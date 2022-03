Ruská státní televize: Bude jaderná válka. Vy na Západě jste moc drzí

22. 3. 2022

"Evropané jsou zbabělci, oni se bojí. Musejí být dobyti strachem a bičem"







Carl Bildt: Nemáme právo ignorovat to, co se říká v těchto dnech v ruské státní televizi. Má to bohužel potenciál stát se něčím daleko horším...







Evropě, Evropě, musíme říct jednoduchou věc... Dostanete jaderný úder, pokud dá NATO dohromady nějaký mírový kontingent, anebo jestliže se rozhodnete ho někam přemístit, a tak dále. Tohle bude jaderná válka! A to řekli Francouzi. Musíte tomu řádně porozumět. Vy chrabří Poláci, z vaší Varšavy za třicet vteřin nezbude nic. Vy chrabří Němci, pro vás to platí taky. Chrabří Estonci, chrabré pobaltské země. Mimochodem, co se týče chrabrých Pobalťanů, vím, že v Kaliningradě na hranicích jsou vážné problémy. Možná že bude nutné vytvořit koridor do Kaliningradu? Koridor, pozemní koridor do Kaliningradu. Proč ne? Když ho můžeme utvořit do Transdnistrije.. Zdá se mi, že země, jak my jim říkáme, "Litvenie" a "Polsko", se chovají příliš drze. Příliš drze. A neuvědomují si, že si s nimi dokážeme poradit rychleji, než si dokážeme poradit s tím, co jsme zahájili na Ukrajině. Protože otázka koridoru je otázka místní vojenské operace. A je to daleko jednodušší než to, co jsme zahájili na Ukrajině...

We have no right to ignore what’s said on 🇷🇺 state TV these days. This unfortunately has all the potential for getting much worse. pic.twitter.com/pYm3tvZpY8 — Carl Bildt (@carlbildt) March 22, 2022





Do you still believed that #Russia's war against #Ukraine is a local conflict and nothing threatens #Europe?



Russian authority thinks differently pic.twitter.com/UV8Q6JhUSm — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2022

"A jestliže si myslíte, že se zastavíme na Ukrajině, tak si to pěkně znovu rozmyslete. Připomínám vám, že Ukrajině je jen předběžná etapa při zabezpečování strategické bezpečnosti Ruské federace.""Brzo nám dojde trpělivost a odpálíme něco těžkého na Washington a na Londýn.""Polsko si zahrává s ohněm. Bylo trojí dělení Polska. To čtvrté bude jejich poslední.""Rusko nikde nekončí.""Dejme tomu čas a z Polska nic nezbude. A ani z pobaltských států.""Zdá se mi, že Litva a Polsko se chovají přiliš drze. Příliš drze. Oni nechápou, že mohou být potlačeny ještě rychleji než Ukrajina.""Ať kňučí a křičí. Ano, toto jsou bombardéry, které jsou schopné nést jaderné zbraně, ale my nemáme jinou volbu.""Naše ponorky jsou schopné odpálit více než půl tisíce jaderných hlavic, což zaručí zničení Spojených států i všech členských zemí NATO. To je podle naší zásady, 'Na co je nám svět, když v něm nebude Rusko.'"Teď byla celá ruská triáda přesunuta do speciálního režimu bojové pohotovosti.""Přivezeme svou armádu zase na západní hranice. Evropané jsou zbabělci, oni se bojí. Musejí být dobyti strachem a bičem.""Nemůžeme se zastavit na půl cestě. A nadto, s takovými sankcemi, kdo řekl, že bychom se měli zastavit na hranicích Ukrajiny?""Jedná se o scénáři okupace pobaltských zemí."¨"Rusko je jediná země na světě, schopná proměnit reálně Spojené státy v radioaktivní popel."

