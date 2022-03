Ruský oligarcha Roman Abramovič a ukrajinský vyjednavač se stali terčem pokusu o otravu

29. 3. 2022







Ruský miliardář Roman Abramovič a ukrajinský mírový vyjednavač utrpěli počátkem tohoto měsíce příznaky odpovídající otravě.

Abramovič se počátkem března účastnil neformálních mírových jednání v ukrajinském hlavním městě Kyjevě, když se začal cítit špatně. Jednání se účastnil také ukrajinský poslanec Rustem Umerov, oba muži později odjeli z Ukrajiny do Polska a poté odletěli do Istanbulu, kde se podrobili lékařskému ošetření.



"Bylo to během jeho první cesty do Kyjeva. Roman na několik hodin ztratil zrak. V Turecku se spolu s Rustemem léčili na klinice," uvedl zdroj.



Toto svědectví potvrzuje tvrzení o možné otravě, o kterém poprvé informoval deník Wall Street Journal a investigativní novinářský portál Bellingcat.



"Bellingcat může potvrdit, že tři členové delegace, kteří se v noci z 3. na 4. března 2022 účastnili mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, pocítili příznaky odpovídající otravě chemickými zbraněmi. Jednou z obětí byl ruský podnikatel Roman Abramovič," napsal portál na Twitteru.



Bellingcat uvedl, že mezi příznaky patřil zánět očí a kůže a pronikavá bolest v očích.



"Tři muži, u kterých se příznaky objevily, konzumovali v hodinách předtím, než se příznaky objevily, pouze čokoládu a vodu. Čtvrtý člen týmu, který je také konzumoval, příznaky nepociťoval," napsal Bellingcat, který uvedl, že jeden z jejich vyšetřovatelů byl požádán o vyjádření k incidentu jako specialista na chemické zbraně.



"Na základě vyšetření na dálku i na místě dospěli odborníci k závěru, že příznaky jsou s největší pravděpodobností důsledkem mezinárodní otravy blíže neurčenou chemickou zbraní," uvedl Bellingcat,



Abramovičův stav se zlepšil a později se vrátil do Kyjeva, aby se zúčastnil dalšího kola jednání, uvedl zdroj.



V úterý má v Istanbulu začít čtvrté kolo jednání mezi oficiálními ruskými a ukrajinskými delegacemi.



Mluvčí ukrajinského prezidenta se k tomu vyjádřil: "V současné době se objevuje mnoho spekulací a my doporučujeme sledovat pouze oficiální informace."





Do takového příběhu by mohlo být skutečně zapojeno pouze Rusko, stát obviněný z toho, že stojí za desítkami otrav v minulém století.



Zápletka se v počátečním vyprávění jeví jako bizarní: Roman Abramovič, nyní odcházející majitel britského fotbalového klubu Chelsea, a ukrajinský vyjednavač, kteří vedli jednání, se po schůzce v Kyjevě stali terčem útoku - objevily se u nich příznaky, jako je loupání kůže, podrážděné oči, a údajně plakali ostrou bolestí.



Můžeme si být jisti, že byli otráveni? Ne zcela; muži byli příliš zaneprázdněni, než aby dostatečně rychle poskytli vzorky německým toxikologům. A jejich příznaky, které jim neohrožovaly život, se zřejmě zlepšily. Takže jako u pravé ruské záhady se pravdu možná nikdy nedozvíme.



Ale Kreml má v této oblasti dostatečnou formu, aby otrava byla pravděpodobnou příčinou, má stoletou historii, která sahá až k založení moskevské laboratoře pro otravy Lab X Vladimírem Iljičem Leninem v roce 1921.



Jména, vůdci a možná i ideologie se sice za tu dobu změnily, ale současný režim Vladimira Putina je obviňován, že stojí za četnými otravami odpůrců Kremlu, včetně použití nervově paralytické látky novičok.





FSB je obviňována z pokusu o zabití opozičního vůdce Alexeje Navalného, který v srpnu 2020 zkolaboval při letu na vnitrostátní lince a přežil jen díky tomu, že se mu podařilo dostat se na ošetření ke specialistům do Německa. Novičokem mu byly prosáknuty jak později agent FSB nechtěně prozradil samotnému Navalnému, jeho spodky.





Žoldnéři Wagner Group jsou spojováni s bělošskými supremacisty a dalšími krajně pravicovými organizacemi.





- Ukrajina má důkaz, že ruské síly použily zakázané kazetové bomby ve dvou jižních oblastech země.

- Ukrajinské síly získaly zpět plnou kontrolu nad městem Irpin, které leží několik kilometrů od Kyjeva, uvedl místní starosta. Starosta Oleksandr Markušyn uvedl, že Irpin byl "osvobozen" a že ruští vojáci "nabízejí kapitulaci".

0

552

Několik let předtím si dva agenti vojenské rozvědky GRU udělali výlet do Salisbury, ačkoli neměli v úmyslu obdivovat 123 metrů vysokou věž městské katedrály, jak později tvrdili. Novičok, který měli u sebe v zamaskované lahvičce s parfémem, nastříkali na kliku dveří domu přeběhlíka a bývalého kolegy Sergeje Skripala.Bylo to v březnu 2018 a na návštěvě byla Sergejova dcera Julija. Několik hodin po návštěvě agentů byli oba nalezeni na lavičce v parku v centru města, s pěnou u úst a propadající se do bezvědomí.Měli štěstí, že přežili. Stejně jako Navalnému se jim dostalo včasného ošetření a dávka nebyla velká. Takové štěstí neměla Britka Dawn Sturgessová, jejíž partner našel vyhozenou lahvičku parfému v popelnici a přinesl ji jí domů a dal jí ji jako dárek. Když si ji v červenci 2018 nastříkala novičok na zápěstí, během patnácti minut jí bylo špatně a o několik dní později zemřela.Ruská soukromá vojenská společnost, skupina Wagner, již byla nasazena na východní Ukrajině a očekává se, že vyšle více než 1 000 žoldnéřů, včetně vysokých představitelů organizace.Ruští žoldnéři bojující na Ukrajině, včetně Kremlem podporované skupiny Wagner Group, jsou napojeni na krajně pravicový extremismus, včetně jedné organizace označené USA za teroristickou.Ačkoli Vladimir Putin tvrdí, že jeho "speciální vojenská operace" je zaměřena na "denacifikaci" Ukrajiny, vyšetřování odhalilo vazby mezi proruskými silami a násilným pravicovým extremismem, včetně těch, které jsou přímo napojeny na Wagner Group.Jeden z příspěvků v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram z 15. března ukazuje vlajku Ruského imperiálního hnutí (RIM), bělošské suprematistické polovojenské organizace, kterou USA řadí na seznam teroristických skupin. Vlajku vyvěsili Moskvou podporovaní separatisté v Doněcku. Příspěvek sdílel proputinovský kanál.Státní speciální komunikační služba Ukrajiny (SSSCIP Ukrajina) oznámila, že ruské síly zahájily kybernetický útok proti Ukrtelecomu, jediné ukrajinské telefonní společnosti.Předseda SSSCIP Jurij Ščyhol potvrdil, že kybernetický útok byl neutralizován, a uvedl, že probíhají snahy o obnovení provozu., informovala agentura Reuters s odvoláním na vysokého ukrajinského představitele.Moskva a Kyjev jednají o přerušení bojů v rámci možné dohody, která by zahrnovala upuštění Ukrajiny od její snahy o členství v NATO výměnou za bezpečnostní záruky a vyhlídku na vstup do EU.Návrh dokumentu o příměří neobsahuje žádnou diskusi o třech původních základních požadavcích Ruska - "denacifikaci", "demilitarizaci" a právní ochraně ruského jazyka na Ukrajině. Vyslanci obou stran se v úterý sejdou v Istanbulu na čtvrtém kole mírových rozhovorů, jejichž cílem je ukončit invazi prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu.Ústupky na ruské straně přicházejí v době, kdy se jeho měsíc trvající pozemní ofenzíva z velké části zastavila v důsledku tvrdšího ukrajinského odporu, než se očekávalo, a ruských operačních nedostatků. Ukrajina a její západní stoupenci však zůstávají vůči Putinovým záměrům skeptičtí a obávají se, že ruský prezident může rozhovory využívat jako kouřovou clonu k doplnění svých vyčerpaných sil a naplánování nové ofenzívy.Na otázku novináře, zda nelituje toho, že řekl, že by Putin neměl zůstat u moci, Biden odpověděl:Neodvolávám nic... Nehovořil jsem o změně politiky a nemluvím o ní ani teď. Vyjadřoval jsem morální rozhořčení, které jsem cítil, a neomlouvám se za to.Skupiny na ochranu lidských práv Amnesty International a Human Rights Watch, rovněž uvedly, že mají důkazy o tom, že Rusko během invaze na Ukrajinu použilo kazetové bomby v oblastech, kde se nacházeli civilisté.Kazetové bomby rozptýlí v oblasti desítky malých výbušných náloží. Některé z těchto náloží nemusí okamžitě explodovat a tak se z nich stávají protipěchotní miny, které představují hrozbu pro civilisty i po skončení konfliktu, uvedla agentura AFP.Smlouva OSN z roku 1997 uzavřela, že používání protipěchotních min je zakázáno. Rusko a USA ji nikdy nepodepsaly, ale Ukrajina ano.uvedl mluvčí starosty. Starosta města Vadym Bojčenko uvedl, že Mariupol je na pokraji humanitární katastrofy a musí být zcela evakuován, ve městě je uvězněno asi 160 000 civilistů bez proudu., uvedl mluvčí ukrajinského ministerstva obrany Oleksander Motuzyanyk.V důsledku bojů bylo poškozeno nebo zničeno osm tisíc kilometrů silnic a 10 milionů metrů čtverečních obytných budov, uvedla v internetovém příspěvku.Kritizoval Moskvu za to, že se nedohodla na programu navrácení ostatků padlých v boji do Ruska, Zelenskij prohlásil, že Kreml projevuje padlým během invaze na Ukrajinu menší úctu, než jaká se obvykle projevuje mrtvým domácím zvířatům.poté, co obdržel druhé varování od státního cenzora za údajné porušení zákona o "zahraničních agentech".vyšetřuje ukrajinská vláda. Na videu, které nebylo verifikováno a není jasné, kde bylo natočeno, jsou muži vypadající jako ukrajinští vojáci, kteří vytahují z dodávky tři Rusy v kuklách a poté je střelí do nohou.