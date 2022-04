Jednání o íránském jaderném programu na mrtvém bodě

4. 4. 2022

Dohoda o obnovení íránského jaderného paktu zjevně stále vázne na sporu mezi USA a Íránem o vyřazení íránských Republikánských gard z černé listiny teroristických organizací ministerstva zahraničí, informuje Laura Rozenová.

Rozhovory o obnovení íránské jaderné dohody, které jsou od začátku března pozastaveny, zůstávají v nejistotě kvůli otázce zařazení Íránských islámských revolučních gard (IRGC) na černou listinu ministerstva zahraničí.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price 31. března řekl, že "existuje malý počet nevyřešených problémů. - Nyní je na Íránu, aby tato rozhodnutí učinil."

Price poznamenal, že od té doby, co Trumpova administrativa v roce 2018 odstoupila od íránské jaderné dohody, v roce 2019 zařadila IRGC na černou listinu terorismu ministerstva zahraničí a v roce 2020 zabila velitele sil Kuds IRGC Kásima Sulejmáního, rozšiřování íránského jaderného programu a útoky na americká zařízení a partnery v regionu se podstatně zhoršily.

"V letech 2012-2018 nedošlo k žádným významným útokům na příslušníky amerických služeb, americká diplomatická zařízení v Iráku," řekl Price dnes na tiskovém briefingu amerického ministerstva zahraničí. „To se změnilo v roce 2018. A mezi lety 2019 a 2020 vzrostl počet útoků ze strany skupin podporovaných Íránem o 400 %. Bylo to v důsledku opuštění JCPOA, označení FTO, v důsledku zabití Sulejmáního.

"Snaha podmanit si íránské proxies nefungovala podle strategie, kterou jsme zdědili,“ pokračoval Price.

"Chceme dohlédnout na to, abychom měli strategii, která funguje a je efektivní," řekl Price. "Stále věříme, že návrat k JCPOA je tím vhodným řešením."

Zástupce EU Mora jezdí do Teheránu a DC

Zdánlivým znamením, že se vídeňská jednání nemusí příliš brzy obnovit, bylo rozebrání mediálního stánku postaveného mimo místo jednání, hotel Coburg Palace ve Vídni, poznamenala vídeňská reportérka Stephanie Liechtensteinová.

Představitel Evropské unie řekl, že z demontáže mediálního stánku nelze nic vyvozovat. Bylo to kvůli rozpočtu a nákladům ze strany rakouských hostitelů, do kterých EU neměla co mluvit, řekl mi úředník EU.

Koordinátor Evropské unie Mora minulý víkend odcestoval do Íránu na setkání s íránským ministrem zahraničí Hossejnem Amirem-Abdullahjanem a náměstkem ministra zahraničí a hlavním vyjednavačem Alím Baghírmi-Kanim.

Mora následně odcestoval do Washingtonu, kde se 28. března setkal s vyslancem USA pro Írán Robem Malleym na cestě letadlem z Dauhá a ve Washingtonu s koordinátorem NSC pro Blízký východ Brettem McGurkem. Morova cesta do Washingtonu však byla primárně za účelem koordinace politiky USA/EU vůči Rusku, která byla zahájena formálním dialogem s jeho protějškem náměstkyní ministryně zahraničí Victorií Nulandovou ve středu 30. 3.

Poslední verze

Po roce vyjednávání je dohoda o obnovení návratu USA a plném souladu Íránu s íránským jaderným paktem z roku 2015 v zásadě uzavřena, s výjimkou toho, že jsme uvízli v závěrečné otázce označení IRGC ministerstvem zahraničí za zahraniční teroristickou organizaci.

"Velkým krokem vpřed v íránském jaderném problému je to, že máme základ pro dohodu," řekl francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian France 24. "Stále existuje patová situace (...) spojená se vztahem mezi USA a Íránem. Doufám, že se nám podaří záležitost urovnat."

Íránci chtějí, aby byly IRGC odstraněny ze seznamu FTO ministerstva zahraničí, do kterého je přidala Trumpova administrativa v dubnu 2019. IRGC by stále zůstaly na seznamu speciálně určených globálních teroristů ministerstva financí, kam je přidala Trumpova administrativa v roce 2017. Kromě toho jsou jednotky Kuds IRGC od roku 2007 na seznamu SDGT ministerstva financí.

Ale pro Bidenovu administrativu je velmi obtížné toto označení zrušit, zvláště s ohledem na hlášené americké zpravodajské informace o íránských spiknutích s cílem pomstít americké zabití velitele sil Kuds IRGC Kásima Sulejmáního v lednu 2000, o nichž se uvádí, že se zaměřují na bývalé úředníky Trumpovy administrativy Mikea Pompea a Briana Hooka. Bylo by těžké to vnitřně ospravedlnit spojencům na Capitol Hillu a administrativa je také pod tlakem Izraele a arabských partnerů, aby tak nečinila.

Pokud by Bidenova administrativa zrušila označení IRGC, nemohla by vysvětlit, proč tak učinila, zvláště když má údajně informace o aktivních spiknutích zaměřených na bývalé americké úředníky v souvislosti s atentátem na Sulejmáního, řekl Ali Vaez, špičkový expert na vyjednávání.

"Je velmi obtížné najít vzájemně přijatelný vzorec," řekl Vaez, ředitel íránského programu v International Crisis Group na panelu pořádaném Institutem pro vědu a technologii v úterý (29. března).

"Je to jako v mexické patové situaci,“ pokračoval Vaez. "Každá strana očekává, že druhá strana ustoupí, protože si myslí, že ta druhá potřebuje dohodu více. Ve skutečnosti to potřebují obě strany, ale myslím si, že obě strany jsou náchylné k nesprávnému výpočtu."

Počkáme a uvidíme

Tato otázka není o nic méně ošemetná, protože je spíše politická, řekl Sahil Shah z European Leadership Network.

Podle Shahova názoru by americká administrativa mohla bránit rozhodnutí o vyřazení ze seznamu "kvůli skutečnosti, že nemá velké materiální důsledky". Pokračující patová situace kolem tohoto problému "skutečně ukazuje na domácí omezení, na kterém nesou vinu obě strany," řekl.

Zdá se, že označení IRGC za teroristickou nemělo žádný praktický přínos pro bezpečnost USA, souhlasil Vaez.

"Skutečnost je taková, že pokud by označení FTO fungovalo, neexistovala by žádná hrozba proti americké přítomnosti [v regionu] nebo americkým jednotlivcům," řekl Vaez panelu IST. "Takže toto je ve skutečnosti... důkaz, že označení nedosáhlo svého cíle a nečinilo USA o nic bezpečnějšími."

Ale zatímco „držet se označení, které naprosto selhalo, nedává smysl," pokračoval Vaez, "skutečnost je taková, že se nejedná o praktické záležitosti, je to skutečně politické."

Pokud jde o možná řešení patové situace, analytik Eurasia Group Henry Rome uvedl, že nemá žádné nezávislé potvrzení, ale poukázal na vlákno izraelského novináře Amichaie Steina, které diskutovalo myšlenku odstranit IRGC ze seznamu státních FTO, ale přidat několik dílčích složek IRGC, jako možný způsob kvadratury kruhu.

Radio Farda informovalo, že dalším nápadem bylo usilovat o íránský závazek zrušit operační hrozby pomstít Sulejmáního zabití výměnou za vyřazení ze seznamu.

Rome z Eurasia Group řekl, že si myslí, že tak či onak existuje šance na dosažení dohody.

"Myslím, že dohoda je stále pravděpodobnější než opak," řekl mi Rome. "Na obou stranách je dostatek politického zájmu překonat tuto poslední překážku a dostatek vůle k tomu, aby se to stalo."

"A válka [na Ukrajině] vytváří určité podmínky, které pobízejí USA, aby to nevzdaly z pohledu cen ropy," pokračoval Rome.

Na otázku, zda je na americké straně faktorem, jak by dohoda s Íránem mohla ovlivnit ceny ropy, odpověděl Rome "možná ne na úrovni vyjednavačů".

Ale pro americkou administrativu, zaměřenou v zahraničí na snahu sjednotit svět k tlaku na Rusko a podporu Ukrajiny a na boj proti inflaci a vysokým cenám plynu doma, šest měsíců před volbami v polovině období, "to musí být" problém.

