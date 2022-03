Za protiuprchlickou hysterii v roce 2015 mohla sociální demokracie

16. 3. 2022 / Boris Cvek

Můžeme uvažovat nad tím, co se změnilo od roku 2015, že dnes Čechům uprchlíci (zatím) nevadí, dokonce je vítají tak v naprosto bezprecedentní míře. Válka je blízko, jde o matky s dětmi, jde o Slovany… ano, to vše může hrát roli. Podle mne ale největší roli hraje chování politiků.

Hlavní příčinou, zdá se mi, nálad namířených proti uprchlíkům v roce 2015 byli politici sociální demokracie. Do naprosto brutální roviny celou tu kampaň dostal ministr vnitra Chovanec svým nepokrytým, propagovaným odmítáním přijmout byť jen jednoho uprchlíka nad počet sedm – sedm už tu bylo.

Nemám nejmenších pochyb, že kdyby politici v roce 2015 chtěli, tak Česko bez problémů a bez odporu veřejnosti přijme tisíce uprchlíků ze Sýrie a Iráku nebo Eritree, nebyl by to žádný problém. Bohužel kampaň, kterou zahájila ČSSD, pak následovaly více či méně další strany. Babišovo Ano i pravice. Nejméně se v ní angažovaly vyloženě prounijní strany jako TOP09 a KDU-ČSL. Dokonce u lidovců bylo znát, že by i nějaké uprchlíky přijali.

Bohužel sociální demokraté, a to i ústy svého předsedy Sobotky, který v rakouském tisku vykládal, že my muslimy v Česku nechceme, se rozhodla pro ohavně tvrdý postoj, který byl v rozporu s levicovou tradicí a politikou. Zřejmě si mysleli, že tím zachrání své padající preference ulovením nějakých fašistických voličů. Utrpěli však od té doby debakl ve všech volbách a nakonec vypadli i ze Sněmovny. Co by dnes dali za 20%, které měli ve volbách v roce 2013.

