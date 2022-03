Válka na Ukrajině neprobíhá kvůli NATO - ale proto, že Rusové a Západ nedokázali Putina včas zastavit

21. 3. 2022

Není pochyb o tom, že lví podíl odpovědnosti za Putinovu válku na Ukrajině nese ruská společnost, která politickou pasivitou a lhostejností ke své vlastní svobodě a bezpezpečnosti otevřela cestu k tomu, aby si Putin dělal, co se mu jen zlíbí, tvrdí Alexandr Podrabinek.

Ale západní země také nesou odpovědnost, protože větší část z posledních dvou dekád Putinovi odpouštěly činy, které by v jejich vlastních zemích vedly ke kriminálnímu vyšetřování.

Po více jak dvacet let Západ zavíral oči před tím, čeho se ruské vedení dopouští. V roce 1996 bylo Rusko přijato do Rady Evropy, přičemž Západ ignoroval nedostatečné plnění závazků vůči dodržování lidských práv podle evropských standardů.

Porušování nových závazků začalo okamžitě. Ale Západ nereagoval. Pokud by se choval jinak, nemuselo k současné situaci dojít. Účinné sankce měly přijít už před dvaceti lety.

V roce 2001 Putin zničil nezávislou televizi NTV a začal potlačovat občanskou společnost. Pokud by Západ důrazně reagoval, nemuselo dojít až na válku s Gruzií, anšlus Krymu a současnou invazi na Ukrajinu. Autoritářský trend by byl zablokován na samém počátku a významná část ruské společnosti by to podporovala.

Naneštěstí jsou vysvětlení západních selhání velmi prostá. Západní země usilovaly o mír a jediné co si přály bylo, aby nebyla válka. Ale tento přístup ukazuje, že Západ nerozumí výroku Alexandra Solženicyna, podle nějž "antitezí míru není válka, ale moc".

Takřka před půl stoletím Solženicyn prorocky napsal, že jediný rukojmí a jediný únos představují "hrozbu univerzálnímu míru přesně stejným způsobem, jako zbraně střílející na státní hranici nebo bomby svrhávané na území jiné země".

Takový pohled může vypadat podivně a dokonce jako přehánění. Ale jen při povrchním hodnocení. Historie nás učí, že moc, která vyrůstá uvnitř jedné země, nakonec nevyhnutelně prolomí omezení národních hranic a vrhne se na ostatní. Taková je povaha despotických režimů. Pokud ji ignorujeme, pokud dovolíme, aby despotismus sílil, válka se stane nevyhnutelnou.

Dnes Západ platí za omyly posledních dvaceti let. Existuje riziko 3. světové války, masivní vlna uprchlíků a vznikají nové autoritářské režimy, které se spojují proti Západu a jeho hodnotám zákona a lidských práv.

Ale nikdy není pozdě se poučit. Přišel čas uznat, že investicemi do komunistické Číny a posilováním ekonomické a vojenské moci Pekingu Západ riskuje problémy, které by byly ještě desetkrát horší než ty, které dnes způsobuje Rusko.

Celý text v ruštině: ZDE

