Zelenskij: Ve svém obranném úsilí nepolevíme

30. 3. 2022

- Ve svém nejnovějším projevu, zveřejněném na Telegramu, Volodymyr Zelenskij uvedl, že Ukrajina nezmírní své obranné úsilí navzdory ruským slibům, že v některých částech země Rusko sníží útoky.



"Můžeme říci, že signály, které dostáváme z rozhovorů, jsou pozitivní, ale nepřehluší výbuchy ruských střel," řekl.



"Ruská armáda má stále značný potenciál pokračovat v útocích proti našemu státu," dodal. "Proto nesnižujeme naše obranné úsilí."



Zelenskij naznačil optimismus ohledně rozhovorů v Turecku, ale poznamenal, že žádná mírová dohoda nemůže ohrozit ukrajinskou suverenitu.

- Podle poslední aktualizace britského ministerstva obrany "je téměř jisté, že ruská ofenziva ve svém cíli obklíčit Kyjev selhala".



"Ruská prohlášení týkající se snížení aktivity v okolí Kyjeva a zprávy naznačující stažení některých ruských jednotek z těchto oblastí mohou naznačovat, že se Rusko smířilo s tím, že nyní ztratilo iniciativu v tomto regionu," uvedl v prohlášení britský atašé pro obranu Mick Smeath. "Je velmi pravděpodobné, že se Rusko bude snažit přesměrovat bojovou sílu ze severu do své ofenzívy v Doněcké a Luhanské oblasti na východě."



"Rusko selhalo ve svém cíli dobýt Kyjev," uvedl předtím mluvčí Pentagonu. "To však neznamená, že hrozba pro Kyjev skončila."



- Podle mise OSN pro lidská práva zřejmě v Mariupolu od doby, kdy Rusko začalo toto přístavní město bombardovat, zemřely tisíce ukrajinských civilistů.



Od doby, kdy ruské síly před měsícem začaly obléhat Mariupol, zahynulo téměř 5 000 lidí, včetně asi 210 dětí, uvedl v pondělí mluvčí starosty města.



Jeho úřad uvedl, že 90 % budov v Mariupolu bylo poškozeno a 40 % zničeno, včetně nemocnic, škol, školek a továren.



"Myslíme si, že v Mariupolu mohou být tisíce mrtvých, civilních obětí," řekla Matilda Bognerová, vedoucí mise OSN pro lidská práva na Ukrajině, která nasazuje asi 60 pozorovatelů.



- Tucet členů zahraničního výboru amerického Senátu vyzvalo administrativu Joea Bidena, aby se zasadila o vyloučení Ruska z Rady OSN pro lidská práva kvůli jeho invazi na Ukrajinu.



Podpora Ukrajiny je jednou ze vzácných oblastí shody obou politických stran v jinak ostře rozhádaném americkém Kongresu.



"Je třeba podniknout rychlé kroky a ukázat světu, že Spojené státy a naši spojenci nebudou tolerovat nevybíravé a nevyprovokované útoky na civilisty.. Nastal čas, aby Rusko již nemělo v Radě své místo," uvádí se v dopise, který předložili hlavní republikánský člen výboru, senátor Jim Risch, a jeho demokratický předseda, senátor Bob Menendez.



Senátoři v dopise uvedli, že státy, které se dopouštějí hrubého a systematického porušování lidských práv, mohou být odvolány dvoutřetinovým hlasováním ve Valném shromáždění OSN.



"Žádáme vás, abyste ve Valném shromáždění OSN předložili rezoluci, která by vyzvala k okamžitému odvolání Ruské federace z UNHRC, výboru OSN pro lidská práva," napsali.



Členství v 47členné radě se sídlem v Ženevě bylo pozastaveno pouze jedné zemi: Libyi. Tato severoafrická země byla suspendována v roce 2011 kvůli násilí proti demonstrantům ze strany sil věrných tehdejšímu vůdci Muammaru Kaddáfímu.





- Bílý dům poskytl přepis pondělního pětičlenného telefonického rozhovoru mezi vedoucími představiteli členských států NATO, americkým prezidentem Joem Bidenem, britským premiérem Borisem Johnsonem, německým kancléřem Olafem Scholzem, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a italským prezidentem Mariem Draghim.



"Vedoucí představitelé potvrdili své odhodlání pokračovat ve zvyšování nátlaku na Rusko za jeho brutální útoky na Ukrajině, jakož i pokračovat v poskytování bezpečnostní pomoci Ukrajině na obranu proti tomuto neoprávněnému a nevyprovokovanému útoku," uvádí se v prohlášení Bílého domu.





Dále se v něm uvádí, že pět těchto politiků: "Zhodnotilo své úsilí o poskytnutí humanitární pomoci milionům lidí postižených násilím, a to jak na Ukrajině, tak i v jiných zemích, a zdůraznili potřebu humanitární pomoci pro civilisty v Mariupolu. Jednali rovněž o významu podpory stabilních trhů s energií ve světle současných sankcí."





- Vysoce postavená činitelka OSN uvedla, že viděla videa, která údajně zaznamenávají týrání válečných zajatců na obou stranách na Ukrajině. Rusko během prvního dne nejnovějších mírových jednání upozornilo na špatné zacházení se svými vojáky.



Matilda Bognerová, vedoucí kanceláře OSN pro lidská práva na Ukrajině, uvedla, že se zkoumá řada videí zachycujících týrání ruských a ukrajinských zajatců, a dodala, že "na první pohled to skutečně vyvolává vážné obavy".



"Je důležité, aby tyto typy videí a jakékoli špatné zacházení, ke kterému může docházet, bylo okamžitě zastaveno," uvedla Bognerová po zhlédnutí záběrů, na kterých se zdá, že ukrajinští vojáci střílejí tři zajaté Rusy do nohou.



Na neostrých záběrech, které vyšetřuje vláda Volodymyra Zelenského v Kyjevě, je vidět, jak jsou tři zajatci přiváděni z auta. Poté k nim přistoupí muž s modrou páskou na ruce a řekne: "Ahoj", načež každého z nich střelí do nohy.



Ukrajinská vláda uvedla, že záběry bere "velmi vážně", ačkoli zatím neexistují nezávislé důkazy o jejich autentičnosti.



Oleksij Arestovyč, Zelenského poradce, řekl: "Pokud se ukáže, že je to pravda, je to naprosto nepřijatelné chování".



Jednou z největších propagátorek videa byla Maria Duboviková, politická komentátorka Ruské rady pro mezinárodní záležitosti.



BBC uvedla, že záběry zastřelených ukrajinských vojáků byly natočeny v mlékárenském závodě v Malé Rohani jihovýchodně od Charkova, který byl nedávno znovu dobyt ukrajinskými jednotkami od ruských sil.



Analýza povětrnostních podmínek a pohybu vojáků dále naznačila, že video mohlo být natočeno v časných ranních hodinách v sobotu 26. března.



