Mcnamarovský omyl českých apologetů Vladimíra Putina

19. 3. 2022 / Fabiano Golgo

čas čtení 7 minut

Foto: Nacistické sestry Mitfordovy



Skutečnost, že naprostá většina Čechů má na divokou válku Vladimíra Putina proti Ukrajině stejný názor, není žádným důkazem toho, že Češi mají vymyté mozky údajně proamerickými médii: taková je realita ve většině národů na celém světě. Proč tomu tak je? Kolektivní imbecilita, nebo přirozená reakce, která je univerzální pro všechny s normální průměrnou úrovní empatie? Ti, kdo trvají na hledání falešných paralel mezi nemorálními a masově vražednými válkami Bílého domu s osobní diktátorskou válkou vedenou Putinem, používají klamu "tu quoque".



Cituji Wikipedii: "Tu quoque (/tjuːˈkwoʊkwi, tuːˈkwoʊkweɪ/; latinsky Tū quoque - "ty také") je diskusní technika, jejímž cílem je zdiskreditovat argument oponenta napadáním jeho vlastního osobního chování a jednání jako neslučitelného s jeho argumentem, a tedy obviněním z pokrytectví." Skutečnost, že naprostá většina Čechů má na divokou válku Vladimíra Putina proti Ukrajině stejný názor, není žádným důkazem toho, že Češi mají vymyté mozky údajně proamerickými médii: taková je realita ve většině národů na celém světě. Proč tomu tak je? Kolektivní imbecilita, nebo přirozená reakce, která je univerzální pro všechny s normální průměrnou úrovní empatie? Ti, kdo trvají na hledání falešných paralel mezi nemorálními a masově vražednými válkami Bílého domu s osobní diktátorskou válkou vedenou Putinem, používají klamu "tu quoque".Cituji Wikipedii: "Tu quoque (/tjuːˈkwoʊkwi, tuːˈkwoʊkweɪ/; latinsky Tū quoque - "ty také") je diskusní technika, jejímž cílem je zdiskreditovat argument oponenta napadáním jeho vlastního osobního chování a jednání jako neslučitelného s jeho argumentem, a tedy obviněním z pokrytectví."



Tvrdit, že Spojené státy v minulosti jednaly zločinně a cynicky, a prezentovat to jako důvod, proč bychom neměli podpořit snahu Bílého domu zachránit Ukrajinu před kremelským masakrem, je čistý omyl "tu quoque".



Nezáleží na tom, jak se Bílý dům choval dříve nebo dokonce jak se chová nyní (ve vztahu k jiným diktátorům nebo Izraeli), pokud nedebatujeme o samotném Bílém domě. Má to nulovou souvislost se správností jeho postoje ve vztahu k Putinovi a válce na Ukrajině. Tento typ argumentace je natolik slabý, že může pocházet pouze od těch, kteří jsou opilí svým slepým obdivem k Putinovým diktátorským způsobům nebo jsou neuroticky poznamenáni svým oprávněným znechucením z americké často, ale ne vždy imperialistické zahraniční politiky. Ať tak či onak, tito Putinovi apologeti se mýlí. A jsou nemorální.



Albert Speer ve své autobiografii Uvnitř Třetí říše prozrazuje, že Hitler "používal živé a hrůzné popisy utrpení a zabíjení zvířat u jídelního stolu, aby se pokusil odradit lidi od konzumace masa". Byl plný empatie k utrpení zvířat, ale chyběla mu lidskost ve vztahu k židům a neárijcům. Lidé nejsou přímočaří, jsme směsicí protichůdných emocí a postojů. Stát může být taky takový. Bílý dům může zavírat oči před hrůzami páchanými Saúdskou Arábií a zároveň upřímně odsuzovat barbarství Putinovy války.



Češi, ale i Poláci a další národnosti, kteří křičeli proti přijímání uprchlíků ze Sýrie s rádoby rozumnými argumenty, kolik to bude stát státní kasu, kolik pracovních míst kvůli těmto příchozím zanikne, jsou nyní titíž lidí, kteří vítají bělošské ukrajinské uprchlíky a jásají nad tím, že jim vláda pomáhá.



Nehledě na to, jak to jednoznačně dokazuje, že Češi a Poláci jsou ve své hlasité většině banda rasistů, neměli by Ukrajinci jejich pomoc odmítat se směšným argumentem, že "když nepřijímáte Syřany, neměli byste přijímat ani ukrajinské uprchlíky" nebo "když jsou Češi a Poláci proti přílivu uprchlíků z arabských a afrických zemí, tak jim nelze věřit, že budou pomáhat i ukrajinským uprchlíkům". Právě taková argumentace se používá, když jde o rétoriku a kroky Bílého domu v souvislosti s Putinovou válkou.



Kromě klamu "tu quoque" můžeme i na Britských listech číst články, které používají nepříznivá čísla a údaje, aby si vynutily zbabělé zdůvodnění, že pokud nebylo zabito příliš mnoho Ukrajinců, pak to není strašná válka, nebo pokud budou výsledky v naší ekonomice katastrofální, pak bychom se neměli stavět proti všemocnému Rusku. Jsou to paradoxně McNamarovy bludy. Mcnamarovský omyl pochází z války ve Vietnamu, v níž se za jediné měřítko úspěchu považovaly počty mrtvých nepřátel. Válka byla redukována na matematický model. Údajně ne tak obrovský počet ukrajinských civilních obětí nelze použít jako měřítko toho, jak strašná je tato válka, ani nelze použít čísla spojená s ekonomickými problémy, kterým budou Češi v jejím důsledku čelit. To je jen typická zbabělá reakce. Tváří v tvář zvěrstvu myslet jen na vlastní blaho. Mimochodem je to legitimizace Mnichova.



Když Sovětský svaz přišel Americe na pomoc, aby zachránil Evropany před nimi samými, bylo jedno, že Stalin je masový vrah. A většině Čechů, zajímavé je, že určitě těm, kteří nyní brojí proti americké snaze omezit Putinovu genocidní válku, je zřejmě jedno, že zemi zbavila nacistů armáda plná násilníků vedená generály, kteří na Stalinův rozkaz vraždili vlastní lidi... Pokud by USA neměly říkat a dělat nic proti Putinovi kvůli zločinné válečné historii Bílého domu, pak by Čechy neměla zachraňovat sovětská armáda. Dám tomu přívlastek "Putinovy děvky".





Důvodem, proč je 87 % Čechů proti válce, není to, že by jim média a Bílý dům nějak vymyly mozky. Především proto, že takové procento se zrcadlí téměř v celém civilizovaném světě, až na zjevné výjimky jako Srbsko, které není ničím jiným než menší verzí Ruska v mentalitě sebeobviňování a popírání. Důvod, proč jsou tak homogenně obrovské většiny po celém světě v opozici proti Putinově válce, spočívá v tom, že většina lidí se geneticky a kulturně staví proti zbabělosti. Když větší chlap bezdůvodně napadne menšího, spustí se lidská vlastnost, která se v našich genech vyvíjela po tisíce let v džungli. Dokonce i u většiny savců a jiných zvířat lze pozorovat, že se snaží zachránit oběť před nevyprovokovaným útokem.



Je otázkou empatie a kognitivních schopností vidět, že Ukrajinci jsou stoprocentní oběti a Putin stoprocentní pachatel. Imbecilní argumenty, že NATO to, Bílý dům ono, zapomínají na obyvatele Ukrajiny a soustřeďují se na geopolitickou masturbaci. Pokud tedy bude Česká republika napadena kvůli tomu, že je součástí NATO, a tím pádem představuje riziko pro Moskvu, měl by svět říci to, čím argumentují někteří místní apologeti: není to náš problém a Kreml má právo chránit Rusko?



A není ještě větší hloupost domnívat se, že Ukrajina by skutečně neměla mát právo vstoupit do NATO, aby se Rusko cítilo v bezpečí, když právě kvůli tomu, že Ukrajina není součástí NATO, Rusko na Ukrajinu zaútočilo? Nikdy nezapomínejme, že nebezpečí, že se NATO nachází v blízkosti jejich hranic, nebylo tím důvodem, který Kreml nejvíce vytruboval do světa, ale místo toho se na přední místo v jejich propagandě dostala smyšlená a dětinská historka o nacifikaci Ukrajiny. Už jen tato absurdita by měla sloužit jako důkaz, že Putin na Ukrajinu nezaútočil kvůli obavám z NATO nebo z biologických laboratoří.



Ti, kdo neustále hlasitě vykřikují, že téměř všeobecný odpor proti této válce a všeobecné chápání toho, že Putin je válečný zločinec, je něco podivného nebo vykonstruovaného neznalostí či propagandou nebo protiruskými náladami, jsou jen skutečně Putinovými apologety. Možná jsou to dokonce dobří lidé s dobrými úmysly, jako Jean-Paul Sartre a Pablo Picasso, když obhajovali a zbožňovali Stalina. Ale jsou jako sir Oswald Mosley nebo ještě hůře jako anglické nacistické sestry Mitfordovy. Hledáním barev v temnotě.

1