Jakékoliv ústupky Putinovi na Ukrajině by znamenaly konec Západu

21. 3. 2022

čas čtení 2 minuty

Sázky na Ukrajině jsou mnohem větší, než si většina lidí uvědomuje. Putinova válka je jen součástí jeho boje proti fundamentálním principům civilizovaných vztahů mezi státy. A to znamená, že každá dohoda, která by přijala některý z jeho požadavků, by znamenala konec Západu a světového řádu, který vytvořil, upozorňuje Alexandr Skobov.

Putin vede válku za zničení světového řádu založeného na právních omezeních užití síly, který rozvinula západní civilizace. Vede válku za "nový světový řád", který by legalizoval "právo diktovat svou vůli" sousedům Ruska a světu.

Putin předvádí celému světu, že bude bombardovat porodnice a současně bude chtít být partnerem v jednáních o nové rovnováze sil. Analytici se předhánějí v sepisování Putinových omylů a selhání, ale Putin sám si věří, že je svému cíli blíže než kdy jindy.

Tímto cílem je donutit Ukrajinu podepsat jakýsi mír a Západ ho nechat stvrdit, jako by šlo o nezbytný krok k zastavení útoků ruské armády. Pokud by k tomu došlo a navrch by měli ti, kdo se zajímají jen o bezprostřední zastavení bojů, znamenalo by to nahrazení současného mezinárodního řádu novým, uspořádaným podle Putina.

To by znamenalo, že Západ posvětil Putinovo "právo" diktovat jiným zemím změny v domácí a zahraniční politice a také změny hranic prostřednictvím masového vraždění jejich obyvatel. Znamenalo by to, že se Západ ukázal neschopným zastavit agresora a válečného zločince.

To vše by přineslo kolaps světového řádu a vznik nového, Putinova "řádu".

Putin důsledně usiluje o ponížení Západu tím, že předvede jeho neschopnost zastavit agresora a válečného zločince. Západ by tím opustil historii - spolu se svým projektem založeným na nadřazenosti zákona a lidských práv.

Západ musí podpořit boj až do vítězství na imperiálním Ruskem, dokud tato země nebude "denacifikována", tzn. deputinizována a demilitarizována, včetně plné denuklearizace - a dokud ruský imperiální stát založený na "vertikále" autokratické moci nebude zlikvidován.

Dokud Rusko zůstane enormním státem s jadernými zbraněmi, vždy se v něm bude reprodukovat vládnoucí třída ovládaná touhou po neomezené moci, megalomanií a pocitem absolutní beztrestnosti. Takové Rusko bude vždy zdrojem nebezpečí a nové války.

Celý text v ruštině: ZDE

1