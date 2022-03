"Moje matka byla ještě naživu, když hořela"

Patnáctiletý Andrij vypráví reportéru CNN o tom, jak byla jeho rodina nucena vojáky, kteří na ně mířili zbraněmi, odejít z domova v městě Černihiv a o výbuchu, který si vyžádal život jeho maminky.

“My mother was still alive while she was on fire.”



15-year-old Andriy recounts to CNN's @JohnBerman the moment his family was forced from their home at gunpoint in Chernihiv, Ukraine, and the attack that claimed his mother's life. pic.twitter.com/RzpV6G9zsh