Zelenskyj požaduje od NATO těžší zbraně

24. 3. 2022

- V týdnech od začátku ruské invaze na Ukrajinu se v Rusku zčtyřnásobil prodej léků proti depresi a proti úzkostem, informuje Moscow Times:

In the first weeks after Russia's invasion of Ukraine, sales of over-the-counter antidepressants and anti-anxiety medications in Russia quadrupled, @MoscowTimes reports. https://t.co/U4WO6XEy27 — Amy Mackinnon (@ak_mack) March 24, 2022



Skupina G7 je připravena uplatnit vůči Rusku další sankce.



Vedoucí představitelé skupiny G7 ve společném prohlášení odsoudili Vladimira Putina a jeho "neospravedlnitelnou, nevyprovokovanou a nezákonnou" agresi na Ukrajině.



Rusko musí okamžitě a "bezodkladně" splnit příkaz Mezinárodního soudního dvora k pozastavení vojenských operací, uvedli.



Vedoucí představitelé skupiny G7 vyzvali Bělorusko, aby se "vyhnulo další eskalaci a nepoužilo své vojenské síly proti Ukrajině", a zároveň naléhavě vyzvali "všechny země, aby neposkytovaly Rusku vojenskou ani jinou pomoc".



"Nebudeme šetřit silami, abychom prezidenta Putina a strůjce a podporovatele této agrese, včetně Lukašenkova režimu v Bělorusku, pohnali k odpovědnosti za jejich činy."



Varovali také před jakoukoli hrozbou použití chemických, biologických a jaderných zbraní a dodali:





"Kategoricky odsuzujeme zlovolnou a zcela nepodloženou dezinformační kampaň Ruska proti Ukrajině, státu, který plně dodržuje mezinárodní dohody o nešíření jaderných zbraní."



Zdůraznili:



"Ruský lid musí vědět, že vůči němu nechováme žádnou zášť.



Je to prezident Putin, jeho vláda a stoupenci, včetně Lukašenkova režimu v Bělorusku, kdo Rusům vnucuje tuto válku a její důsledky, a je to jejich rozhodnutí, které pošpiňuje historii ruského lidu."



- Francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že západní mocnosti jsou připraveny v případě potřeby zvýšit sankce proti Rusku. Varoval také, že svět se dostává do "bezprecedentní" potravinové krize, a dodal, že některé země, včetně některých zemí Blízkého východu a severní Afriky, jsou obzvláště závislé na ukrajinském a ruském vývozu.





- Valné shromáždění OSN drtivou většinou odhlasovalo výzvu Rusku, aby okamžitě zastavilo válku na Ukrajině a zajistilo větší přístup k pomoci a ochraně civilistů na Ukrajině.



Rezoluce, kterou vypracovala Ukrajina a spojenci, získala 140 hlasů pro a pět hlasů proti - Rusko, Sýrie, Severní Korea, Eritrea a Bělorusko - 38 zemí se zdrželo hlasování.



Navazuje na rezoluci z 2. března odsuzující ruskou invazi na Ukrajinu, kterou podpořilo 141 zemí.



- Ukrajina informuje, že ruské síly byly v některých oblastech kolem Kyjeva zatlačeny zpět



- Ukrajinské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho vojáci vytlačili ruské síly z některých oblastí v okolí hlavního města Kyjeva.



Mluvčí ukrajinského ministerstva obrany Oleksander Motuzjanyk vystoupil na televizním brífinku:



V některých sektorech byl nepřítel zatlačen zpět o více než 70 km, v některých sektorech je nepřítel ve vzdálenosti 35 km.



Ruská vojska neměla dostatek prostředků, aby mohla pokračovat v ofenzivě na Ukrajině, což vedlo ke zpomalení bojových akcí, dodal Motuzjanyk.



Frontová linie je prakticky zamrzlá. Nepřítel ve velmi mnoha oblastech nemá prostředky na pokračování ofenzívy.



- Raketový růst světových cen potravin v důsledku války na Ukrajině by mohl vyvolat nepokoje hladovějících v chudých zemích, prohlásil šéf Světové obchodní organizace.







- Ukrajinská armáda zatlačila zpět ruské jednotky u města Mykolajiv. Rusové za sebou zanechali zdravotnické zásoby. Obvazy s rokem výroby 1978:

















NATO ještě neprokázalo, že dokáže lidi zachránit, říká Zelenskyj

One month after Russias invasion Pres #Zelensky adresses the Swedish Parliament.Grateful for #Swedens support to #Ukraine both hum and military. #Zelenskyj asks #Sweden to increase sanctions.After the war Zelenskiy hopes for support in the reconstruction of UKR. @Sverigesriksdag pic.twitter.com/FuIdBrKDd8 — Amb Veronika Wand-Danielsson (@AmbVWD) March 24, 2022

- Zelenskyj vyzývá k vojenské pomoci NATO "bez omezení





Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystoupil na summitu NATO s předem nahraným videoprojevem, v němž apeloval na vedoucí představitele, aby zvýšili vojenskou podporu jeho země proti ruským silám.Zelenskyj varoval, že Rusko se příště zaměří na členy aliance ve východní Evropě včetně Polska:"Jistě chápete, že Rusko nemá v úmyslu se na Ukrajině zastavit.Chce jít dál. Proti východním členům NATO. Do pobaltských států. Určitě do Polska."Ukrajinský politik řekl, že je vděčný za podporu, které se Ukrajině dostalo od jednotlivých členských států.NATO však ještě musí ukázat, co může aliance udělat pro záchranu lidí.Zelenskyj na summitu NATO, kde apeloval na vedoucí představitele, aby zvýšili vojenskou podporu jeho země proti ruským silám."Pro záchranu lidí a našich měst potřebuje Ukrajina vojenskou pomoc bez omezení. Stejně jako Rusko proti nám bez omezení používá svůj plný arzenál."Poděkoval členům NATO za obranné vybavení, které dosud Ukrajině poskytli, ale apeloval na útočné zbraně.!Můžete nám dát 1 % všech svých letadel. 1 % vašich tanků. Jedno procento!!Ukrajinský vůdce rovněž obvinil Rusko z nasazení fosforových zbraní:"Dnes ráno byly mimochodem použity fosforové bomby. Ruské fosforové bomby. Opět byli zabiti dospělí a opět byly zabity děti.Aliance může opět zabránit smrti Ukrajinců v důsledku ruských úderů, v důsledku ruské okupace, tím, že nám poskytne všechny zbraně, které potřebujeme."Ukrajina nemá silné protiraketové zbraně a má mnohem menší leteckou flotilu než Rusko, řekl."Jejich převaha na obloze se proto podobá použití zbraní hromadného ničení. A následky vidíte dnes - kolik lidí bylo zabito, kolik mírových měst bylo zničeno.Ruské síly nasazují na Ukrajině celý svůj arzenál bez omezení," řekl Zelenskyj."Ničí vše živé. Jakékoli objekty - od domů po kostely, od skladů potravin po univerzity, od mostů po nemocnice."Zelenskyj vyzval země NATO, aby poskytly Ukrajině tanky k "odblokování našich měst, která nyní umírají - Mariupol, Berďansk, Melitopol a další".Máte nejméně 20 000 tanků! Ukrajina požádala o procento, jedno procento všech vašich tanků, aby nám byly poskytnuty nebo prodány! Ale zatím nemáme jasnou odpověď.Nejhorší během války je nemít jasné odpovědi na žádosti o pomoc.Zelenskyj ve čtvrtek ráno vystoupil ve švédském parlamentu a řekl, že Ukrajina si zaslouží být plnohodnotným členem Evropské unie.Zákonodárcům řekl: "Nebojujeme jen za ukrajinský lid, ale i za bezpečnost Evropy a ukázali jsme, že si zasloužíme být plnohodnotným členem EU."Poradce prezidenta Bidena pro národní bezpečnost Jake Sullivan uvedl, že dohoda bude oznámena již v pátek. Podle jednoho z amerických představitelů má zajistit dodávky amerického zemního plynu a vodíku pro Evropu.