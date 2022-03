Podle prokremelských novin zemřelo ve válce téměř 10 000 ruských vojáků

21. 3. 2022

Komsomolskaya Pravda, the pro-Kremlin tabloid, says that according to Russian ministry of defense numbers, 9,861 Russian soldiers died in Ukraine and 16,153 were injured. The last official Russian KIA figure, on March 2, was 498. Fascinating that someone posted the leaked number. pic.twitter.com/LHrBWIQ49z





- Podle ukrajinských představitelů zahynulo nejméně osm lidí poté, co ruské síly bombardovaly nákupní centrum v ukrajinském hlavním městě Kyjevě. Varovali, že počet obětí může vzrůst. Ostřelování zničilo nedaleké budovy a zanechalo po sobě kouřící hromady trosek a vraků rozprostřených do vzdálenosti několika set metrů.



- Ukrajina bez okolků odmítla ultimátum Moskvy, aby se lidé ve zdevastovaném městě Mariupol vzdali do pondělní páté hodiny ranní. "O žádné kapitulaci, složení zbraní" v zasaženém černomořském přístavu nemůže být řeč, uvedla místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková.



- Ukrajina rovněž odmítla nabídku Moskvy otevřít dva humanitární koridory z Mariupolu výměnou za kapitulaci jeho obyvatel. Statisíce lidí jsou ve městě uvězněny - mnozí bez vody, tepla a elektřiny - již více než čtrnáct dní. Úřady uvedly, že zemřelo nejméně 2 300 obyvatel, z nichž někteří jsou pohřbeni v hromadných hrobech.



- Gubernátor ukrajinské Záporožské oblasti Oleksandr Staruch uvedl, že autobusy evakuující civilisty z frontových oblastí byly v pondělí zasaženy ruským ostřelováním, přičemž byly zraněny čtyři děti, píše agentura Reuters. V internetovém příspěvku Staruch uvedl, že v důsledku ruského ostřelování byly do nemocnice převezeny čtyři děti.



- Ruské jednotky použily omračující granáty a střelbu, aby rozehnaly shromáždění protiokupačních demonstrantů ve městě Cherson na jihu země, uvedly ukrajinské ozbrojené síly. Na videozáznamech bylo vidět, jak civilisté na chersonském náměstí Svobody utíkají, aby unikli, zatímco kolem nich dopadaly střely. Je také slyšet hlasité rány a něco, co zní jako střelba. Ozbrojené síly uvedly, že nejméně jedna osoba byla zraněna.



- Úřady v Oděse obvinily ruské síly, že v pondělí brzy ráno provedly úder na obytné budovy na okraji města, což byl první takový útok na černomořský přístav. Oděská městská rada uvedla, že bytové domy na okraji města byly zasaženy nálety, které nezpůsobily žádné oběti, ale způsobily požár.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že Ukrajina se nikdy nepodvolí ultimátům Ruska a že města jako Kyjev, Mariupol a Charkov nepřijmou ruskou okupaci. Ukrajinský vyjednavač Mychajlo Podoljak řekl BBC, že houževnaté vystupování Ukrajiny přimělo Rusko "adekvátněji posoudit realitu" situace, což pomohlo při podpoře "určitého druhu dialogu".



- Při bombovém útoku v ukrajinském Charkově zahynul 96letý přeživší koncentračního tábora, uvedla Nadace památníků Buchenwald a Mittelbau-Dora. Boris Romančenko zemřel v pátek poté, co jeho dům zasáhl projektil, uvedla jeho vnučka. Romancenko přežil koncentrační tábory Buchenwald, Peenemünde, Mittelbau-Dora a Bergen-Belsen.



- Bělorusko může brzy zaútočit na Ukrajinu a připravuje se na to, že Rusko případně nechá umístit jaderné zbraně na běloruském území, varoval vysoký představitel zpravodajských služeb NATO. Tento činitel uvedl, že konflikt na Ukrajině je na pokraji vstupu do patové situace, kdy ukrajinské síly brání Rusku v postupu, ale ruský prezident Vladimir Putin neprojevuje ochotu ustoupit.

Evacuation buses from Mariupol, carrying children, were shelled by Russians, there are severely injured - head of Zaporizhia military administration in a comment for Ukrainian public broadcaster

This morning, #Russia invaders came to the home of 4 journalists of the MV-Holding in Melitopol and took them away. The Union of Journalists of Ukraine reported that three journalists were released after a conversation "about the need to cooperate with the occupiers."