu objevily v komerčních ruských supermarketech.





- USA vyjadřují "hluboké znepokojení" nad "sbližováním" Ruska a Číny







Spojené státy v pondělí vyjádřily znepokojení nad "slaďováním" mezi Ruskem a Čínou poté, co se vysoce postavení američtí a čínští představitelé sedm hodin jednali o válce na Ukrajině a dalších bezpečnostních otázkách.







