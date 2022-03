Z fronty

21. 3. 2022 / Petr Haraším

čas čtení 11 minut



… na cukr, dolary, palivo, vodu i pečivo … ke světlu, za mír, pro život Kremlini Kremelští propagandisté neustále lžou, řvou a přou, že pokud na Ukrajině, kterou Rusko agresivně a zcela bezdůvodně napadlo, umírají civilisté, děti, ženy, starší lidé a invalidé, tak vinna je Ukrajina a vinen je Západ. A čím více ruský soldát pozabíjí obyvatel Ukrajiny, tím více je vinen někdo jiný. Židovská populace v Evropě dle nacistů německých za nacistického běsnění ostatně také mohla za veškerá válečná i neválečná zvěrstva nacistů. Donutili je k tomu. Dohnali přeci nacisty k válce.

Stejně tak se dnes Rusko cítí ve všem a za všech okolností nevinné, povolané Vyšší sférou jsoucna, která po něm požaduje zachránit celý svět ve speciální operaci před nadcházející zkázou. Ať zkáza hrozí, nebo ne. Ať už svět chce, nebo nechce. Ať už Rusko lže, nebo lže ještě víc. Proto Rusko nikdy není a nebude odpovědné za mrtvé civilisty ve válce, která vlastně není a nemůže ani být. Pomatený Vladimír vyškolený Iljinem, Duginem a Gumiljovem (věrozvěsty pomatenosti ruského střihu) je pak vykupitel, stvořitel a samotná inkarnace kyjevského Vladimíra Fladimiroviče s odvěkým právem od pravoslavného boha na Ukrajinu.

Ficu borovu

Na Slovensku blouznivec Fico a nahnědlí kotlebovci svorně hulákají, že nikdy do okupantů střílet nebudou, tedy do ruských okupantů. Vítat je budou chlebem a solí. Do okupantů amerických by jistě stříleli, ale amerického okupanta Evropa ještě neviděla. Pomatený Čarnogurský v souladu s ruskou propagandou otevřeně lže, že za vše může Ukrajina, USA, NATO a jediným spravedlivým a nevinným je Rusko.

Pošlete jídlo

Kreml určil marži 5 procent na řadu výrobků, aby obchodník nevydělal a zabránil také lidem hromadit zásoby. Cukr to nevěděl a už není. Za jak dlouho bude Kreml po světu žádat a prosit o potravinové smilování? Když nám nedodáte potraviny, tak na vás Vladimír hodí atom! Poslední pomoc po rozpadu tyranského CCCP rozkradl svépomocí jakýsi Putin. Putin, Putin, něco mi to říká.

Nacistický exodus?

Do Česka z Ukrajiny přišlo již přes 270 tisíc utečenců před ruským dobrem. Ovšem, když to jsou dle ruského válečného zločince Putina, jeho vlády a poslanců Dumy nacisté, tak pak má Rusko povinnost na Česko okamžitě zaútočit. A také na Slovensko, Polsko, Maďarsko (možná), Pobaltí, Rumunsko jakožto i všude tam, kde se před ruským okupantem ukrajinští migranti uchýlí. A ruské obyvatelstvo ví, proto podporuje s naprostou většinou ruský útok na tyto státy.

Zrusko

Jsme velcí, silní a proto žádáme čínskou pandu o pomošť. Ukrajině nikdo pomáhat nesmí, nám může pomáhat Čína. Západ nesmí vybudovat nad Ukrajinou bezletovou zónu, my jich můžeme mít, kolik chceme! Zákruty choré mysli soudruha Vladimíra jsou velmi pokroucené.

A co slavná Pandí diplomacie? Prioritou Číny je, aby se situace na Ukrajině nevymkla. Není ovšem jasné, co by Čína považovala za vymknutí. Koncentrační tábory v pandí zemi klidu a míru mají, okupační tradice je dlouhodobá, převychovávat nevěřící umí, takže zatím je to asi ok. A pokud přehršle válečných zločinů páchaných Ruskem Číně jako vymknutí nestačí, tak ať Si raději komáři trhnou vykloubeným sosákem.

Nic neplatíme a válčíme

Rusko varuje věřitele, že kvůli útoku na Ukrajinu a zavedeným sankcím nebude splácet své dluhy. A když, pak jedině v bezcenných rublech. Dlužník bude splácet ve své nestabilní a stále klesající měně. Zdůvodní to tím, že vyvolal válku. Zatím na Ukrajině ruští vládci zasekli sekeru cca 560 miliard dolarů. Domácí ruská sekera bude mnohem vyšší. Z čeho to rozvojové Rusko zaplatí? Lotrando Putin ukradl Západu letadla. Jen tak. Protože může. Je čas Rusku zmrazit a zabavit vše, co má v zahraničí. Uhradit těmito penězi ničení Ukrajiny se přímo nabízí. Anarchisté a squatteři si to vzali k srdci a obsadili krvavé vily ruských oligarchů. Sarka Putin Farka rujně loupí zboží zahraničních firem. Co se v KGB naučil, to dnes umí. Ruská flotila by měla na převoz rublů uschopnit Admirála Kuzněcova a při plavbě mohou s rublíky i topit. Jeden Dolar už je k mání za 132 rublů. A bude daleko hůř, nebo lépe? Putin je nejen amatérský historik, ale i amatérský ekonom. Něco jako naši prognostici Miloš end Václav.

Proč blokují, když jsou hrdobci pod obojí?

Rusko zablokovalo všechny sociální sítě, na kterých radostně a s odvahou zakopaného bolševika šířilo donedávna po světě mírovou nenávist a klidnou zkázu. Teď, protože ruský lid nesnese pravdy o nacistickém běsnění jejich synů na Ukrajině, tak se blokuje. Blokuje se víc, než Číňané blokovali rej tanků na náměstí Nebeského klidu. Ale přeci ruský lid je hrdý, dle všech statistik a výzkumů, na svého prezidenta a na válečnou agresi Ruska, tak proč tajit osvobozeneckou válku? Navíc vše jde dle naplánovaných plánů nejvyššího jednočlenného velení, takže proč? Proč Vladimír Vladimirovič Zločinič na stadionu Lužniki koktal, až ho museli odstřihnout? Macháně či Nývlt se zpili a nebyli funkční? Došel snad matroš?

Řád neřádů

Agresoři udělují hrdinům putinovské agrese medaile. Možná je za deset zavražděných Ukrajinců medaile. Za sto zavražděných civilistů je řád. Neřád je za obzvlášť významné hrdinství a odvahu při vraždění ukrajinských dětí a bombardování porodnic.

Zvuky z kadybudky

Podrobený Kadyrov byl viděn, jak ve studiu simuluje útok na Kyjev. Se šavlí v zubech hrozí ukrajinským tajným službám, že je sežere. Bude to další hrdina Putinova typu, zalezlý kdesi v bunkru, obklopen žrádlem a chlastem, vyzývající k dalšímu nelidskému zabíjení nevěřících. Prý je ovšem vše vůle velkého toho. Putin je onen velký on? Komik Kadyrov chce vyznamenávat ukrajinské kolaboranty a zrádce Ukrajiny. Doma má celou skříň medailí za zradu a kolaboraci. Za pár šušní by prodal i svého Nejvyššího.

Na Ukrajině střílí kadyrovci do ruských vojáků, kteří nechtějí zabíjet ve jménu velkého Putina. Ale dobytí a okupaci sirotčince zvládli skvěle. Co o dobytí a okupaci sirotčinců říká Svatá kniha? Vrcholem trapnosti z tlamy čečenského zoufalce ovšem byl vzkaz Ukrajincům, že nebojují statečně, že nežili důstojně a že zemřou jako Šajtáni. Svět vidí pravý opak. Vidí, i v Rusku vidí, jak slabší Ukrajina kremelskému agresorovi naplácala na holou. A jak umírá Šajtán? Házením bomb na divadla a na civilní úkryty? Kadyrov ať se modlí, aby se naň na Ukrajině nekoukla Jitřenka a Večernice v podání ukrajinského odstřelovače.

Kadyrov byl v nesčetných videích spatřen, jak je najednou U Kyjeva, Mariupolu, Černobylu, Lvova, Chersonu, Moskvy, Petrohradu a Grozného. Na zádech nesl tank, v jedné ruce ľahký guľomet a v té druhé houfnici s šesti houfy. Na hlavě Kaťuše. Po dobytí části Mariupolu se z ruských řad ozývá známý pokřik, ale neznělo to zrovna jako ruské urá. Bylo to nějak jako baar.

Kadyrov se trapně vysmívá Eloně. Elona je pan Musk. Putin by Elonu smázl, míní posluha Kadyrov. Zatím ovšem z Ukrajiny patrno jest, že Eloniny (Muskovy) satelity pomáhají ničit jeden nacistický tank za druhým.

Nic neřeknem

Česká vláda statečných nezveřejňuje seznam Rusů pod seznamem sankcí. To je taková česká podělaná tradice, nejprve lotrům dáme echo a čas, aby vše poslali jinam, a pak budeme do světa křičet, že nám utekli a nechali dluhy. Jak je ovšem čas zakleknout na nebohého Pepu, tak se neváhá ani vteřinu. Pepa je zakleknut, pacifikován a ztráta majetku okamžitá. Dědictví Klause, Zemana a ODS zas jednou vyhrává. Senátor Fischer navrhuje zmrazit plošně majetek ruským oligarchům napojeným na Kreml. Dodal bych, že nejenom ruským, ale i českým. Snad to klapne a bílý koník zařehtá.

Primátor Hřib se diví, proč na seznamu není vrchní Putinův Děripaska, který vlastní 27,8 procent akcií Strabagu. Přes Strabag jdou pak prašule k Děripaskovi a Rusku. Prašule jako dotace z českého měšce. Zabavit a prostředky poskytnout péči o uprchlíky z Ukrajiny. Strabag se již strojí k strojení metra D. Není snad Děripaska na sankčním seznamu USA již velmi dlouho? Ono ale zakleknout na velikány se nesmí. České finanční orgány jsou hluché, slepé a blbé. Nic nemohou, nic neudělají, majetky nemrazí a vymlouvají se na bílé kokoně. Nevíme, komu to patří, možná Putinovu kuchaři, číšníkovi, snad čističi, ale bohužel, vlastní to pan Bělouš, tak se s tím nedá nic dělat. Ano, kluci z ODS, dejte si na fialové triko podporujeme finančně Putina a jedeme dál. Británie zmrazila majetek ruských oligarchů za 15 miliard liber. A my?

Peskov pyskuje

Peskov štěká do světa, že Západ. Zlý Západ může za to, že Rusko musí zabíjet civilisty ve velkých ukrajinských městech, menších městech, středních městech, městysech, vesničko mých ukrajinských střediskových, vesnicích, obcích, zahradnických koloniích, loukách, paloucích, mýtinách. A proč to tedy Rusko musí dělat? Protože západní politici se Rusku vysmívají, že se vůdcův plán zvaný též „Hitlerův knír“ zasekl, a proto musí Rusko páchat zvěrstva a masové vraždy. A protože se Ukrajina brání. Navlas stejné jako nacisté. Nejde to dobře, tak popravíme sto civilistů a půjde to lépe!

Natašo, Táňo, Kaťušo

Ja věrnus k těbě damoj. Přivezu mixér, kožuch z hyeny, televizi, šedesát applewatchů, zlaté zuby a pytel cukru. Jen jsem musel zastřelit pár ukrajinských civilistů, nechtěli mi to dobrovolně dát. Nacisti jedni ukrajinští! Je dobře, že na ně útočíme!

Máme je!

Na Slovensku lapli Bohuše. Flastenec Bohuš donášel Kremlu. OK, dobrá práce tajných služeb. Co však náš Miloš, jeho Nejedlý, jeho Mynář a jeho Ovčáček? Ovčáček, který byl pečený, vařený, smažený na slovenském internetovém portále hlavnespravy. Portál hlavnespravy byl domácí stájí i obviněného pana Bohuše. Rozhovor tam pronesl ovarným hlasem i vrchní velitel vojsk soudruh Zeman!

Na Hradě Zemanovo okolí skartuje přísně tajné dokumenty, aby se nezjistilo, který flastenec to do Kremlu poslal. Děje se něco? Nic se neděje. Miloš rmutně předstírá zklamání nad kamarádem Putinem. Zemanova dlouhodobá, přínosná kolaborace s Ruskem se všemožně zahlazuje. Náhle převrácený jestřáb Zeman by teď Rusko nejraději vzal sám ztečí. Na Ukrajině se zatím plní Milošův sen o vraždění novinářů. To musí být ale pěkné stařecké uspokojení, když Putinovi ruští vojáci plní Zemanovu misi: „mrtvý novinář, Zemanův novinář“!

Haraším Petr Orlau

Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého

0