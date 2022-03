Rusové se zřejmě vzdávají snah okupovat celou Ukrajinu

26. 3. 2022

čas čtení 4 minuty

- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij v pátek večer ve video projevu uvedl, že je třeba vést vážné rozhovory o ukončení války.



Zopakoval ukrajinské podmínky včetně suverenity a územní celistvosti a zdůraznil, že podmínky by měly být "spravedlivé".



Zelenskij poděkoval Ukrajincům, kteří bojují proti ruské invazi, a prohlásil: "V uplynulém týdnu naše hrdinné ozbrojené síly zasadily nepříteli silné údery, způsobily mu značné ztráty". Uvedl, že bylo zabito více než 16 000 Rusů, včetně velitelů. Podle zpráv bylo usmrceno sedm ruských generálů. Rusko uvádí, že v bojích zahynulo 1 351 vojáků.



"Ozbrojené síly pokračují v odrážení nepřátelských útoků, a to na jihu země, v Donbasu, kolem Charkova a v Kyjevské oblasti. Zadržováním ruských akcí vedou naši obránci ruské vedení k jednoduché a logické myšlence: je třeba vyjednávat. Smysluplně, naléhavě a spravedlivě."



- Americká televize MSNBC odvysílala nahrávky povelů pro ruské vojáky, aby bombardovali civilní objekty.

- V pátek uvedlo ruské ministerstvo obrany, že první fáze jeho vojenské operace na Ukrajině byla "obecně" ukončena a že se jeho síly zaměří na "osvobození" východního ukrajinského regionu Donbas.



- Omezil prezident Vladimir Putin své ambice na Ukrajině? Dosud prohlašoval, že jeho cílem je "denacifikace" Ukrajiny a "osvobození" Donbasu.



Agentura Associated Press přináší následující analýzu:



Zakopané obranné pozice, které nedávno zaujaly některé ruské jednotky poblíž Kyjeva, naznačují, že si Rusové uvědomují překvapivě silný ukrajinský odpor.



Na druhou stranu je možné, že ruské síly usilují o pokračování války s užším zaměřením, jako o způsob, jak se přeskupit po počátečních neúspěších a využít Donbas jako nový výchozí bod, uvedl jeden z amerických analytiků.



Ruské síly jsou v mnoha oblastech země pod velkým tlakem a USA a další země urychlují transfer zbraní a dodávek na Ukrajinu.



Měsíc bojů zanechal ruské síly na mrtvém bodě na většině území Ukrajiny, včetně jejich pokusů dostat se směrem ke Kyjevu. Vysoce postavený představitel americké obrany uvedl, že ruské pozemní síly v posledních dnech neprojevily velkou aktivitu ve věci postupu na Kyjev, ačkoli pokračují v leteckých útocích na hlavní město.



"Přinejmenším v tuto chvíli se zdá, že nechtějí Kyjev dobývattak agresivně, nebo upřímně řečeno možná ho už nechtějí dobývat vůbec. Soustředí se na Donbas," uvedl činitel.





- Biden bude během projevu v Polsku zdůranovat, že "svobodný svět" je jednotný v podpoře Ukrajiny



Americký prezident Joe Biden během sobotního projevu v Polsku prohlásí, že "svobodný svět" je proti ruské invazi na Ukrajinu a že mezi největšími ekonomikami panuje jednota ohledně nutnosti zastavit Vladimira Putina.



Biden se v sobotu setká s polským prezidentem Andrzejem Dudou. Toto setkání bude následovat po třech dnech jednání se spojenci z G7, Evropské rady a NATO..



V projevu v Polsku Biden bude hovořit o společném úsilí svobodného světa podpořit lid Ukrajiny, pohnat Rusko k odpovědnosti za jeho brutální válku a bránit budoucnost, která je zakořeněna v demokratických principech.



- V Charkově obyvatelé podle místních úřadů čelí pokračujícímu ruskému ostřelování, včetně civilních budov. V pátek se objevilo video, které ukazuje ostřelované civilisty, kteří ve městě čekali ve frontě na humanitární pomoc.





- Fotografie pořízené agenturou Associated Press ukazují poškozené budovy, včetně pravoslavného kostela, v Jasnohorodce, v městě na okraji Kyjeva.



- Vysoký představitel americké obrany v pátek ve Varšavě informoval novináře o stavu války:



Od začátku invaze USA zaznamenaly více než 1 250 raketových startů.

Zdá se, že Rusové v tuto chvíli nepokračují v pozemní ofenzivě směrem ke Kyjevu, ale "zakopávají se, budují obranné pozice, nejeví žádné známky ochoty postupovat na Kyjev".

USA stále pozorují letecké údery na Kyjev, ale žádný pozemí pohyb "v souladu s naším hodnocením před několika dny, že se chystají upřednostnit východní část země".

"Vidíme, že Ukrajinci nyní v okolí Kyjeva přecházejí do útoku. To zahrnuje i jeho západní část ... Rusové jsou kolem Kyjeva v obranném postavení."

Na otázku, zda USA zaznamenaly náznaky toho, že Vladimir Putin začal být ve své taktice bezohlednější, protože Rusko nedosáhlo svých cílů, vysoký činitel odpověděl: "Sami vidíte, jak se snaží kompenzovat skutečnost, že jejich pozemní jednotky nejsou schopny dobře postupovat, tím, že stále častěji používají letecké a raketové údery a dělostřelecké údery na populační centra."

