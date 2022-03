Co když Putin použije jaderné zbraně?

20. 3. 2022 / Jan Čulík





Slavný britský novinář Jon Snow, který loni před Vánocemi odešel z Channel 4 News jako jejich denní moderátor, a je nyní v penzi, natočil skutečně pochmurný hodinový pořad, v němž interviewuje četné britské a mezinárodní odborníky ohledně toho, zda Putin použije jaderné zbraně a co se stane pak.



Film se vysílal v sobotu večer v hlavním vysílacím čase.



Zde je ukázka jednoho z četných rozhovorů Jona Snowa v tomto filmu:



Jon Snow:



Pro ukrajinskou historičku a spisovatelku Olesju Chromejčuk však Putinovo jednání není nijak neobvyklé.



Jon Snow: Proč je podle vás Putin posedlý Ukrajinou?



Olesja Chromejčuk: Protože Ukrajina ohrožuje jeho režim. Ukrajina jako demokratická země, která se reformuje, ukazuje Rusům, že je možné žít v jiné zemi, že nemusí žít v policejním státě, a to ho velmi děsí. Dělá si nároky na spoustu věcí, které mu nepřísluší. Dělá si nároky na všechny rusky mluvící osoby, ať už chtějí, nebo ne. A být rusky mluvícím a být Rusem jsou velmi odlišné věci. Stejně jako být anglicky mluvícím a být Angličanem.



Jon Snow: Problém je, že si myslím, že lidé na Západě se vlastně dostatečně nevzdělali ohledně toho, co byl Sovětský svaz.



Olesja Chromejčuk: Putin označil rozpad Sovětského svazu za největší tragédii 20. století. Ne holocaust, ne druhou světovou válku. Ale rozpad Sovětského svazu. Stejně to nikdy nebyly jednoduché vztahy. Rusko vždycky chtělo rozšiřovat území stále víc a víc. Západ je tím šokován. Ale my nejsme. Jsme šokováni dnešní brutalitou, ale vždy jsme očekávali, že k něčemu takovému pravděpodobně dojde. Je to jen otázka času.



Jon Snow: Jak podle vás tato válka skončí?



Olesja Chromejčuk: Chtěla bych opravdu věřit, že Západ nenechá Ukrajinu bojovat do poslední chvíle. Věřím, že Ukrajina nebude opět obětována. Díváme se na lidi včetně dětí, jak jsou pohřbíváni do masových hrobů. To je takové trauma, které se bude hojit několik generací. Opravdu chci vidět spravedlnost. Myslím, že bez spravedlnosti bude velmi obtížné vůbec začít uvažovat o nějakém usmíření. Přivést ruské vedení k odpovědnosti za válečné zločiny, kterých se právě teď dopouští.



Ale také si myslím, že Putinova válka proti Ukrajině přinesla Rusku velmi trvalé škody.



Spoke to Jon Snow @Channel4 about the world's misunderstanding of Ukraine, what Putin is afraid of, and the necessity of bringing the Russian leadership to justice. Watch the full programme with @Olia_Hercules, @TomTugendhat & others here: https://t.co/kalazCsb7G @jonsnowC4 pic.twitter.com/e2TdsQMVDQ — Olesya Khromeychuk (@OKhromeychuk) March 19, 2022

(Mimochodem, kdosi na Twitteru píše o tom, že Putin usmrtil rekordně největší počet rusky mluvících osob.)





Lidi po světě se Putinova jaderného útoku zřejmě bojí a o film se zajímají, protože film Jona Snowa je na serveru Channel 4 nepřístupný: "Příliš mnoho přístupů. Náš server je nezvládne. Zkuste to později":



Film ale vlastně nepřinesl skoro žádné užitečné informace. Nikdo nic neví.





Na opakovanou otázku Jona Snowa,jak tato válka skončí, argumentoval ve filmu nejméně jeden analytik, že je potřeba s Putinem vyjednávat. Je velmi sporné, zda je to možné, vzhledem k tomu, že Rusové fěrově nevyjednávají a nedodržují dojednané podmínky, kromě toho, Putin je zcela mimo realitu. (Zelenskij ovšem považuje vyjednávání za zásadní věc.)

Na opakovanou otázku Jona Snowa,jak tato válka skončí, argumentoval ve filmu nejméně jeden analytik, že je potřeba s Putinem vyjednávat. Je velmi sporné, zda je to možné, vzhledem k tomu, že Rusové fěrově nevyjednávají a nedodržují dojednané podmínky, kromě toho, Putin je zcela mimo realitu. (Zelenskij ovšem považuje vyjednávání za zásadní věc.)

Jeden ruský akademik v rozhovoru s Jonem Snowem z Moskvy arogantně a agresivně tvrdí, že Putin jaderné zbraně použije, "protože se politikové v USA a v Británii chovají jako šílenci". (To připomnělo skutečnost, že v Rusku platí oficiální vojenská doktrína, že se "omezená jaderná válka" dá vyhrát.)





Z filmu spíš vyšlo najevo, že je svět mimo Rusko na Putinův jaderný útok spíš nepřipraven. Jon Snow navštívil někdejší tajný protiatomový bunkr britské vlády kdesi v Essexu, který byl začátkem devadesátých let odtajněn a je dnes turistickou atrakcí. Viděli jsme tam spoustu zastaralé techniky. Manuální telefonní ústředny, televizní studio, odkud by promluvil k národu premiér, spoustu neuvěřitelně zastaralých počítačů.



Zdá se, že protijadernou civilní obranu v současnosti Británie nemá. Ukázky z dobových vládních informačních filmů někdy z osmdesátých let, co dělat v případě jaderného útoku, byly tehdy kritiky zesměšněny, že jsou naprosto pitomé. Máte vysadit dveře z pantů, opřít je o zeď vedle sebe a provazy na ně umístit kufry. Schovat se pod tím. :)



Jakýsi britský vojenský odborník na otázky bezpečnosti Snowovi ve filmu řekl, že Británie nemá možnost před jaderným útokem ochránit obyvatelstvo jako celek. "Pokud by k jadernému útoku došlo, zůstaňte doma," řekl.



Útok jadernou zbraní by zlikvidoval veškeré obyvatelstvo velkého města, a to obrovskou tlakovou vlnou, která zničí všechno, a pak vlnou žáru, která veškeré obyvatelstvo upeče. Jedinou pozitivní zprávou od vědců studujících dopady jaderné havárie v Černobylu bylo, že následná po světě se šířící radiace není skoro vůbec tak nebezpečná, jak se původně předpokládalo. Na radiaci zemřelo v Černobylu jen asi deset dvacet osob, byli to ti, kteří v prvních hodinách a dnech na mistě zasahovali proti havárii.





Takže velká města budou jadernými útoky naprosto zničena a obyvatelstvo bude zmasakrováno. Nebude však zničena celá země a části venkovských oblastí přežijí.





Máme však prý být optimističtí a předpokládat, že k jadernému útoku nedojde, vzkázal veřejnosti britský bezpečnostní analytik.



K tomu ještě snad zajímavá informace ze sobotního diskusního pořadu Any Answers rozhlasu BBC . Vyplynulo z něho, že sílící, bezdůvodné masové vraždění civilistů, starých lidí, žen a děti na Ukrajině začíná dost značná část britské veřejnosti považovat za nesnesitelné a objevují se stále silněji názory, že by Západ měl do války na Ukrajině zasáhnout a nenechat vražděné Ukrajině na pospas masovému vrahu z Kremlu.Hned v úvodu tohoto pořadu se ozval jakýsi posluchač s návrhem, že by se proti Putinovi měl zmobilizovat celý svět a na jeho vojenskou infrastrukturu by mělo zaútočit dva tisíce stihaček z mnoha zemí světa - ne ale z USA. Podle tohoto posluchače by Putin nemohl odpálit jaderné zbraně proti všem zemím světa a kdyby se o to pokusil, jeho generálové by mu v tom zabránili.K tomu pak do studia zatelefonoval jakýsi profesor, odborník na vojenské mezinárodní vztahy, který byl hlavním vojenským poradcem bývalého šéfa OSN Kofiho Annana. Ten poukázal na to, že v Chartě OSN jsou dvě polozapomenutá ustanovení, včlenil je tam Winston Churchill, která právě takovouto situaci, jaká vznikla nyní, předvídají. Tato dvě ustanovení dávají pravomoc světu, pokud by začal svět ohrožovat jeden šílený stát, aby se proti němu vojensky sjednotil a podnikl proti šílenému státu kroky.Profesor poukázal na to, že v OSN probíhá pohyb tímto směrem, vzhledem k tomu, že na nedávném Valném shromáždění OSN Putinovo vraždění na Ukrajině odsoudila drtivá část světa, snad všechny státy kromě asi čtyř, jako je Severní Korea, Bělorusko či Eritrea.