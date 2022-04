Konec "multipolarity": Střední Asie se musí vrátit k tradiční proruské orientaci

6. 4. 2022

Od získání nezávislosti v roce 1991 středoasijské státy spolu s většinou bývalých sovětských republik učinily z "multipolarity" základ své zahraniční politiky. Snažily se tak vyhnout situaci, kdy by ve sporu mezi Ruskem a Západem musely zaujmout jasné stanovisko, a doufaly, že se jim na obou stranách podaří získat výhody, napsal Alexandr Kňazev z Centra pro eurasijský výzkum při Státní univerzitě v Petrohradě.

Avšak 24. únor, den, kdy Vladimir Putin vyslal ruské jednotky na Ukrajinu, tomu učinil přítrž.

Možnosti takového přístupu jsou nyní velmi omezené a země ve Střední Asii si musejí zvolit: Buď se postaví na stranu Ruska, nebo proti němu.

Samozřejmě by bylo utopické domnívat se, že by některé z těchto států přerušily kontakty se Západem. Může se jim stále dařit získávat některé výhody. Ale musejí také uznat, že nemají na výběr a musejí ustoupit ruským a čínským zájmům a obavám. Pokud by to neudělaly, mělo by to pro ně ty nejhorší důsledky.

Pokud by středoasijské státy nepodpořily Moskvu, i k nim by se začala chovat jako k nepříteli.

