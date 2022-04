Ukrajina: Rusové se snaží obklíčit jednotky na Donbasu

6. 4. 2022

Situace na frontách války na Ukrajině se v posledních dnech drasticky změnila. Rusové se spěšně stáhli z celé severní části země. Takto uvolněné síly budou s největší pravděpodobností přesunuty na Donbas. Ukrajinci však udělají totéž. Oblast města Izjum bude v nadcházejících dnech klíčová, upozorňuje Maciek Kucharczyk.

Ruské pokusy o útok v oblasti Kyjeva, Černihiva a Suma kvůli nedávným událostem ztratily svůj raison d'être. Podle ukrajinské armády Rusové spěšně opustili téměř všechny oblasti, které tam byly ještě v uplynulém týdnu okupovány. Vlajky Ukrajiny byly znovu vztyčeny na mnoha hraničních přechodech s Běloruskem a Ruskem. Rusové po sobě zanechali masy zničeného vybavení, zabitých vojáků a zavražděných ukrajinských civilistů.

Ukvapené stažení ruské armády a opuštění velkých oblastí znamená, že Moskva se vyrovnala se skutečností, že na severu Ukrajiny ruská armáda selhala. Příliš malé síly, bez řádné přípravy, se snažily dosáhnout nerealistických cílů, v důsledku čehož útočící jednotky utrpěly těžké ztráty z rukou odhodlaných a velmi dobře bojujících Ukrajinců. Pokračovat v setrvávání na již obsazených pozicích by znamenalo vykrvácet a nepřiblížilo by úspěch, protože nebyl dostatek sil pro další ofenzívu. Takže bylo rozhodnuto ustoupit.

Takový krok Rusů má klady a zápory. Především to znamená, že někdo v Moskvě začal realisticky hodnotit situaci, alespoň tu vojenskou. A dovolil, aby se uskutečnil vždy politicky obtížný ústup. To je špatné znamení. Za druhé, stažené jednotky budou nyní s největší pravděpodobností co nejdříve přesunuty na východ a jih Ukrajiny, což sami Rusové signalizovali již před více než týdnem, kdy ruské ministerstvo obrany vyhlásilo "přechod do druhé fáze operace" na Ukrajině. To znamená výrazné zvýšení tlaku na Ukrajince, zejména na Donbasu, kde se dosud účinně bránili. I když stažené jednotky rozhodně nejsou schopny okamžitě se přesunout do bitvy vzdálené několik set kilometrů. Jejich reorganizace a přeprava musí trvat mnoho dní. Některé z nich jsou jistě vážně vyčerpané.

Ruský ústup má však také výhody. Za prvé, uvolňuje důležité ukrajinské síly, které byly dosud spojeny s obranou severní Ukrajiny. Ukrajinci nyní mohou přesunout posily na východ a jih a mají (po tzv. vnitřních komunikačních liniích - KD) mnohem kratší cestu k překonání než Rusové. Zároveň utrpěli relativně menší ztráty v předchozích bojích, takže jejich jednotky mohou být v lepším stavu. K tomu se samozřejmě přidává otázka drastického snížení hrozby pro ukrajinské civilisty ve velké části země. Bohužel vždy existuje riziko ruského leteckého útoku.

Nové těžiště: Izjum

Ruský ústup znamená, že v nadcházejících týdnech se Donbas stane hlavní arénou boje. Klíčová oblast města Izjum, která se nachází na břehu řeky Doněck, asi 40-50 kilometrů severně od Slavjansku a Kramatorsku, strategického centra ukrajinského odporu na Donbasu. Boje o město s 50 000 obyvateli probíhají od začátku března. Na začátku dubna sami Ukrajinci přiznali, že ztratili zbytek své kontroly nad ním v podobě jižních okresů. Rusům se podařilo zřídit několik pontonových přechodů a v posledních dnech se přesunuli s dalším útokem na jih. V současné době se snaží dosáhnout vesnice Barrenkovo asi 25 kilometrů na jih. Jedná se o jasný pokus obejít Slavjansk a Kramatorsk ze západu a odříznout většinu ukrajinských vojsk na Donbasu. Jistě, probíhají tam těžké boje a Rusové utrpí vážné ztráty. Ukrajinci se chlubili nahrávkou, která měla ukázat zničení ruské kolony na této ose útoku.

Ruský útok na jih od Izjumu představuje pro Ukrajince velkou hrozbu, ale může také vystavit Rusy protiútoku ukrajinských vojsk přesunutých ze severu a západu země. Je vlastně jisté, že v nadcházejících dnech se budou odehrávat další klíčové bitvy této války. Pokud se Ukrajincům podaří zastavit Rusy, navzdory tomu, že přesunou více vojáků ze severu, získají další velké vítězství.

V Donbasu se válec valí velmi pomalu

Ve zbytku Donbasu dělají Rusové a separatisté minimální pokrok. Stejně jako od začátku války před více než měsícem. Těžké boje probíhají neustále, ale po relativně rychlém přiblížení z východu u Severodoněcka jsou agresoři obecně uvízlí. Na většině současné linie příměří také probíhají střety, někdy intenzivní, ale útočníci nejsou úspěšnější. Až na pár malých proniknutí do hloubky několika kilometrů.

Ukrajinci jistě v této oblasti také trpí vážnými ztrátami, ale více než měsíc bojů nevedl k žádnému kolapsu ukrajinské obrany nebo zhroucení morálky, o čemž by svědčila masová kapitulace vojáků. Příští měsíc však může být ještě obtížnější kvůli ruským posilám, které mohou výrazně posílit separatistické jednotky. Drtivá většina z nich má symbolický potenciál. Zvláště proto, že mnoho mužů z okupovaných území bylo do nich začleněno násilím.

Nevýhodou Ukrajinců na Donbasu je také skutečnost, že jejich protiletadlová obrana je tam relativně slabá. Ruská letadla a vrtulníky jsou v této oblasti velmi aktivní, což je pro ukrajinskou armádu vážný problém.

Možná se nyní tato situace mírně změní díky silám přesunutým zejména z Kyjevské oblasti, která je silně bráněna ukrajinskou protiletadlovou obranou. Rusům, navzdory více než měsíci bojů, se ji nepodařilo zničit.

Mariupol neustále bojuje

Na jihu Ukrajiny se situace během týdne výrazně nezměnila. Frontová linie v Záporožsko-doněcké oblasti se znatelně nepohnula. Střety jsou omezené, ale je zřejmé, že Rusové zde nemají dostatek sil pro větší ofenzívu, takže prostě brání své pozice. Ukrajinci také nemají sílu na protiútok, takže patová situace pokračuje.

Dále na jih se zdá, že utrpení Mariupolu se chýlí ke konci. Město, které se mělo bránit několik dní, se bránilo více než měsíc, většinou v totálním obklíčení. Mnoho čtvrtí města je v troskách. Tisíce civilistů byly zabity. Zóna kontrolovaná ukrajinskou armádou se neustále zmenšuje a nyní je omezena hlavně na centrum města. Separatisté se v pondělí pochlubili videem, které údajně ukazuje kapitulaci více než 200 ukrajinských vojáků z nezávislého praporu námořní pěchoty. V úterý velení zmíněného praporu tvrdí, že k žádné masivní kapitulaci nedošlo. Faktem je, že obecně odpor ve městě pokračuje a stále probíhají obtížné a krvavé městské boje.

Na samém západě, v oblasti Chersonu a Mykolajiva, Ukrajinci útočí už více než týden. Ruský pokus o útok na Kryvyj Rih uvízl ve 2/3 cesty poté, co narazil na silnější ukrajinský odpor. Neexistují ani žádné další pokusy zasáhnout Mikolajiva. Naopak, jsou to Ukrajinci, kteří pomalu, ale jistě znovu získávají oblast a blíží se k Chersonu. Přišli ze dvou směrů asi 20 kilometrů od města. Nic však nenasvědčuje tomu, že by měli dostatek síly na jakýkoli větší pokus o znovudobytí Chersonu. Možná poté, co dorazí posily ze severu a západu země. Pro Rusy bude mnohem obtížnější posílit tento směr staženými jednotkami, vzhledem ke značné vzdálenosti, kterou je třeba překonat při objíždění Ukrajiny. Pokud se o to vůbec pokusí.

Druhé kolo střetnutí

To, co v současné době vidíme na Ukrajině je skutečně začátek druhé fáze války, ale ne tak, jak by to Rusové chtěli vylíčit. První fáze jasně skončila jejich porážkou a museli nařídit masivní ústup. Nedosáhli žádného deklarovaného cíle: Ani vynutit si změnu vlády, ani zničit ozbrojené síly a ani okupovat Donbas. Prozatím se ambice jasně omezují na Donbas, Mariupol a pozemní spojení s Krymem. To znamená scénář, který byl ještě před válkou označen jako minimální plán.

Během týdne nebo dvou uvidíme, zda přeskupení přinese Rusům úspěch. Vychýlí síly stažené ze severu poté, co byly reorganizovány a vrženy do bitvy na východě, rovnováhu v jejich prospěch? Nebo čerstvé ukrajinské posily umožní udržet obrannou linii na Donbasu a například znovu dobýt Cherson? Pokud k tomu dojde, bude zřejmé, že ruská armáda ve své současné podobě není schopna Ukrajince zlomit. Kreml bude muset mobilizovat ve velkém měřítku, nebo provést nějakou radikální změnu metod a politiky.

Celý text v polštině: ZDE

