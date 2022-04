Dokud zůstává Putin u moci, mír v Evropě je nemožný

8. 4. 2022

čas čtení 1 minuta

Kreml má v zásobě nejméně dva výsledky ukrajinské intervence, s nimiž by se dokázal smířit. Jedním je instalace kolaborantské vlády v Kyjevě, druhým kapitulace současné vlády. Hrdinství ukrajinského lidu ale dosažení obou v blízké době znemožnilo, napsal Alexandr Skobov.

A v důsledku toho Putin usiluje o třetí možnost, kterou by dokázal ruským elitám a lidu prodat jako vítězství - získání pozemního koridoru mezi Donbasem a Krymem. Ani to by však nebylo možno prodat jinak než jako "krok směrem k původním širším cílům".

Ve výsledku neexistuje z Putinovy strany žádný krok směrem k míru, ale jedině pauza. Ukrajina ani Západ si nesmějí dělat iluze o nějakém trvalejším míru mezi Ruskem a Ukrajinou (nebo Ruskem a Západem), dokud Putin zůstává u moci.

Zvlášť důležité je nezapomenout na to po zveřejnění návrhu dohody o příměří na konci jednání v Istanbulu. Tato smlouva by Rusku poskytla jen velmi málo z toho, o co Putin usiluje.

Dokonce tento návrh vyvolává dojem, že Rusko je připraveno se vzdát. Jenže se rychle ukázalo, že to není pravda. Válka může být pozastavena, ale Moskva se ničeho nevzdá. Jak to formuloval jeden z ruských vyjednávačů, rozhodne Putin. A šance, že přijme istanbulské principy, se blíží nule.

Nikdo na Ukrajině, na Západě ani v Rusku samotném by neměl být oklamán. Moskva možná nemá zdroje, které potřebuje k dosažení primárních cílů na Ukrajině. Ale to neznamená, že se jich sama vzdá.

Celý text v ruštině: ZDE

