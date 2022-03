Proti kolektivnímu Západu Rusko nikdy nevyhrálo

25. 3. 2022

V posledních letech Putinovi propagandisté tvrdili, že Rusko opakovaně zvítězilo proti tomu, čemu říkají "kolektivní Západ". Ale ve skutečnosti Rusko vyhrálo pouze tehdy, pokud byl Západ rozdělen a některé západní země v konfliktu s ostatními. Když byl Západ jednotný, Rusko vždy prohrálo, píše Vadim Sidorov.

Tuto skutečnost je zvlášť důležité připomínat právě teď, protože v důsledku Putinovy války na Ukrajině rozpory na Západě, které mu umožnily vyhrávat, takřka úplně zmizely.

Před válkou většina lidí považovala Polsko a baltské státy za protiruské s podporou USA a Británie, zatímco Francie a Německo jejich přístupu oponovaly a trvaly na tom, aby se udělalo vše pro udržení "spolupráce" s Kremlem.

Uvidíme, nakolik vytrvalá a opravdová se ukáže být nová jednota, ale dokonce i řada "Putinových přátel" jako Marine Le Penová byla nucena se od Kremlu kvůli jeho agresi distancovat, aby si udržela naději na podporu ve vlastních zemích.

Rusové by to měli vzít na vědomí. Příliš mnozí z nich přijali kremelské tvrzení, že Rusko už v minulosti Západ porazilo a může to zopakovat. Jenže to je mýtus, který neodpovídá realitě. Rusko všechny války se sjednoceným Západem prohrálo, zvítězilo jen tehdy, když bylo spojencem části Západu proti jiné jeho části.

To platí o 2. světové válce, Krymské válce i válce proti Napoleonovi v roce 1812. Vytvářet aliance s jednou částí Západu proti jiné bylo základním principem ruské politiky po dobu 500 let. Když ruští vládci nedokázali uzavřít takové spojenectví, prohráli nejen v zahraničí, ale i doma.

A existuje i nedávnější příklad. Během studené války Rusko čelilo spojenému Západu a když prohrálo, utrpělo masivní porážku, kterou nebylo možno zlehčovat. Kremelští propagandisté se o to snažili ukazováním na domácí nepřátele režimu. Jenže SSSR prohrál, protože Západ zůstal jednotný.

Je však zjevné, že toto není poučení, které by si přáli slyšet Putin a jeho kamarila.

