Zelenskij vyzývá USA a Evropu, aby dodaly letadla a tanky. Ptal se, zda se Západ bojí Moskvy

27. 3. 2022

- Americký ministr zahraničí Antony Blinken v neděli označil úsilí Izraele o zprostředkování ukončení ukrajinsko-ruského konfliktu za důležité a "úzce koordinované" s Washingtonem.



- Papež František zesílil své výzvy k jednání o ukončení bojů na Ukrajině.



František v neděli na Svatopetrském náměstí řekl, že pokračování "této kruté a nesmyslné války" po více než měsíci představuje "porážku pro všechny".



Litoval, že rodiče pohřbívají své děti a "mocní rozhodují a chudí umírají". Opět neuvedl Rusko jmenovitě jako agresora.



S odkazem na zprávy, že asi polovina všech dětí na Ukrajině byla v důsledku konfliktu vysídlena, František řekl, že "válka neničí jen přítomnost, ale také budoucnost společnosti".



- Macron varuje před "eskalací" po Bidenově projevu



Francouzský prezident Emmanuel Macron se distancoval od výroků amerického prezidenta Joea Bidena na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina.



Biden ve svém včerejším projevu v polské Varšavě prohlásil, že Putin je "řezník", a dodal, že "tento muž nemůže zůstat u moci". Bílý dům však později upřesnil, že USA nevyzývají ke změně režimu.



Macron však televizní stanici France 3 řekl: "Já bych tato slova nepoužil."





- Ukrajinská poslankyně Lesia Vasylenko uvedla, že lidé v Kyjevě hladoví a jsou nuceni pít odpadní vodu, protože situace v celé zemi se zhoršuje.



Kyjev stále čelí útokům a trpí nedostatkem potravin, lidé jsou "nuceni zůstávat ve sklepích a stanicích metra".



Lidé hladoví, nemají co jíst a pijí odpadní vodu.

- V Mariupolu jsou tisíce lidí násilně deportovány přes hranice do Ruska, , ale pak jsou posláni neznámým směrem a nikdo o nich už pak neví.







- Turecko a další země musí stále jednat s Ruskem, aby pomohly ukončit válku na Ukrajině, řekl v neděli mluvčí tureckého prezidenta a dodal, že Kyjev potřebuje větší podporu, aby se mohl bránit.





Turecko, které je členem NATO, má dobré vztahy s Ruskem i Ukrajinou a snaží se v měsíc trvajícím konfliktu působit jako prostředník.







"Přál bych alespoň procento jejich odvahy těm, kteří už 31 dní přemýšlejí, jak převéstdeset nebo dvacet letadel či tanků ...

This Menora in Drobytskyi Yar near Kharkiv never threatened anyone. It commemorates the memory of over 15.000 Jews murdered by Nazis. Damaged by Russian shelling today. Why Russia keeps attacking Holocaust Memorials in Ukraine? I expect Israel to strongly condemn this barbarism. pic.twitter.com/m7AiT4zlBg — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 26, 2022

- Americký prezident Joe Biden v historickém projevu v Polsku odsoudil Vladimira Putina jako "řezníka", který už nemůže zůstat u moci. Američtí představitelé později uvedli, že mluvil o tom, že Putin musí ztratit moc nad ukrajinským územím i v širším regionu.





- Během Bidenova projevu dopadaly ruské rakety na nejprozápadnější ukrajinské město Lvov, vzdálené pouhých 65 km od polských hranic.







- Kreml znovu pohrozil použitím jaderných zbraní ve válce s Ukrajinou. Dmitrij Medveděv, bývalý ruský prezident, který je místopředsedou bezpečnostní rady země, řekl, že Moskva by je mohla použít k úderu na nepřítele, který používá pouze konvenční zbraně.









- Ukrajinské jednotky hlásí, že ruské síly proti nim u východního města Avdijivka nasazují bílý fosfor.







- Institut masmédií na Ukrajině zdokumentoval od začátku ruské invaze 148 trestných činů proti novinářům a médiím. Uvedl, že pět novinářů bylo zabito, šest zajato nebo uneseno a sedm zraněno.





- Ukrajinský parlament potvrdil nový ruský útok na výzkumný jaderný reaktor v Charkově. Ve svém tweetu citoval Státní inspekci jaderného dozoru, která uvedla: "V současné době není možné odhadnout rozsah škod způsobených nepřátelskými akcemi, které se v oblasti jaderného zařízení nezastavují.".





- V centru Londýna se sešly desetitisíce lidí vyjádřit solidaritu s ukrajinským lidem.



"Pokud všichni spálí mosty s Ruskem, kdo s ním pak bude nakonec mluvit," řekl Ibrahim Kalin na mezinárodním fóru v Dauhá."Ukrajince je třeba podporovat všemi možnými prostředky, aby se mohli bránit... ale ruské argumenty musejí být slyšeny," aby byly pochopeny, i když nejsou oprávněné, dodal Kalin.Rusko zasáhlo raketami dlouhého doletu sklad pohonných hmot využívaný ukrajinskými silami poblíž Lvova a pomocí řízených střel zasáhlo továrnu ve městě využívanou k opravám protiletadlových systémů, radarových stanic a zaměřovačů pro tanky, uvedlo ministerstvo."Ozbrojené síly Ruské federace pokračují v útočných akcích v rámci speciální vojenské operace,"Rusko použilo námořní rakety dlouhého doletu ke zničení arzenálu raket S-300 a protiletadlových raketových systémů BUK poblíž Kyjeva, uvedlo ministerstvo. Ruské síly rovněž zničily řadu bezpilotních letounů, uvedlo.uvedl v neděli šéf ukrajinské vojenské rozvědky."Jde o pokus vytvořit na Ukrajině Severní a Jižní Koreu," uvedl Kyrylo Budanov v prohlášení a dodal, že Ukrajina brzy zahájí partyzánskou válku na Ruskem okupovaném území.a rovněž uvedlo, že raketový úder zničil v pátek sklad zbraní a munice v Žytomyrské oblasti západně od Kyjeva., uvedl poradce ukrajinského ministerstva vnitra Vadym Děnyšenko.s tím, že by to legitimizovalo "humanitární koridory" Moskvy a únosy a nucené deportace Ukrajinců.Podle ní ruské síly postupují ze směru od Charkova na severu a od Mariupolu na jihu.Nicméně bojiště na celé severní Ukrajině "zůstává z velké části statické a místní ukrajinské protiútoky brání ruským pokusům o reorganizaci jejich sil".V nočním projevu vyzval Volodymyr Zelenskij Západ, aby dodal Ukrajině více tanků a letadel, a ptal se, zda se americko-evropská aliance bojí Moskvy."Kdo řídí euroatlantické společenství? Je to stále Moskva svým zastrašováním?" řekl.S odkazem na statečnost těch, kteří brání obléhané přístavní město Mariupol, pokračoval:Ukrajina nemůže sestřelovat ruské rakety pomocí brokovnic či kulometů.A odblokovat Mariupol nelze bez dostatečného počtu tanků, další obrněné techniky a samozřejmě letadel. To vědí všichni obránci Ukrajiny. Všichni obránci Mariupolu to vědí. Vědí to tisíce lidí - občanů, civilistů, kteří tam v blokádě umírají.Vědí to i Spojené státy. Vědí to všichni evropští politici. Všem jsme to řekli. A mělo by to vědět co nejdříve co nejvíce lidí na Zemi. Aby všichni pochopili, kdo a proč se prostě bál této tragédii zabránit. Bál se prostě rozhodnout."Zelenskij, rodilý Rus, také řekl, že Rusko "dělá vše pro to, aby na Ukrajině došlo k derusizaci". "Vy to děláte. Během jedné generace. A navždy. Je to další projev vaší sebevražedné politiky."A pochválil obyvatele Slavutyče, města v blízkosti černobylské jaderné elektrárny, kteří uspořádali masový protest, když město obsadily ruské síly. Poté, co se Rusům v sobotu nepodařilo rozehnat početné protestující na hlavním náměstí - navzdory nasazení omračujících granátů a střelbě nad hlavou -, ruská vojska propustila zajatého starostu a souhlasila, že odejdou.Zelenskij zakončil svůj projev upozorněním, že ruské síly "denacifikovaly" památník holocaustu v Drobytském Jaru, v rokli v Charkově, kde nacisté za druhé světové války popravili tisíce lidí."O osmdesát let později je zabili podruhé. A dělá to Rusko," řekl Zelenskij."Ruská vojska dostávají rozkazy: zničit vše, co dělá náš národ národem, náš lid - lidmi, naši kulturu - kulturou. Přesně tak se nacisté před 80 lety snažili dobýt Evropu. Přesně takto jednají okupanti na Ukrajině. Nikdo jim to neodpustí."Tyto komentáře přiměly Zelenského, který vystoupil prostřednictvím videospojení na katarském fóru v Dauhá, aby varoval, že Moskva představuje přímou hrozbu pro svět. "Rusko se úmyslně chvástá, že může jadernými zbraněmi zničit nejen určitou zemi, ale celou planetu," řekl.