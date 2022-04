Zelenskij: Stále nemáme dost zbraní na svou obranu. Je to šokující

9. 4. 2022







- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij poskytl rozhovor tiskové agentuře The Associated Press ve své silně opevněné kanceláři v hlavním městě Kyjevě v sobotu, tedy v den, kdy s ním při samostatných návštěvách zasedli také britský premiér Boris Johnson a rakouský kancléř Karl Nehammer.



Poté, co zpočátku hovořil o své naději, že se mu ještě podaří najít diplomatické řešení s Ruskem po jeho invazi na Ukrajinu, obrátil Zelenskij svou pozornost k otázkám ohledně dodávek západních zbraní pro obranu Ukrajiny tváří v tvář náporu Moskvy.



Zelenskij projevil hmatatelný pocit rezignace a frustrace, když byl dotázán, zda dodávky zbraní a dalšího vybavení, které jeho země obdržela od Spojených států a dalších západních zemí, stačily na zvrácení průběhu války.



"Zatím ne, samozřejmě to nestačí," řekl a pro zdůraznění přešel do angličtiny.



Přesto poznamenal, že se zvýšila podpora z Evropy, a uvedl, že dodávky amerických zbraní se zrychlují.



Právě tento týden sousední Slovensko, člen Evropské unie, darovalo Ukrajině svůj systém protivzdušné obrany S-300 ze sovětské éry v reakci na Zelenského výzvu, aby pomohl "uzavřít oblohu" ruským bojovým letounům a raketám.



Nehammer uvedl, že očekává další sankce EU proti Rusku, i když hájil dosavadní odpor Rakouska k přerušení dodávek ruského zemního plynu.





USA, EU a Velká Británie reagovaly na záběry z Buče s masakry civilistů dalšími sankcemi, ačkoli EU zatím zakázala pouze dovoz uhlí z Ruska, nikoli ropu a zemní plyn, na nichž je Evropa závislá.









"Nikdo nechce vyjednávat s člověkem nebo lidmi, kteří tento národ mučí. To všechno je pochopitelné. A jako člověk, jako otec, to velmi dobře chápu, [ale] nechceme ztratit příležitosti, pokud je máme, k diplomatickému řešení," řekl Zelenskij.

❗️Journalist Denis Kazansky told about a real horror in #Borodyanka: The town was bombed with half-ton air bombs, which caused the residential apartment buildings to collapse like houses of cards. pic.twitter.com/A55e2IqD4n — NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2022

Small town of #Borodyanka is destroyed. Firefighters are looking for people under the blockage.

That reminded me of pictures of 9/11. So a question: why did the whole world was hunting for #BinLaden, and #Putin gets another condemnation?



Don’t answer. I understand. pic.twitter.com/ytFz60zh6b — Kira Rudik (@kiraincongress) April 9, 2022

In Mariupol, the Russians collect the bodies of killed citizens in an underground passage on the outskirts of the city near Sadkiv, and then burn them in the crematorium - Mariupol City Council reports#RussianWarCrimes pic.twitter.com/vBWBumt6Sh — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) April 9, 2022

Hasiči hledají lidi pod zátarasy.To mi připomnělo obrázky z 11. září. Takže otázka: proč celý svět pátral po #BinLadenovi a #Putinovi se dostává jen dalšího odsouzení?Neodpovídejte. Já tomu rozumím.""Existují nahrávky válečných zajatců, kteří přiznali, že zabíjeli lidi... [a] ve vězení jsou piloti, kteří měli mapy s civilními cíli k bombardování. Probíhá také vyšetřování na základě ostatků mrtvých."- V Mariupolu Rusové shromažďují těla zabitých občanů v podzemní chodbě na okraji města u Sadkova a poté je spalují v krematoriu - hlásí mariupolská radnice#RussianWarCrimes





