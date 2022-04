Rusko skrývá "tisíce" mrtvých v Mariupolu, upozorňuje Zelenskij

7. 4. 2022

čas čtení 14 minut

Foto: Medvídek visí na stromě u budovy vybombardované ruskou armádou v Borodjance

- Rusko skrývá "tisíce" mrtvých v Mariupolu, upozorňuje Zelenskij



Rusko blokuje humanitární přístup do obléhaného přístavního města Mariupol, protože chce skrýt důkazy o "tisících" zabitých lidí, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij.



V rozhovoru pro tureckou televizi Haberturk TV řekl:



"Myslím, že Rusko se bojí, že [pokud] úspěšně pošleme humanitární pomoc do Mariupolu, pak celý svět uvidí, co se zde děje.

Rusko nechce, aby bylo cokoli vidět, dokud nepřevezmou kontrolu nad městem, dokud ho celé nevyčistí.



Mariupol je teď peklo. Tisíce lidí byly buď zabity, nebo zraněny.



Počet zabitých a zraněných se den ode dne zvyšuje... nemáme jasné informace o počtu těch, kteří přišli o život.



Rusko se snaží situaci ututlat.Snaží se zabránit humanitárním dodávkám. Nebudou schopni zakrýt vše. Nebudou schopni pohřbít nebo ukrýt tisíce lidí. Svět skutečnou situaci vidí. Vidí, co bylo provedeno s tímto ukrajinským městem."



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Buça'da toplu mezar ortaya çıktı, pek çok sivil katledildi. Çocukların askeri hedef olarak görülmesi söz konusu olmamalı https://t.co/M2heDk7OKM pic.twitter.com/41QCV4BNia — Habertürk (@Haberturk) April 5, 2022 Zelenskij uvedl, že Rusko se již pokusilo zakrýt důkazy o zločinech ve městě Buča u Kyjeva a několika okolních obcích, kde ukrajinští představitelé obvinili Moskvu z provádění rozsáhlého zabíjení civilistů.



"Vypalovali rodiny. Rodiny. Včera jsme opět našli novou rodinu: otec, matka, dvě děti. Malé, malé děti, dvě. Od jednoho jsme našli malou ručičku," řekl Zelenskij. "Proto říkám, že to jsou nacisté."

- Ukrajina žádá NATO o další zbraně



Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba vyzval spojence z NATO, aby dodali více zbraní na podporu ukrajinského válečného úsilí, včetně válečných letadel, těžkých systémů protivzdušné obrany, raket a obrněných vozidel.



V projevu v sídle NATO, kde se dnes později sejdou ministři zahraničí NATO, Kuleba uvedl, že při rozhovorech se spojenci a bilaterálních setkáních má na programu tři body: "Zbraně, zbraně a zbraně".





Ukrajinský ministr zahraničí uvedl, že neexistuje rozdíl mezi útočnými a obrannými zbraněmi - k obraně Ukrajiny budou použity jakékoli zbraně, včetně tanků a rychlých stíhaček.





Met with Secretary General @jensstoltenberg at NATO HQ in Brussels. I came here today to discuss three most important things: weapons, weapons, and weapons. Ukraine’s urgent needs, the sustainability of supplies, and long-term solutions which will help Ukraine to prevail. pic.twitter.com/247GdqdPwj — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022





- Rusko bude slabé sankce považovat za "povolení k útoku", říká Zelenskij





#Russia's war in #Ukraine has shattered peace in Europe & has global repercussions. #NATO's next strategic concept must reflect this new security reality, a more assertive #China, cyber & hybrid threats, terrorism & climate change. #ForMin — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 6, 2022

Pentagon uvedl, že Ukrajina by mohla "absolutně" vyhrát válku proti Rusku, i když američtí představitelé hovoří o riziku vleklého konfliktu."Samozřejmě, že to mohou vyhrát," uvedl na tiskovém brífinku mluvčí Pentagonu John Kirby."Důkazem jsou doslova výsledky, které vidíte každý den ... absolutně mohou vyhrát."Samozřejmě, že to mohou vyhrát. A když se podíváte na to, čeho se jim podařilo dosáhnout jen doposud, pan Putin dosáhl přesně nuly ze svých strategických cílů uvnitř Ukrajiny. Nedobyl Kyjev. Nesvrhl vládu. Nezlikvidoval Ukrajinu jako národní stát. A ve skutečnosti ovládl jen malý počet populačních center.A ani to nebyla ta, o která mu skutečně šlo. Takže, víte, Mariupol stále není obsazen. Přesunul své síly z Kyjeva. Přesunul své síly z Černínova. Nedobyl Charkov. Nedobyli Mykolajiv na jihu.Takže si myslím, že důkazem jsou doslova výsledky, které vidíte každý den.Ukrajinci statečně bojují za svou zemi. A odepřeli Putinovi tolik jeho strategických cílů. Takže rozhodně mohou vyhrát."Rusko se zaměřuje na chystanou útočnou operaci na východě Ukrajiny s cílem převzít kontrolu nad Doněckou a Luhanskou oblastí, uvedlo ukrajinské ministerstvo obrany a potvrdilo tak zprávu západních zpravodajských služeb.Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil uvedl, že některé stažené ruské jednotky se nyní nacházejí ve "stanových táborech" v řadě regionů hraničících s Ukrajinou."Ruští vojáci se odmítají účastnit dalších bojových akcí na území Ukrajiny. Morální a psychický stav tohoto personálu je nízký a má tendenci se zhoršovat," uvádí se v operační zprávě zveřejněné ve čtvrtek ráno.Rusko "nadále hledá způsoby, jak vyřešit problém doplnění svých jednotek lidskými zdroji" a "zintenzivnilo práci s branci, kteří byli od roku 2012 propuštěni z vojenské služby", dodali činitelé.Ruští okupanti pokračují v používání násilí proti civilnímu obyvatelstvu na dočasně okupovaných územích a násilně deportují obyvatele Mariupolu do dočasně okupovaných okresů Doněcka, uvádí zpráva.Od začátku ruské invaze na Ukrajinu bylo zabito více než 5 000 civilistů, včetně 210 dětí, uvedl starosta města Mariupol.Vadym Bojčenko poznamenal, že ruské síly bombardovaly nemocnice, včetně jedné, kde uhořelo 50 lidí.Bojčenko rovněž uvedl, že v důsledku ruského bombardování bylo zničeno více než 90 % infrastruktury města.Ukrajinští představitelé uvedli, že ruská armáda v uplynulých 24 hodinách město zasáhla 118 leteckými údery. Uvedli také, že ruští vojáci shromažďují těla, aby zničili důkazy o válečných zločinech. Mobilní krematorium jezdilo z ulice do ulice, sbíralo a likvidovalo mrtvoly lidí zabitých ostřelováním a střelbou."Více než 160 000 zbývajících obyvatel nemá světlo, komunikaci, léky, teplo ani vodu. Ruské síly zabránily humanitárnímu přístupu, pravděpodobně proto, aby vyvinuly tlak na obránce, aby se vzdali," uvedlo.Ukrajina se připravuje na obnovenou ruskou ofenzívu na své východní frontě, protože ruské síly se stahují z rozvrácených předměstí Kyjeva, aby se přeskupily a zintenzivnily své útoky v celé oblasti Donbasu.Místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková vyzvala civilisty, aby opustili východ země, "dokud je k tomu ještě příležitost", před masivním ruským vojenským útokem, který očekává v nadcházejících dnech.Vereščuková uvedla, že po vypuknutí rozsáhlých bojů úřady "nebudou moci pomoci" obyvatelům, kteří zůstanou na místě. Uvedla, že gubernátoři Charkovské, Luhanské a Doněcké oblasti vyzývají lidi k okamžitému přesunu do bezpečnějších oblastí. "Je třeba to udělat hned, protože později budou lidé pod palbou a hrozí jim smrt. Nebudou s tím moci nic dělat," napsala na Telegramu.Kreml prohlásil, že má v úmyslu obsadit celou Doněckou oblast, a to v souvislosti se zprávami, že Putin chce vyhlásit vítězství na Ukrajině včas na 9. května, kdy se každoročně připomíná porážka Sovětského svazu ve druhé světové válce s Hitlerem.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij ve svém nočním projevu varoval, že ruská armáda pokračuje v budování svých sil v rámci příprav na novou ofenzívu na východě země, kde je podle Kremlu cílem "osvobodit" Donbas.poté, co byl platformě nahlášen obsah obsahující "podezření z násilí".Wang Jixian, jehož každodenní vlogy v mandarínštině popisující jeho život v ukrajinském městě z něj udělaly internetovou senzaci, byl minulý týden ve čtvrtek dočasně pozastaven. Ve svém videu těsně před pozastavením vysílání ukazoval čínský překlad nahrávky Ukrajinců, kteří hovoří o zvěrstvech páchaných ruskými vojáky.Rodák z Pekingu začal na svém kanálu na YouTube zveřejňovat každodenní vlogy krátce po ruské invazi na Ukrajinu 24. února. "Dnes je ... stále jsem v Oděse. Jsem stále naživu," začínají jeho videa. Jeho každodenní aktualizace rychle přilákaly více než 100 000 sledujících, ale také hněv legií čínských nacionalistických aktivistů. Minulý týden jeho kanál byl zakázán.Zelenskij označil ruský vývoz ropy za "jeden ze základů ruské agrese", který mu umožňuje nebrat mírová jednání vážně.Někteří politici se stále nejsou schopni rozhodnout, jak omezit tok dolarů a eur z obchodu s ropou do Ruska, aby neohrozili vlastní ekonomiku...Embargo na dodávky ruské ropy bude uplatňováno tak jako tak. Formát se najde. Jedinou otázkou je, kolik ukrajinských mužů a žen ještě ruská armáda stihne zabít, abyste si vy, někteří politici - a my vás známe, mohli někde vypůjčit trochu odhodlání."Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij prohlásil, že nový balík západních sankcí proti Rusku "nestačí" a bez bolestivějších opatření a dodávek zbraní bude Rusko považovat tyto kroky za povolení k novému krvavému útoku.Jsou blokovány nové investice v Rusku, uplatňují se omezení vůči několika systémovým bankám v Rusku, přidávají se osobní sankce a další omezení. Tento balíček má velkolepou podobu. To však nestačí."Ve svém každodenním nočním projevu k národu ukrajinský prezident dodal:Pokud nebude skutečně bolestivý balík sankcí proti Rusku a pokud nebudou dodány zbraně, které skutečně potřebujeme a o které jsme mnohokrát žádali, bude to Rusko považovat za povolení jít dál. Za povolení k útoku. Povolení k zahájení nové krvavé vlny v Donbasu."Zelenskij však zůstává optimistou a řekl, že "je stále možné tomu zabránit".Stále je možné zavést takové sankce, na kterých Ukrajina trvá, na kterých trvá náš lid. Stále je možné dát nám zbraně, které tuto agresi skutečně zastaví. Západ to může udělat.Stejně jako mohl loni uplatnit preventivní sankce, aby zabránil této invazi. Pokud se tato chyba bude opakovat, pokud se opět nebude jednat preventivně, bude to historická chyba pro celý západní svět."Ministři zahraničí NATO se ve čtvrtek sejdou v Bruselu, aby se zabývali "brutální a nevyprovokovanou invazí ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu", uvedla aliance.Moskva se svých ambicí na Ukrajině nevzdává. Nyní vidíme výrazný přesun vojsk z Kyjeva, aby se přeskupila, přezbrojila a doplnila zásoby, a přesouvají svou pozornost na východ," uvedl před zasedáním generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.Cílení na civilisty a jejich vraždění je válečným zločinem. Musí být zjištěna všechna fakta a všichni, kdo jsou za tato zvěrstva odpovědní, musí být postaveni před soud," dodal Stoltenberg a komentoval hrůzné záběry zavražděných civilistů v Buče a dalších ukrajinských městech.Ministři přijedou na jednání od 15:30 místního času a připojí se k nim jejich kolegové z Ukrajiny, Finska, Švédska, Gruzie a Evropské unie a asijsko-pacifičtí partneři NATO - Austrálie, Japonsko, Nový Zéland a Korejská republika."V době, kdy se autoritářské mocnosti brání mezinárodnímu řádu založenému na pravidlech, je pro demokracie ještě důležitější držet při sobě a chránit naše hodnoty," uvedl Stoltenberg v prohlášení, které zveřejnilo NATO."Spojenci zvyšují svou podporu práva Ukrajiny na obranu, mimo jiné protitankovými zbraněmi, systémy protivzdušné obrany a dalším vybavením, a také zvýšenou humanitární a finanční pomocí."Alianční ministři zahraničí budou rovněž jednat o vypracování příští strategické koncepce NATO, která má Alianci nasměrovat k přizpůsobení se nové globální bezpečnostní realitě.u. Mezi možnosti patří vyslání chráněného hlídkového vozidla, jako je Mastiff, nebo vozidla typu Jackal, které lze použít jako průzkumné nebo dálkové hlídkové vozidlo, uvádí zpráva ministerstva obrany., pokud by Moskvě poskytovala materiální podporu, uvedl náměstek amerického ministra zahraničí.